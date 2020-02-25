مصر.. عفو رئاسي عن سجناء بينهم قاتل سوزان تميم

أعلنت السلطات المصرية، الإفراج عن 3 آلاف و157 سجيناً، بمقتضى عفو رئاسي. ووفق قرار نشرته الجريدة الرسمية، يأتي العفو بمناسبة عيد الفطر، الذي يبدأ في البلاد الأحد.

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسى قد أصدر قراراً بالعفو عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم. وشمل العفو ضابط أمن سابق مسجون لإدانته بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم في 2008.

وكان قد حُكم على ضابط الأمن السابق محسن السكري في 2010 بالسجن 25 عاماً لقتله بطعنات سكين قبل سنتين من ذلك، سوزان تميم في دبي.

كشفت محاكمته أنه عمل بأمر من عشيق تميم التي كانت تبلغ من العمر 30 عاماً، قطب العقارات المصري هشام طلعت مصطفى، لقاء مليوني دولار.

وحُكم على هشام طلعت القريب من جمال مبارك نجل الرئيس المصري السبق حسني مبارك الذي تنحى عن السلطة في 2011، بالسجن 15 عاماً قبل أن يستفيد في 2017 من عفو لأسباب صحية.

وكانت محكمة البداية حكمت في 2008 على الرجلين بالإعدام قبل أن يخفف الحكمان في الاستئناف.

وطبقاً لصحيفة "المصري اليوم" فقد جاءت المادة الأولى من قرار العفو الذي أصدره الرئيس السيسي: "يعفى عن العقوبة الأصلية أو ما تبقى منها وعن العقوبة التبعية المحكوم بها على عدد 3157 محكوم عليهم (...)، وذلك ما لم يكن أي منهم محكوماً عليه في قضايا أخرى".

وقالت وسائل إعلام محلية، بينها "المصري اليوم"، إن عدد المعفى عنهم وفق القرار، يعد الأكبر في السنوات الأخيرة بالنسبة إلى المحكومين. وحسب وكالة أنباء الأناضول لم يتبين إذا كان بين المفرج عنهم سجناء على خلفية سياسية.

ومؤخراً، تواترت دعوات عدة للسلطات بضرورة إصدار عفو رئاسي عن سجناء، والإفراج عن محبوسين قيد التحقيقات، ضمن إجراءات احترازية لمنع تفشي فيروس كورونا.

م.م/ ع.غ (أ ف ب)