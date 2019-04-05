 مصر تستخدم علوم الآثار كفرجة تلفزيونية | ثقافة ومجتمع | DW | 14.04.2019

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ثقافة ومجتمع

مصر تستخدم علوم الآثار كفرجة تلفزيونية

علماء في مصر افتتحوا أمام الكاميرات تابوتا يعود عمره لألفي سنة. الحفريات المثيرة والاكتشافات المذهلة من شأنها تحفيز السياحة وإخراجها من الأزمة.

Ägypten Fund von 50 Mumien in al-Minya (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

"غير معقول! هائل! إنه شيء حقيقي"، يبدو مقدم البرامج يوش غيتس معجبا خلال برنامج مباشر طوال ساعتين عبر قناة ديسكوفري الأمريكية في مدفن مصري بالقرب من المنية. وعلى متن عربة مفتوحة يقود غيتس المشاهدين أثناء أفضل وقت للبث الأمريكي في مكان الحفريات وسط الصحراء حيث يستقبله عالم الآثار والوزير السابق للآثار، زاهي حواس. ويتابع مقدم البرامج ورئيس البعثة العلمية معا كيف يفتح العمال على ضوء المصابيح العديد من التوابيت. وأمام الكاميرا يهلل غيتس كيف أن المومياء الأولى ماتزال في وضع جيد رغم أنها قديمة.

كل شيء ذو أهمية عجيبة

وتتواصل الرحلة إلى قبر عائلي. عائلة ذات أهمية، يشدد حواس. ومقدم البرامج لا يصدق، كما يقول. ووسط القبر يقع تابوت رب العائلة وبجانبه زوجته وفي المحيط تماثيل وعقود ولعبة مصرية قديمة وبقايا كلب عائلي وأربع حاويات للحفاظ على الأعضاء.

"يا له من مشهد، وهنا لم يفتح أحد التوابيت؟"، يتساءل مقدم البرامج الأمريكي. "بالطبع لا"، يؤكد ثعلب الحفريات المتمرس حواس: "جيد لقد أرسلت عاملين قبل نصف ساعة للكشف عن التابوت ووضعه فوق قطع خشبية، لكن كل شيء محفوظ ونادر!".

Ägypten Fund von 50 Mumien in al-Minya (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

العثور على 50 موميات في المنية جنوب القاهرة

وعندما تمت تنحية الصفيحة الحجرية إلى الجانب، يوجد داخل التابوت مومياء واحدة في وضع جد سيء. عظام وأقمشة متناثرة. لكن لحظة هناك المزيد...

وفي الطريق الوعر إلى النقطة الجذابة يتقدم حواس إلى ثقب جانبي. هائل، رأس رجل في وضع جيد. اكتشاف عظيم! وكأنه تنبأ بذلك. هذا الرأس غير عادي وهو القالب الدقيق للمومياء القديمة بـ 2500 سنة، كما يفيد عالم الآثار في تحليله السريع. شيء مماثل لم يتم العثور عليه منذ وقت طويل، يؤكد حواس. "لقد قمت بحفر الكثير من القبور، لكن شيئا هائلا من هذا القبيل لم أعثر عليه أبدا!".

مدهش!

وفي النهاية يتسلق مكتشفو التلفزة متأوهين خلف الكاميرا الموجهة إليهم عبر الممر الضيق إلى الغرفة المقبلة التي يقع فيها القسيس الكبير في تابوت منحوت بعناية. وكانت هناك حاجة إلى قوة عضلات لتحريك الغطاء الحجري إلى الجانب، ليرى فريق الحفريات التلفزيوني أخيرا مومياء القسيس التي يعود عمرها لأكثر من 2000 سنة. وفوق المومياء من السلالة الـ 26 التي انتهت في عام 525 قبل المسيح تقع تعويذة الإله إيزيس وبجانبها بعض القربات تشمل قطع ذهبية. فالقسيس كان بمثابة الملك، كما يلاحظ حواس لضبط الإطار التاريخي.

ومقدم البرامج معجب وحتى عالم الآثار المصرية زاهي حواس يفيد بشكل إعلامي مثير:" لم أشاهد في 50 سنة من عملي في الحفريات مثل هذا الشيء الهائل". ويضيف:" النتائج هنا شيء خاص مثير وفريدة من نوعها. هذا ما يمنحني قوة الدفع. وهذا ما يجعلني أحافظ على شبابي ويمنحني الحياة!". ما الذي لا نفعله من أجل بحوث الآثار.

تسويق لاكتشافات علوم الآثار

يا لها من فرجة! يا لها من إثارة! أكيد أن فتح التابوت شيء مثير، والمومياء في وضع جيد وقربات القبر تستحق المشاهدة. لكن تسويق الحفريات له طابع غريب، لأن الأمر لم يعد يتعلق باعترافات علمية، بل بأكبر فرجة ممكنة تريد بها مصر تحفيز سياحتها التي تعاني من الأزمة.

Ägypten Fund von 50 Mumien in al-Minya (Reuters/A. Abdallah Dalsh)

ومنذ الاحتجاجات ضد الرئيس السابق حسني مبارك في عام 2011 تدهور قطاع السياحة بقوة. ففي 2010 زار مصر 14.7 مليون شخص، وفي 2017 لم يزرها سوى 8.3 مليون سائح. وهذا القطاع يلتقط أنفاسه ببطء، لكن لا يمكن الحديث عن استقرار في البلاد تحت رئاسة عبد الفتاح السيسي الذي يتحرك بيد حديدية ضد الأوساط الإسلامية، ولكن أيضا ضد القوى الليبرالية. وهذا يُراد منه الحصول على الاستقرار السياسي لجلب استثمارات أجنبية.

وعلى هذا النحو تكثر في الآونة الأخيرة أعداد الاكتشافات المثيرة. وحسب قناة ديسكوفري، فإن حفريات القبر كانت في إطار مشروع جماعي مع الوزارة المصرية للآثار. لكن القناة لم تتحدث عن المبالغ المالية التي حصلت عليها الحكومة في القاهرة مقابل حقوق البث.

إثارة بإعلان مسبق

وبالطبع كانت هذه الفرجة الإعلامية مؤطرة وإثارة بإعلان مسبق مع القليل من الوجوه المعروفة. والقبر تم اكتشافه في فبراير من العام الماضي. وهناك عثر علماء الآثار في شبكة من الممرات على قبور تضم 40 مومياء تنتمي "لنخبة الفضلاء". وتمكن العالم الآن بفضل الكاميرا من متابعة هذه اللحظة التاريخية عندما تم الكشف عن مومياء قسيس ذي نفوذ.

" كنا الأوائل الذين شاهدوا هذه الكنوز المدهشة. لكن المثير ربما هو ما يمكن اكتشافه بعد. أنا مسرور أن يشاهد ملايين الناس في العالم البرنامج. نحن نبعث برسالة هامة وهي أن مصر آمنة ونحن نرحب بالسياح للقدوم"، كما قال وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى لمصر العريقة.

ألكسندر فرويند/ م.أ.م

  • Der mumifizierte Leichnam Tutanchamuns (Reuters/M.A. El Ghany )

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    مغطى بأقمشة كتانية فقط، يرقد مومياء الملك الذهبي توت عنخ آمون هنا في غرفة تحت الأرض، مكيفة الهواء، لحماية المومياء من الرطوبة، والغبار الذي يحمله الزائرون.

  • Die Totenmaske Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    في حين يعرض القناع الذهبي الحقيقي لتوت عنخ آمون في المتحف المصري بالقاهرة، أعيد مومياء الملك الشاب إلى مكانه القديم في منطقة وادي الملوك الأثرية، المكان الذي عاش فيه ملكاً لفترة من الزمن، وحيث اكتشفه كارتر.

  • Zeichnungen in der Grabkammer Tutanchamuns (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    نظفت الجداريات والنقوش بدقة متناهية، وتبين أن البقع الداكنة الموجودة على اللوحات الجدارية ظهرت نتيجة ميكروبات قديمة غير ضارة في المكان. احتفظ بهذه الرسومات في قبر الملك الشاب لآلاف السنين.

  • Zeichnung eines Pavians in der Grabkammer (Reuters/M. Abd El Ghany)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وبفضل وسائل الإضاءة الجديدة، يتألق هذا الرسم بعد الترميم. كان قرد البابون، حيواناً مقدساً في مصر القديمة. إذ كان يعتبر ذكياً جداً ويعد بمثابة قدوه للطلاب. فهل سيتابع الملك الشاب تعليمه أيضا بعد الموت؟

  • Eine Frau geht durch einen unterirdischen Gang (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    دفن المصريون القدماء قبور الفراعنة تحت الأرض لحمايتهم من لصوص القبور. وقد نجا قبر توت عنخ آمون وكنوزه من عبث اللصوص لوقت طويل. إذ استراح بسلام لأكثر من 3 آلاف سنة.

  • Ägyptologe Howard Carter und ein Helfer knieen am Sarkophag (Imago)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كان عالم الآثار هوارد كارتر، الذي اكتشف مقبرة توت عنخ آمون في 4 تشرين الثاني / نوفمبر من عام 1922 في وادي الملوك. وقبل أن يفتح المقبرة، أرسل برقية إلى مموله اللورد كارنارفون : "لقد قمت أخيراً باكتشاف رائع في الوادي، قبر رائع، سأنتظر وصولك."

  • Maske Tutanchamun (Getty Images/H. Magerstaedt)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    على الرغم من أن توت عنخ آمون لم يكن فرعوناً عظيماً، إلا أنه يتمتع اليوم بشهرة عالمية. إذ وجد كارتر في حجرته حوالي 5 آلاف قطعة أثرية سليمة، كان يجب أن ترافق الملك الشاب في الحياة الآخرة. كما يتعرف العديد التلاميذ على قناعه الذهبي.

  • Besucher auf einer Plattform über Tutanchamuns Grab (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    كجزء من أعمال الترميم ، تم تركيب منصة جديدة في المقبرة، والتي تسمح للزوار برؤية ما بداخل المقبرة والتمتع برؤية الجداريات والنقوش. إذا بقيت الزيارات متاحة في المستقبل!

  • Kleien Züge mit Touristen im Tal der Könige (Getty Images/AFP/M. El-Sahed)

    افتتاح مقبرة توت عنخ آمون في وادي الملوك

    وقال زاهي حواس، الأمين العام السابق لإدارة الآثار المصرية ومبادرة أعمال الترميم، مدافعاً عن فكرة إغلاق القبر وتقديم نسخة مماثلة للزائرين عوضاً عن ذلك. "لأنه إذا سمحنا بالسياحة الجماعية هنا"، فهو على يقين أن: " القبر لن يبقى على قيد الحياة بعد 500 سنة أخرى ". سوزان كوردس / ريم ضوا


 

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