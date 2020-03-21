مصر تنضم لدول عربية وتغلق دور العبادة تحسبا من انتشار كورونا

أغلقت السلطات الدينية في مصر جميع المساجد والكنائس اعتبارا من السبت (21 مارس/آذار) ولمدة أسبوعين سعياً ، وفق ما أعلنته كل من وزارة الأوقاف والكنيسة القبطية الأرثوذكسية في بيانين منفصلين لأجل وقف انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وقالت وزارة الأوقاف في بيان على صفحتها في فيسبوك إنه سيتم "إيقاف إقامة صلاة الجمع والجماعات وغلق جميع المساجد وملحقاتها (...) ابتداءً من تاريخه (اليوم السبت) ولمدة أسبوعين والاكتفاء برفع الأذان في المساجد".
كما أعلنت اللجنة الدائمة للمجمع المقدس أن الكنيسة القبطية أمرت "من منطلق مسؤوليتها الوطنية" بـ"غلق جميع الكنائس وإيقاف الخدمات الطقسية والقداسات" للفترة نفسها. ويمثل الأقباط من 10 إلى 15 في المئة من سكان مصر.
وانضمت مصر إلى عدة دول عربية وإسلامية قرّرت إغلاق المساجد وجميع دور العبادة على غرار الجزائر وتونس والأردن وتركيا، وهو الإجراء ذاته الذي اتبعته دول أوروبية، فيما لا تزال دول إسلامية أخرى تفتح المساجد كأندونيسيا وباكستان والصومال.
وجاء هذا القرار بعد انتقادات كثيرة لوزارة الأوقاف المصرية التي أصرّت على تنظيم صلاة الجمعة يوم أمس، رغم كل التقارير التي حذرت من استمرار الصلوات الجماعية، خاصة بعد إصابة المئات في ماليزيا بالفيروس، إثر اجتماع الآلاف في تجمع ديني.
وبلغت حصيلة الوباء في مصر 285 إصابة وثماني وفيات بحسب آخر الأرقام الرسمية الصادرة عن وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية، لكن دراسة صدرت قبل أيام قالت إن العدد أكبر، وقد يصل إلى ستة آلاف، خاصة أن سياحا قدموا من مصر اكتشف فيهم الفيروس.
وقد اتخذت السلطات المصرية تدابير مشددة تقضي بإغلاق المدارس والجامعات والمتاحف والمطارات، فضلا عن إغلاق المقاهي والمطاعم والملاهي خلال الليل حتى نهاية الشهر الحالي.
إ.ع/ه.د (رويترز)
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
بدأ مستشفى ميداني جديد في الصين باستقبال مرضى فيروس كورونا القاتل في ووهان الصينية، بهدف تخفيف الضغط عن المستشفيات المكتظة في هذه المدينة الصينية التي بدأ منها تفشي الفيروس. وكانت السلطات الصينية قد أعلنت عن تشييد المستشفى في فترة قياسية لم تتجاوز عشرة أيام.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
وأقبل الصينيون بحماسةٍ كبيرةٍ على بناء هذه المنشأة التي تتسع لنحو ألف سرير، حيث بثت القنوات التلفزيونية عبر الإنترنت مباشرةً ولمدة 24 ساعة يومياً برامج حول انكباب 4 آلاف عامل مع معدات الحفر لإنهاء العمل في المستشفى الذي يتسع لـ 1000 مريض.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
وُضع المستشفى الذي أُطلق عليه اسم "هيوشنشان"، تحت سيطرة الجيش، وهو واحد من مستشفيين مجهزين مسبقاً تقرر تشييدهما بهدف تخفيف الضغط عن المؤسسات الصحية في هذه المدينة الكبيرة التي يقطنها 11 مليون شخص، والتي تواجه تدفقاً غير اعتيادي من المرضى. "هيوشنشان" تعني "جبل إله النار"، وهي شخصية من الأساطير التاوية، قادرة - بحسب الأسطورة - على تخليص الجسم من الفيروس بفضل السخونة التي يصدرها.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
عمل البناؤون ليل نهار لإنهاء تشييد هذا المستشفى، وارتدى جميعهم أقنعة واقية بطلب من السلطات التي أمرت جميع سكان ووهان بفعل ذلك. بعد تهيئة الأرض ووضع قاعدة من الإسمنت ثم مدّ المستشفى بالماء والكهرباء، قاموا بتركيب 400 غرفة باستخدام جدران مسبقة الصنع، وتزويدها بالمعدات الطبية والحمامات.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
جرى وصل الموقع بشبكة الجيل الخامس للإنترنت "5 جي" التي تتيح إجراء اتصالات شديدة السرعة والقيام بتشخيصات عبر الفيديو من خلال طاقم خبراء يقوم بتوجيه الفرق الميدانية، بحسب وكالة أنباء الصين الجديدة.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
تحاول السلطات الصينية التغطية على الانتقادات التي تتعرض له سلطات مدينة ووهان لبطئها في إعلان حالة الطوارئ. أما آلة الدعاية الحكومية فقد أثنت على بناء المستشفى باعتباره رمزاً لقدرة التعبئة الاستثنائية التي تتمتع بها الصين لمواجهة الكوارث.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
كما أمرت الحكومة الصينية ببناء مستشفى ميداني آخر، إذ انطلقت أعمال تشييده في ووهان وسُمي "ليشنشان" (أو جبل إله البرق) الذي يعاقب من يضطهدون الناس بحسب الأسطورة، ويفترض أن يكون قادراً على استقبال أولى المرضى هذا الأسبوع. ومن المقرر أن يتسع لـ 1600 مريضاً.
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مستشفى "هيوشنشان".. وجه آخر للحرب على كورونا
كانت أول ضحية لفيروس كورونا المستجدّ رجلاً تجاوز الستين من العمر ويعاني من تدهور صحته بالأساس، وهو نموذج لجميع الذين قضوا لاحقاً جراء هذا المرض. أودى هذا الوباء الشبيه بوباء سارس منذ أن أعلنت بكين ظهوره في كانون الأول/ ديسمبر، بـ 490 شخصاً في الصين القارية فيما سجلت أكثر من 24300 إصابة، وفق آخر حصيلة صدرت الأربعاء.