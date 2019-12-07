 مصر- طريق الراقصات الأجنبيات للشهرة ″مليء بالأشواك″ | ثقافة ومجتمع | DW | 08.12.2019

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ثقافة ومجتمع

مصر- طريق الراقصات الأجنبيات للشهرة "مليء بالأشواك"

في الوقت الذي تحقق فيه راقصات أجنبيات شهرة واسعة في مصر، تواجهن صعوبات عديدة في مسيرتهن الفنية، ما بين اصطدام بالتقاليد ومنافسة مع الراقصات المحليات. نقاد فنيون يوضحون لـDW عربية طبيعة أسباب تلك العراقيل.

الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا المعروفة بـجوهرة بزي الرقص في إحدى الحفلات بالقاهرة.

الراقصات الأجنبيات خطفت الأضواء من نظيرتهن المصريات مؤخرا.

يقول نقاد فنيون إنه على الرغم من أن الراقصات الأجنبيات خطفن الأضواء في حالات عديدة من نظيراتهن المصريات إلا أن طريق شهرتهن غالبا ما يكون محفوفا بالمخاطر سواء على صعيد عملهن أو خارجه.

وتعرضت راقصات أجنبيات في مصر مؤخرا، إلى مشاكل ووقائع أثارت الرأي العام المصري آخرها الراقصة الروسية إيكاترينا أندريفا المعروفة بـ"جوهرة" بعد ظهورها في فيديوهات جنسية على مواقع التواصل الاجتماعي.

عقبات إدارية و"ابتزاز"

يشرح الناقد الفني المصري طارق الشناوي لـDW عربية، أن الراقصات قد تواجهن عدة عراقيل إدارية، مثلا في مسألة استخراج تصاريح العمل والإقامة في مصر "قد تنتهي الإجراءات بسرعة أو يتم إبطاؤها بطريقة ما أو عن طريق شكاوى كيدية تقدمها راقصات مصريات لم يعد هناك طلب عليهن ضد الأجنبيات لعرقلة الإجراءات"، بحسب الشناوي.

ليست جوهرة وحدها الراقصة الأجنبية المثيرة للجدل، فهناك راقصة أخرى أكثر شهرة هي الأرمينية صافيناز التي واجهت مشاكل عديدة بينها واقعة ارتدائها بدلة رقص على هيئة "علم مصر" في 2015 وأُخلي سبيلها حينها.

كما وقع خلاف بين الراقصة الأرمينية وشاهيناز النجار عضو مجلس الشعب السابقة ومالكة الفندق الذي تعمل فيه "صافيناز" وقالت إنها "تعرضت للابتزاز المادي والجنسي من محامي الفندق".

"الراقصات الأجنبيات قد يقعن عرضة للابتزاز سواء المادي أو الجنسي بسهولة، خاصة إذا وقع خلاف مع شخصية معروفة لديها صلات قوية بالسلطات"، تقول الناقدة الفنية ماجدة خيرالله، لـDW عربية.

ثمن الشهرة

لم تكن ضجة الفيديوهات الفاضحة أول أزمة تواجهها إيكاترينا أندريفا الشهيرة بـ"جوهرة"، فقد ألقت السلطات المصرية القبض عليها في شباط /فبراير 2018 بعد أن اتهمتها السلطات بارتداء ملابس غير مطابقة لمواصفات زي الرقص الشرقي. وانتشرت قضيتها على نطاق واسع في وسائل الإعلام المصرية، وانتشر مقطع الفيديو في زيها المثير للجدل، وسرعان ما وصل إلى ما يقرب من أربعة ملايين مشاهد.

بعد ثلاثة أيام، خرجت أندريفا من الحبس وباتت أكثر شهرة من ذي قبل. وبمجرد إسقاط لائحة الاتهام عادت للرقص بالبدلة الشهيرة مرة أخرى.

وقالت الناقدة خيرية البشلاوي لـDW عربية إن بعض الراقصات الأجنبيات "لا يلتزمن بالضوابط الأخلاقية التي يفرضها القانون على مهنة الرقص الشرقي من أجل تحقيق الشهرة وبالتالي يقعن تحت طائلة مخالفة القانون، على العكس من الراقصة المصرية التي تحافظ على حشمتها حتى خلال ارتدائها بدلة الرقص".

