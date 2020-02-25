مصر.. عفو رئاسي عن سجناء بينهم قاتل سوزان تميم

أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن 3 آلاف و157 سجيناً، بمقتضى عفو رئاسي. ووفق قرار نشرته الجريدة الرسمية، يأتي العفو بمناسبة عيد الفطر، الذي يبدأ في البلاد الأحد.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم. وشمل العفو ضابط أمن سابق مسجون لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 2008.
وكان قد حُكم على ضابط الأمن السابق محسن السكري في 2010 بالسجن 25 عاماً لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.
كشفت محاكمته أنه عمل بأمر من عشيق تميم التي كانت تبلغ من العمر 30 عاماً، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.
وحُكم على هشام طلعت القريب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السبق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 2011، بالسجن 15 عاماً قبل أن يستفيد في 2017 من عفو لأسباب صحية.
وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.
وطبقاً لصحيفة "المصري اليوم" فقد جاءت المادة الأولى من قرار العفو الذي أصدره الرئيس السيسي: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم (...)، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى".
وقالت وسائل إعلام محلية، بينها "المصري اليوم"، إن عدد المعفى عنهم وفق القرار، يعد الأكبر في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى المحكومين. وحسب وكالة أنباء الأناضول لم يتبين إذا كان بين المفرج عنهم سجناء على خلفية سياسية.
ومؤخراً، تواترت دعوات عدة للسلطات بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء، والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.
م.م/ ع.غ (أ ف ب)
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إيران في الصدارة
القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام
يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية في الصدارة عربيا
الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات
نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
الإعدامات في العراق
العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"
سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
إعدامات "علنية" في الصومال
عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.
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دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات
دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء
لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه