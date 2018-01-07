 مصر: حملة اعتقالات جديدة لمعارضين.. ما الذي يخشاه النظام المصري؟ | سياسة واقتصاد | DW | 24.08.2018

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سياسة واقتصاد

مصر: حملة اعتقالات جديدة لمعارضين.. ما الذي يخشاه النظام المصري؟

تستمر اعتقالات المعارضين السياسيين لنظام الرئيس المصري السيسي. الحملة الأخيرة شملت السياسي البارز والسفير الأسبق معصوم مرزوق وآخرين. فما مغزى التوقيت. وهل أصبح من المحرمات معارضة النظام المصري؟

Ägypten Protest (picture-alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

حملة اعتقالات جديدة تطال نشطاء وشخصيات مرموقة في مصر. السفير معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية الأسبق والحاصل على نوط الشجاعة من الدرجة الأولى عن دوره في حرب اكتوبر تشرين ثان 1973، الدكتور يحي القزاز استاذ الجيولوجيا بجامعة حلوان وعضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، الدكتور رائد سلامة الخبير الاقتصادي ووكيل مؤسسي حزب التيار الشعبي (تحت التأسيس) وآخرون، جميعهم ألقي القبض عليهم في توقيت متزامن ووجهت لهم اتهامات مختلفة:

وكان السفير معصوم مرزوق قد أطلق مبادرة أسماها "تعالوا إلى كلمة سواء"، طالب فيها بعمل استفتاء شعبي على استمرار نظام الرئيس المصري السيسي، وفي حالة رفض النظام فإنه يدعو الشعب والسياسيين للتجمع يوم الحادي والثلاثين من أغسطس بميدان التحرير لبحث الخطوات المستقبلية:

حملة الاعتقالات الأخيرة.. مغزى التوقيت

السؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا جرت حملة الاعتقالات الآن بعد أن أمسك النظام المصري بمقاليد الأمور بقبضة أمنية شديدة؟

 الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في مقابلة مع DW عربية إن النظام لم يكن يريد ردود فعل صاخبة على اعتقال هذه الشخصيات، ولذلك ربما اختار وقت عيد الأضحى، "والأكثر ترجيحاً هو أنه استغرق وقتاً في الإعداد لترتيب القضايا والحيثيات التي تبرر عمليات الاعتقال، فما بين مبادرة السفير معصوم مرزوق وبين وقت القبض عليه مر نحو شهر وهو وقت كاف لترتيب القضية وحيثياتها".

إغلاق للمجال السياسي؟

يصر الرئيس المصري في كل خطاباته على التأكيد بقبوله للمعارضة، كما يؤكد الإعلام المصري على أن المجال السياسي مفتوح وأن حرية الرأي يكفلها الدستور المصري والقوانين، لكن واقع الخلاف يشي بخلاف ذلك.

محمود إبراهيم مدير مركز الاتحادية للدراسات أكد في مقابلة مع DW عربية أن المجال العام لم يغلق وإنما يعاد ترتيبه وأن هذه لحظة ممتدة من 25 يناير والتي نتج عنها فوضى ظلت مصر تعاني لفترة طويلة منها. وقال إبراهيم إن "هذه هي لحظة لتأسيس عهد الرئيس السيسي وجزء من هذا التأسيس إبعاد كل من ساهم في تخريب مصر على مدار الأعوام الستة الماضية ومن البديهي ألا يكون لهؤلاء مكان في المشهد الحالي الذي يؤسس بوجوه جديدة."

مختارات

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل حول "جرائم المعلومات" نشر السبت في الجريدة الرسمية، في وقت تندد منظمات الدفاع عن حقوق الإنسان على الدوام بانتهاك السلطات المصرية للحريات وخصوصا على شبكة الإنترنت. (18.08.2018)

صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات" كتشريع يتعامل مع الجرائم على الإنترنت. التشريع أثار جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي لتزامنه مع حملة اعتقالات واسعة في أوساط الصحفيين. (20.08.2018)

لكن حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة يرى أن النظام لا يوجد لديه أي داع للقلق لكنه يرغب وبشدة في منع وجود أي هامش للمعارضة أو الاختلاف وأنه لن يقبل من أي فرد المجتمع المصري إلا أن ينضوي بالكامل تحت لواء النظام ويوافق على كل سياساته وإلا فعليه أن ينتظر الاتهام إما بأنه عضو في الإخوان أو أنه يتعاون مع منظمة إرهابية، "فالنظام لم يعد يحتمل أدنى قدر من الاختلاف وليس أمام أحد إلا الاصطفاف خلف السيسي وأن يكون كل المجتمع المصري على قلب رجل واحد، فالقضية هي أن النظام لا يريد أبداً وجود مجال عام وليس هناك إلا مبدأ: إما معنا أو ضدنا".