وطالما عرفت القاهرة كموطن للرقص الشرقي، حيث الراقصات الشهيرات مثل نجوى فؤاد، المفضلة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر، اللاتي تعلمن فنون الرقص الشرقي وبرعن فيه. الراقصتان الأسطوريتان مثل دينا طلعت وفيفي عبده لا تزلن تحظين بإعجاب الكثيرين. ولكن في الآونة الأخيرة، زاد الطلب على الراقصات الأجنبيات - وقبل كل شيء الروسيات منهن-.

نجوى فؤاد كانت مفضلة لوزير الخارجية الأمريكي الأسبق هنري كيسنجر.

الراقصة المصرية الشهيرة نجوى فؤاد إحدى الراقصات العظيمات اللاتي تعلمن فنون الرقص الشرقي وبرعن فيه.

معايير مزدوجة

وأرجع الشناوي تصدر الراقصات الأجنبيات للمشهد "الجيل القديم من الراقصات كبرن في السن إضافة إلى نقص المواهب، الأمر الذي مكّن الراقصات الأجنبيات من سحب البساط من نظيراتهن المصريات".

بخلاف نقص المواهب المصرية، أصبحت مصر مثل العديد من المجتمعات العربية أكثر محافظة بشكل ملحوظ في العقود الأخيرة، في حين أن الراقصات الشرقيات ضروريات في أغلب حفلات الزفاف إلا أن الكثير من المصريين يفضلون في العادة ألا يرتبطوا بهذه المهنة - بل إن مصطلح "ابن راقصة" يعتبر في مصر إهانة. "طول عمر المجتمع المصري ذو وجهين الأول ضد الرقص ووجه آخر مع الرقص"، يقول الشناوي.

وفي عام 2014، علقت فضائية مصرية عرض مسابقة للرقص الشرقي لأجل غير مسمى بعدما انطلقت أولى حلقاتها، على إثر مطالبة بعض رجال الدين بوقفه بدعوى "التعري باسم الفن".

إنه نوع من علاقة "حب-كره"، وتقليد محمّل بالمعايير المزدوجة. تقول جوهرة صاحبة الـ31 عاما، في مقابلة مع DW نشرت يوم 28 تشرين الثاني/ نوفمبر، إن خلفيتها الروسية تحميها من أي وصمة عار سلبية: "كأجنبية، فأنا أحظى باحترام أكثر لأنهم ينظرون إلي أكثر كفنانة".

وفي كثير من الأحيان لا يلاحظ جمهورها أنها روسية: "لأنها ليست ثقافتنا، ونحن أكثر حرصا على اتقانها"، تقول جوهرة عن نفسها وزميلاتها. من المهم بالنسبة لها أن يظل الرقص وفيا لشكله الأصلي ولا يتغير بأي حال من الأحوال.

ورغم ذلك يبقى الطلب كبير على جوهرة وزميلاتها الأجنبيات وجداولهن مزدحمة بالحجوزات في الحفلات والأندية وحفلات الزفاف في الفنادق باهظة الثمن.

تقول ماجدة خيرالله، إنه رغم العقبات التي قد تواجهها الراقصات الأجنبيات إلا أنهن يحققن شهرة كبيرة في مصر التي لاتزال عاصمة للفن في الشرق حيث تواظب الفنادق وحفلات الزفاف والأندية الليلية على فقرة الرقص الشرقي في عروضها.

محمد مجدي/ إميلي برونتي/ ج.ب

  • Hexe mit grünem Gesicht (AP Photo/Frank Drechsler)

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    ليلة فالبورغا

    في ليلة الثلاثين من أبريل تتجمع النساء وهن بملابس الساحرات في منطقة Brocken im Harz في ولاية ساكسن أنهالت، ويشعلن النيران ويبدأن بالرقص والغناء والشرب حتى طلوع فجر الأول من أيار/ مايو. وسميت الليلة بليلة فالبورغا، أو ليلة الساحرات احتفاء بالقديس فالبورغا الذي كافح الشياطين في العصور الوسطى.

