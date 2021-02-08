 مصر تعيد فتح معبر رفح ″تشجيعاً″ للحوار الفلسطيني | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 09.02.2021

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أخبار

مصر تعيد فتح معبر رفح "تشجيعاً" للحوار الفلسطيني

مصر تعلن فتح معبر رفح بعد نحو عام من تشغيله بشكل متقطع، تزامناً مع اليوم الثاني لجلسات الحوار الفلسطينية-الفلسطينية برعاية مصرية والتي تجرى في القاهرة. كيف جاءت ردود الفعل الفلسطينية على الخطوة المصرية؟

مصر تعيد فتح معبر رفح تشجيعا للحوار الفلسطيني

مصر تعيد فتح معبر رفح "تشجيعا" للحوار الفلسطيني

أعلنت مصر، اليوم الثلاثاء (التاسع من فبراير/شباط 2021)، إعادة فتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة حتى إشعار آخر، كبادرة حسن نية لتشجيع الحوار الوطني الفلسطيني. ويأتي فتح المعبر بعد نحو عام من تشغيله بصورة متقطعة واستثنائيا لعدة أيام فقط، منذ بدء تفشي فيروس كورونا المستجد.

مختارات

ماذا يتوقع الفلسطينيون في عام 2020؟ إجراء الانتخابات التشريعية المعطلة؟ المصالحة الوطنية بعد شقاق طويل؟ هزيمة نتنياهو في انتخابات أذار/مارس؟ أم طرد ترامب من البيت الأبيض؟ حوار حول تمنيات الفلسطينيين في عام 2020.

هل تعرقل السلام لغياب لغة الدين في المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية؟ معلومات عن اليهودية بالعربية توفرها قناة "أهل الكتاب" التي صممها الصحفي الحاخام الإسرائيلي إلحنان ميلَر لفهم متبادل. حاورته كلاوديا ميندِه لموقع قنطرة.

لأول مرة منذ 15 عاماً، أصدرت السلطة الفلسطينية مرسوما بإجراءا انتخابات تشريعية ورئاسية، وهو ما رحبت به حركة حماس، ما قد ينبئ بنهاية الانقسام الفلسطيني الذي منع إجراء انتخابات عامة منذ عام 2006.

ورحبت وزارة الداخلية التي تديرها حركة حماس في غزة بالخطوة، فيما قالت السفارة الفلسطينية في القاهرة إن إجراءات فتح المعبر "تأتي نتاج لمباحثات واتصالات ثنائية حثيثة بين القيادتين المصرية والفلسطينية لتسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينيين من وإلى قطاع غزة".

من جهته، وصف وليد العوض، عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، في بيان عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الخطوة المُعلن عنها من قبل القاهرة على أنها "مؤشر إيجابي تسير عليه جلسات الحوار في القاهرة"، وذلك في إشارة إلى المباحثات المتواصلة التي تجريها الفصائل الفلسطينية لليوم الثاني على التوالي في القاهرة لبحث التوافق على آليات إجراء الانتخابات العامة الأولى منذ عام 2006.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن "أجواء إيجابية" في المباحثات التي جرت أمس الاثنين في أحد مقار جهاز المخابرات العامة المصرية. 

مباحثات الفصائل

وبحسب المصادر، تبحث اجتماعات الفصائل ملف الانتخابات التشريعية المقررة في أيار/مايو المقبل، والإجراءات القانونية والفنية للعملية الانتخابية وسط خلافات بشأن آليات الإشراف القضائي. وتشارك وفود 12 فصيلا فلسطينيا في الاجتماعات، أبرزها فتح وحماس.

وتأتي اجتماعات الفصائل بعد نحو ثلاثة أسابيع من إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوما بإجراء انتخابات تشريعية في أيار/مايو المقبل ورئاسية في تموز/يوليو وذلك لأول مرة منذ عام 2006.

وأدى هذا الانقسام إلى وضع الأراضي الفلسطينية تحت نظامين سياسيين مختلفين في غياب برلمان واحد. فالسلطة الفلسطينية برئاسة محمود عباس تحكم في الضفة الغربية المحتلة حيث يعيش نحو 2,8 مليون نسمة، بينما تدير حماس قطاع غزة المحاصر الذي يضم نحو مليوني نسمة.

ووقع الرئيس الفلسطيني في منتصف كانون الثاني/يناير مرسوما لإجراء الانتخابات، في خطوة اعتبرها محللون وسيلة للفلسطينيين لاكتساب الشرعية، وجاءت قبل أيام من تنصيب الرئيس الأمريكي جو بايدن.

ويتعيّن على وفدي فتح برئاسة جبريل الرجوب ووفد حماس بقيادة صالح العاروري، محاولة إزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات والاتفاق على المسائل القانونية والأمنية والفنية واللوجستية المرتبطة بالانتخابات.

و.ب/خ.س (د ب أ، أ ف ب)

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    شاب فلسطيني يعمل داخل نفق تهريب بين قطاع غزة ومصر. الأنفاق هي مصدر تهريب ما تحتاجه غزة، بعد إغلاق المعابر إليها.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    نفق بين غزة وإسرائيل. تأريخ الصور يعود إلى 13 تشرين الأول/ أكتوبر 2013. ألأنفاق تستعمل لتهريب المستلزمات الحياتية أو حتى السلاح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    فلسطيني يقوم بنقل المواد من مصر إلى داخل القطاع. إسرائيل حاصرت غزة منذ سيطرة حماس على القطاع عام 2007، ما أضطر أهل غزة لحفر الأنفاق.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهرب فلسطيني يحمل في يده علبة دجاج كنتاكي هربها من مصر إلى القطاع. هذه الوجبة ليست سريعة، فهي تستغرق ساعتين لعبور الحدود.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    مهربون ملثمون، ينقلون الحليب والغذاء. يلجأ الفلسطينيون إلى تهريب المواد الغذائية من مصر، بسبب إغلاق السلطات المصرية لمعبر رفح.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    يهرب سكان غزة حتى الأغنام والمواشي. مثلما يظهر في الصورة.

  • Galerie - Tunnel Gazastreifen

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    أسس المهربون في أنفاقهم شبكات كهرباء وشبكات اتصالات.

  • Israel Gaza Tunnel

    أنفاق غزة..شريان حياة وعبور

    جندي إسرائيلي داخل نفق بين غزة وإسرائيل، كان يستخدمه رجال حماس في العبور. يريد رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو تدمير كل الأنفاق بين غزة ومصر وغزة وإسرائيل.

    الكاتب: عباس الخشالي


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