التعبير عن الرأي .. جريمة في مصر؟

اعتقلت السلطات المصرية الكثير من الأشخاص صنفتهم منظمات حقوقية داخل وخارج مصر على أنهم سجناء رأي. وجهت لهؤلاء تهم عديدة اشتركوا في اثنتين منها هما الانضمام إلى أو دعم جماعة إرهابية والترويج لأخبار كاذبة. فما مدى قانونية احتجاز هؤلاء وفق هذه التهم؟

يقول زياد العليمي المحامي والحقوقي المصري إنه بالنسبة للسفير معصوم مرزوق فإن الواقعة المادية الوحيدة هي البيان الذي أصدره والذي استند فيه إلى تصريحات رئيس الدولة نفسه الذي قال إن الناس لو أرادت أن يترك الحكم فسيفعل، واعتمد على المادة 157 من الدستور ، "فلو أن الاتهام متعلق بالدعوة للتظاهر فمن حق السفير معصوم مرزوق التقدم قبل تنظيم المظاهرة بثلاثة أيام بطلب وفق قانون التظاهر المعيب غير الدستوري، بالتالي حتى إن كان هناك جريمة وهي الدعوة للتظاهر فهي دعوة مستقبلية لم يتم اتخاذ الإجراءات لتنظيمها ما يعني أن ما حدث هو حساب على النوايا ليس على الأفعال ".

Ziad ALeliemy Koalition Youth Revolution Januar 2011 (DW/H.Darwish)

ويختلف معه محمود ابراهيم مدير مركز الاتحادية للدراسات والذي قال لــ DW عربية إن التعبير عن الرأي متاح في مصر شريطة ألا يتم إعطاء شرعية أخلاقية لأفعال الإخوان أو الدعوة لعودتهم ولا المطالبة بإسقاط النظام ولا محاولة تقويض شرعيته بالتحريض على قضايا اقتصادية وخلافه، "ومن كان يريد أن يعبر عن رأيه في سياسات عامة أو قضايا اقتصادية دون تلويح بأن هناك فوضى أو أن النظام سيسقط أو يجب إسقاطه أو انتظروا القادم فهو أسوأ وكل ما إلى ذلك من تعبيرات غير مقبولة فالمجال مفتوح أمامه، فحرية الرأي والتعبير في مصر متاحة حتى لو عليها بعض القيود في هذه اللحظات". 

دعوات .. "هدامة"

لكن هناك من يرى أن حرية التعبير قد يتخذها البعض مطية لتحقيق أغراض قد تنتهي بسقوط النظام أو إثارة الفوضى. محمود إبراهيم مدير مركز الاتحادية للدراسات يرى أن "دعوات على نسق ما دعا إليه السفير معصوم مرزوق تبدو في ظاهرها سياسية وسلمية لكنها في الحقيقة هي نفس دعوات 25 يناير وهي في حقيقتها محاولات لتقويض شرعية النظام والانقلاب على الدستور".

وأعرب إبراهيم عن قناعته بأن "المسألة فيها اجتماعات وتنسيقات مع جماعة الإخوان وهذا أمر غير مقبول فكيف يمكنك أن تتصور أنك لمجرد قيامك بمثل تلك الدعوة على فيسبوك أنك ستنجو؟.. هذا غير صحيح فمصر في ظروف استثنائية وحتى الرئيس نفسه لم ينطق على مدار فترة حكمه بأن مصر دولة ديمقراطية وقال من قبل وفي فترة حكم مرسي أن الجيش إذا تدخل في الحياة السياسية فستكون الأمور صعبة مستقبلاً وسيكون لذلك ثمن، واعتقد أن مسالة حبس هؤلاء تتجاوز فكرة منع التعبير عن الرأي سلمياً فالأمور يجب أن تؤخذ بحسم في هذه الأوقات".

