مصر.. عشرات القتلى والجرحى في أحدث كارثة قطار

قالت وزارة الصحة المصرية إن 11 شخصا قد توفوا وأصيب 98 آخرون اليوم الأحد (18 نيسان/أبريل) بعد انقلاب أربع عربات قطار بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة.
وقالت هيئة السكك الحديدية المصرية في بيان مقتضب إن القطار كان في طريقه من القاهرة إلى مدينة المنصورة بالدلتا وخرج عن مساره في الساعة 13:54 بالتوقيت المحلي (11:54 بتوقيت غرينتش) وذلك على بعد نحو 40 كيلومتراً شمالي القاهرة. وأضافت أن سبب الحادث لا يزال قيد التحقيق.
وقالت وزارة الصحة إن أكثر من 50 سيارة إسعاف نقلت المصابين إلى ثلاثة مستشفيات في المحافظة.
ويطالب مصريون على وسائل التواصل الاجتماعي وزير النقل كامل الوزير بالاستقالة. ورفض الوزير المطالبات وتعهد بمواصلة العمل على تطوير شبكة السكك الحديدية المتقادمة.
والواقعة هي الأحدث في سلسلة حوادث قطارات بمصر في الآونة الأخيرة. وكان 20 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم وأصيب حوالي 200 بجروح في آذار/مارس في حادث تصادم بين قطارين بالقرب من طهطا الواقعة على بعد نحو 440 كيلومترا جنوبي القاهرة.
وأصيب 15 فرداً في وقت سابق من نيسان/أبريل بعد خروج عربتي قطار عن مسارهما قرب مدينة منيا القمح على بعد نحو 70 كيلومتراً شمالي القاهرة.
أكثر الحوادث حصدا للأرواح وقع في العام 2002 عندما لقي 361 شخصا حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم في جنوب العاصمة.
م.ع.ح/خ.س (رويترز، أ ف ب، د ب أ)
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
روسيا: جدران سميكة
اجراءات أمنية خاصة تُتبع داخل بعض محطات المترو في مدينتي سانت بطرسبرغ وموسكو، إذ زُودت أرصفة الانتظار بجدران سميكة إضافية تفصل السكة الحديدية، بحيث لا يمكن للركاب رؤيتها ولا الوصول إليها. ولا تُفتح أبواب القطارات و لا هذه الجدران، إلا بتوقف القطار. ويهدف هذا الإجراء الأمني إلى منع المسافرين من السقوط على السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
بريطانيا: فحص التذاكر والحواجز العازلة
في بريطانيا لا يمكن الوصول إلى السكة الحديدية في العديد من محطات القطارات سواء المحلية أو قطارات المسافات الطويلة ومحطات المترو، إلا عن طريق تذكرة معينة. وفي بعض المحطات مثل محطة مترو كاناري وورف/ Canary Wharf في لندن، تفصل حواجز كبيرة السكك الحديدية عن الركاب المنتظرين على الرصيف. ولا تفتح هذه الحواجز، إلا بتوقف القطار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
اليابان: المزيد من الحواجز الأمنية
غالباً ما تشهد أرصفة الإنتظار في محطات قطارات اليابان اكتظاظاً خلال ساعات الذروة، غير أن الركاب يصطفون عادة بشكل منظم. ومع ذلك، تسجل البلاد بشكل متكرر حالات انتحار أشخاص يلقون بأنفسهم أمام القطارات. ولهذا السبب، يتم تزويد الأرصفة بالمزيد من حواجز السلامة باستمرار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
الصين: أبواب زجاجية عالية
المدخل المؤدي إلى مترو الأنفاق في بكين، شبيه بالمداخل الموجودة في متاجر التسوق الكبرى. وتشهد محطات المترو في الصين اكتظاظاً كبيراً خلال ساعات الذروة. ولهذا السبب تستخدم الصين داخل محطات القطارات، أبواب من الزجاج، مهمتها الفصل بين أرصفة الانتظار و السكك الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
تايلاند: حواجز زجاجية
الانضباط والتنظيم، هما أكثر ما يميز حركة الركاب على أرصفة الانتظار داخل القطارات في تايلاند. إذ يصطف الركاب بانتظام إلى جانب السكة الحديدية. ولو حدث تدافع، قد يكون في معظم الأحيان من السياح الأجانب. ومن أجل منع الركاب من السقوط على السكة الحديدية، تستخدم حواجز زجاجية تفصل بينهم بين السكة الحديدية.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
هولندا: الحواجز وأفراد الأمن
تمنع الحواجز الأمنية في هولندا الوصول إلى معظم محطات القطار من دون شريحة إلكترونية خاصة أو تذكرة. وخلال ساعات الذروة، ينتشر أفراد الأمن ذوي السترات الصفراء في محطات القطارات الرئيسية مثل محطة دين هاغ. مهمتهم الأساسية تكمن في منع المسافرين من الوقوف على مقربة من حافة رصيف الانتظار.
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في صور.. بهذه الوسائل تؤمن دول العالم محطات قطاراتها
إسبانيا: اجراءات خاصة بالقطارات السريعة
تتبع اسبانيا إجراءات أمنية وبشكل خاص داخل محطات القطارات السريعة، ومنها النسخة الإسبانية من القطار السريع بين المدن/ AVE. وبسبب الحواجز الأمنية يُسمح فقط لحاملي التذاكر بالوصول إلى أرصفة الانتظار، وذلك بعد توقف القطار بشكل نهائي في مكانه وفتح الأبواب. راهيل كلاين (د. ب. أ)/ إيمان ملوك