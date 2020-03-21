مصر تنضم لدول عربية وتغلق دور العبادة تحسبا من انتشار كورونا

أغلقت السلطات الدينية في مصر جميع المساجد والكنائس اعتبارا من السبت (21 مارس/آذار) ولمدة أسبوعين سعياً ، وفق ما أعلنته كل من وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانين منفصلين لأجل وقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت وزارة الأوقاف في بيان على صفحتها في فيسبوك إنه سيتم "إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها (...) ابتداءً من تاريخه (اليوم السبت) ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد".

كما أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس أن الكنيسة القبطية أمرت "من منطلق مسؤوليتها الوطنية" بـ"غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات" للفترة نفسها. ويمثل الأقباط من 10 إلى 15 في المئة من سكان مصر.

وانضمت مصر إلى عدة دول عربية وإسلامية قرّرت إغلاق المساجد وجميع دور العبادة على غرار الجزائر وتونس والأردن وتركيا، وهو الإجراء ذاته الذي اتبعته دول أوروبية، فيما لا تزال دول إسلامية أخرى تفتح المساجد كأندونيسيا وباكستان والصومال.

وجاء هذا القرار بعد انتقادات كثيرة لوزارة الأوقاف المصرية التي أصرّت على تنظيم صلاة الجمعة يوم أمس، رغم كل التقارير التي حذرت من استمرار الصلوات الجماعية، خاصة بعد إصابة المئات في ماليزيا بالفيروس، إثر اجتماع الآلاف في تجمع ديني.

وبلغت حصيلة الوباء في مصر 285 إصابة وثماني وفيات بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لكن دراسة صدرت قبل أيام قالت إن العدد أكبر، وقد يصل إلى ستة آلاف، خاصة أن سياحا قدموا من مصر اكتشف فيهم الفيروس.

وقد اتخذت السلطات المصرية تدابير مشددة تقضي بإغلاق المدارس والجامعات والمتاحف والمطارات، فضلا عن إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي خلال الليل حتى نهاية الشهر الحالي.

إ.ع/ه.د (رويترز)