أين المعارضة المصرية؟

لا تخلو مواقع الانترنت من مقالات ومنشورات تحوي اتهامات متبادلة بين أطياف المعارضة المصرية، فالكل يلوم الكل والكل يعتب على الكل. هذا ما يتفق معه الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية لكنه يضيف بأن المعارضة المصرية بجانب خلافاتها العميقة فهي فعلاً خائفة من حملات الملاحقة والتخوين المستمرة والتي لم تترك لها أي مجال للعمل وفق القانون. وأضاف بأن هذا الخوف لا يجب أن يمنع التنسيق أو التشاور بين أطيافها على اختلاف وجهات نظرها، "فهناك أمراض كثيرة أصابت قوى المعارضة وعليها أن تتخلص منها أولاً إذا كان لها أن تقوم بالدور المطلوب منها في هذه الأوقات العصيبة".

 ويضيف أستاذ العلوم السياسية قائلاً: "الكرة الآن في الحقيقية في ملعب قوى المعارضة والتي هي للأسف غير قادرة على التنسيق فيما بينها ما يجعل النظام لا يشعر بأي نوع من القلق تجاهها".

مخاوف من اهتزاز الثقة في القضاء

Ägypten | Massenverurteilungen mit 75 Todesurteilen für Anhänger der Muslimbruderschaft (Reuters/A. A. Dalsh)

في التقرير الصادر عام 2016 عن مشروع العدالة العالمية، وهي منظمة مقرها الولايات المتحدة متخصصة في قضايا السياسة القانونية، جاءت مصر في المركز 110 من أصل 113 دولة على مؤشر سيادة القانون.

يقول زياد العليمي المحامي والحقوقي إن كل التحقيقات التي جرت مؤخراً مع سياسيين أو نشطاء من القوى المدنية وجهت لهم تهم الانضمام لجماعة إرهابية والترويج لأفكارها، لكن في ملفات التحقيقات لا توجد أي إشارة لاسم هذه الجماعة ولا ماهيتها ولا وسيلتها لهذا الإرهاب أو أدواتها وهل اسمها مدرج في قوائم التنظيمات الإرهابية أم لا "وهناك أشخاص في السجون لعام وأكثر متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية ولا يعلم أحد ما اسم هذه الجماعة ".

يضيف العليمي ان الحقوقيين في مصر يخشون كثيراً من فقدان المواطن المصري للثقة في أدوات العدالة ففي هذه اللحظة سيبدأ الناس في الحصول على حقوقهم بأنفسهم وهذا هو الخطر الحقيقي على الدولة وقد يسبب انهيارها "ويمكننا أن نلاحظ بسهولة بوادر هذا الأمر من ازدياد معدلات العنف في الشارع وارتفاع معدلات الجريمة".

وتابع قائلا إن وجود قمع هائل وأساليب غير قانونية في التعامل مع الناس سيدفعهم في وقت ما إلى الانفجار، فحالة مثل احتجاز زوجة وطفلين لشخص يريد الأمن القبض عليه بهدف الضغط عليه لتسليم نفسه أمر خارج عن كل الأعراف والقوانين تماماً وبالتالي كسر قواعد القانون يمثل خطراً شديداً على ثقة المصريين في العدالة كما أن أوضاع السجون تبعث على الفزع فهناك الكثير من الشباب الذي اعتقل خلال عمليات القبض العشوائي ونتيجة لتواصلهم مع الإرهابيين والدواعش في السجون تحولوا بدورهم إلى دواعش، فما الرسالة التي يرسلها النظام إلى الناس وكيف يتوقع أن يستمر في هذا المسلك دون حدوث انفجار شعبي؟"

ع.ع.ح

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

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أسابيع قليلة تفصل المصريين عن الاستحقاق الانتخابي الرئاسي، حيث يتعين على 60 مليون مصري انتخاب رئيس جديد. ورغم عدم إعلان السيسي ترشحه رسميا بعد، إلا أن إعادة انتخابه تعد مضمونة، فيما دخلت آلته الانتخابية مرحلة الإحماء.

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