مصر.. توقيف شابين متهمين بالابتزاز في قضية انتحار بسنت خالد

قررت النيابة العامة المصرية اليوم الخميس (السادس من كانون الثاني/يناير 2022) حبس شابين احتياطياً على ذمة التحقيقات، في اتهامات بابتزاز فتاة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفعها الى الانتحار وفجر موجة غضب عارمة في مصر.
وفي 23 كانون الأول/ديسمبر 2021 انتحرت الفتاة بسنت خالد، وهي طالبة في السابعة عشر من عمرها تقيم مع أسرتها في قرية بمحافظة الغربية (شمال مصر) بابتلاع قرص سام بعد أن علم والدها بأمر فيديو مفبرك على ما يبدو من قبل شابين أرادا ابتزازها بعد أن رفضت إقامة علاقة معهما، وفق مسؤول في النيابة العامة طلب عدم ذكر اسمه.
ولكن قصة انتحار بسنت خالد لم تعرف إلا خلال الأيام الأربعة الأخيرة بعد أن انتشر على وسائل الاجتماعي وسم "حق بسنت لازم يرجع"، مصحوباً بتعليقات غاضبة ومطالبات بمحاسبة الشابين اللذين تسببا، وفقاً للمدونين، في انتحارها.
وقال خالد شلبي، والد الفتاة التي كانت طالبة في مدرسة ثانوية، لقناة "أون تي في" المصرية، أنه عرف بانتشار الصور في القرية ثم "شاهدها على الإنترنت"، مؤكداً أن "الصور مركبة"، وتابع: "هذه ابنتي وأنا أعرفها جيداً وأعرف أخلاقها"، معتبراً أنه "تم تركيب الصور على جسم شخص آخر".
ونشرت وسائل الاعلام صورة ضوئية لرسالة مكتوبة بخط اليد تركتها بسنت لوالدتها قبل انتحارها وكتبت فيها: "أرجو أن تصدقيني يا أمي، أنا لست هذه الفتاة (في الصور)، هذه الصور مفبركة". ونقلت صحيفة اليوم السابع عن شقيقة الفتاة أن الصور المفبركة "انتشرت على موبايلات شبان القرية فانهارت بسنت". وأصدرت النيابة العامة صباح الخميس قراراً بحبس الشابين المتهمين بنشر صور بسنت خالد، أربعة أيام على ذمة التحقيق، في اتهامات بـ"الابتزاز واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بشكل ألحق الضرر بآخرين والتسبب في وفاة قاصر".
كما ألقت الشرطة القبض صباح الخميس على أحد مدرسي بسنت خالد وأحالته إلى النيابة العامة لاتهامه بالتنمر على الفتاة، إذ قال لها، بحسب ما أكدت أسرتها، خلال درس أمام زميلاتها: "لقد أصبحت التريند رقم واحد" على الإنترنت .
م.ع.ح/خ.س (أ ف ب)
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