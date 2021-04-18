مصر.. عشرات القتلى والجرحى في أحدث كارثة قطار

قالت وزارة الصحة المصرية إن 11 شخصا قد توفوا وأصيب 98 آخرون اليوم الأحد (18 نيسان/أبريل) بعد انقلاب أربع عربات قطار بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.

وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره في الساعة 13:54 بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت غرينتش) وذلك على بعد نحو 40 كيلومتراً شمالي القاهرة. وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.

وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 50 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى ثلاثة مستشفيات في المحافظة.

ويطالب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة. ورفض الوزير المطالبات وتعهد بمواصلة العمل على تطوير شبكة السكك الحديدية المتقادمة.

والواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث قطارات بمصر في الآونة الأخيرة. وكان 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 200 بجروح في آذار/مارس في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد نحو 440 كيلومترا جنوبي القاهرة.

وأصيب 15 فرداً في وقت سابق من نيسان/أبريل بعد خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا القمح على بعد نحو 70 كيلومتراً شمالي القاهرة.

أكثر الحوادث حصدا للأرواح وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.

م.ع.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)