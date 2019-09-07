مصر: رئيس مجلس النواب ينفي إشادته بهتلر وتشبيه السيسي به

نفى رئيس مجلس النواب المصري علي عبد العال أن يكون قد أشاد بالزعيم النازي أدولف هتلر أو شبه الرئيس عبد الفتاح السيسي به. وقال عبد العال إن هتلر "ارتكب العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم، ولا يمكن أن أشيد به إطلاقا". وأوضح عبد العال أنه "أشاد بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذجًا فريدًا في البنيات التحتية على مستوى العالم"، حسبما نقلت بوابة الأهرام المصرية.

جاء ذلك خلال أعمال الجلسة العامة للبرلمان المصري، اليوم الأربعاء (الثاني من أكتوبر/ تشرين الأول 2019). ووفقا لمصادر إعلامية فإن عبد العال، وفي معرض دفاعه عن تمسك الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالتوسع في بناء العاصمة الجديدة، رغم معاناة الشعب المصري من الفقر، "شبه السيسي بهتلر".

ونقلت هذه المصادر على لسان رئيس مجلس النواب المصري قوله: "هتلر كانت له أخطاؤه، التي جعلته يتمدد شرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول".

واتهم عبد العال من وصفهم بـ "المغرضين" بأنهم "خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية" في إشارة لهتلر، موضحا أنه تحدث عن أن البنية التحتية ضرورة مهمة في بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذجًا في هذا المجال.

وأكد عبد العال أن مصر تسير في هذا الإطار الخاص ببناء بنية تحتية وأساسية على مستوى عال، مشيرا إلى أن "الوصفة من أجل بناء وتطوير الدولة ترى في البنية التحتية الألمانية نموذجا" مستشهدًا بمحافظة أسوان التي كانت طوال السنوات الماضية دون بينة تحتية وأساسية، مما جعلها بعيدة عن العالم والقاهرة ذاتها، وأيضًا مدنا أخرى مثل حلايب وشلاتين.

ع.أ.ج / أ.ح (د ب أ)