  • Mensch, der als Hexe verkleidet ist, reitet auf einem Besen Photo/ Frank Drechsler)

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    نار شهر مايو

    الرقص حول النار تقليد ليس مقتصرا فقط على ليلة فالبورغا فقط، إذ من المعتاد أن تشعل العديد من القرى الألمانية النار، ويتم رمي دمى لساحرات من القش والقطن والشرائط وذلك لطرد الأرواح الشريرة.

  • Maibaum bunt flatternd

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    شجرة شهر مايو

    يتم تزيين الأشجار بشرائط ملونة في شهر مايو، وفي بعض الأحيان يتم تزيين الأشجار في الساحات العامة بأكاليل الزهور، وفي العديد من المدن الكبرى يضع المحبون أجزاء من الأشجار المزينة أمام منازل صديقاتهم وذلك دلالة على المحبة التي يكنونها لهم.

  • Kinder in Trachtenmode

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    رقص شهر مايو

    تفضل بعض الفتيات الرقص وهن متنكرات بشكل ساحرة، في حين تفضل أخريات وخاصة في جنوب ألمانيا التمتع بالرقص الشعبي. وفي العديد من القرى الألمانية يتم ارتداء اللباس التقليدي والملابس الفلكلورية والرقص في الساحات العامة في شهر مايو/ أيار.

  • Symbolbild Techno Mayday (picture-alliance/dpa/T. Frey)

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    "ماي داي"

    لا توجد أزياء ولا أشجارمزينة في "ماي داي"، أكبر تجمع فني داخلي في أوروبا، بل تنتشر حفلات التكنو Techno-Party ويعتبر هذا الشهر مناسبة لعشاق موسيقى التكنو في جميع أنحاء ألمانيا ليحولوا ليلهم إلى نهار على أنغام وقع الموسيقى.

  • Maibowle

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    مشروب Maibowle

    حُضر هذا المشروب بناء على تقليد عائلي قديم حيث يعتبر العنصر الرئيسي له إلى جانب الكحول هو عشبة .Waldmeister واخترع هذا المشروب الراهب البينديكتيني في عام 854 في أحد الأديرة بمنطقة Prüm وذلك لتقوية القلب والكبد، وهو مشروب شعبي في الربيع في ألمانيا.

  • Kreideherz

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    رسم الخطوط

    الرسم على الطريق إما بالجير أو الطباشير هو تقليد قديم في أجزاء كثيرة من ألمانيا والنمسا ويلفت الانتباه إلى حياة الحب السرية للقرويين هناك. ويمكن أن تقود الخطوط إلى مكان الحبيب أو تنتهي بقلب كبير، وفي كثير من الأحيان يتم خط الأحرف الأولى من اسم الحبيبين.

  • Tag der Arbeit Deutschland Maikundgebung in Berlin Demo (picture-alliance/dpa/W. Kumm)

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    عيد العمال

    التظاهر بدلاً من الاحتفال، هو رمز الأول من مايو والذي يصادف ذكرى يوم العمال العالمي. بالنسبة للعمال عادة ما يكون الاشتراك في المظاهرة من أجل تحسين ظروف العمل. يعود هذا التقليد إلى مطالبة متظاهرين أستراليين بأن يتم تحديد يوم العمل بثماني ساعات فقط وذلك في 1 مايو 1856.

  • Frühlingskirmes

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    كرنفال مايو

    في العديد من المدن الألمانية تبدأ الكرنفالات في شهر مايو. وتعتبر هذه الكرنفالات مناسبة للبعض من أجل تناول الحلويات وتناول الأطعمة المختلفة كما تنتشر أيضا الألعاب المختلفة من أجل قضاء وقت ممتع.

  • Ein Herz mit der Aufschrift Alles Liebe zum Muttertag

    احتفالات مايو.. "ليلة الساحرات" ورقص في أحضان الطبيعة

    عيد الأم

    تم ايجاد "عيد الأم" في عام 1644 باسم "يوم الأمومة" وبدأ الاحتفال به في ألمانيا ابتداء من العام 1923، إلا أن تقليد توزيع الزهور والهدايا الصغيرة للأمهات لم ينتشر إلا بعد الحرب العالمية الثانية. ويتم الاحتفال بعيد الأم في ألمانيا الأحد الثاني من شهر أيار/ مايو من كل عام. (زابينة دامشكي/ علاء جمعة)

    الكاتب: علاء جمعة


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