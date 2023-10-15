مصر تدعو لقمة دولية وبلينكن "واثق" من عبور المساعدات إلى غزة

دعت مصر اليوم الأحد (15 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) إلى عقد قمة إقليمية ودولية حول "القضية الفلسطينية"، مؤكدة مجدداً "رفض واستهجان سياسة التهجير أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار"، بحسب بيان نشرته الرئاسة المصرية.

وصدرت هذه الدعوة في ختام اجتماع عقده مجلس الأمن القومي المصري برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي قبيل وصول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إلى القاهرة.

وجاء في بيان رئاسي اليوم الأحد عقب اجتماع مجلس الأمن القومي المصري أن "الأمن القومي المصري خط أحمر ولا تهاون في حمايته". وقال البيان أيضاً إن مصر تدعو لاستضافة مؤتمر إقليمي ودولي حول "تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية".

وجاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للرئاسة المصرية على فيسبوك أن القاهرة "تواصل الاتصالات مع الشركاء الدوليين والإقليميين من أجل خفض التصعيد ووقف استهداف المدنيين"، كما تواصل الاتصالات من أجل "إيصال المساعدات" الإنسانية المطلوبة الى قطاع غزة.

"تفاقم الغضب بسبب تأخر الحل"

وتتعالى أصوات داخل إسرائيل مطالبة مصر بالموافقة على استقبال فلسطينيي قطاع غزة الذي يتعرض لقصف إسرائيلي مستمر رداً على الهجوم الإرهابي الذي شنته حركة حماس على الدولة العبرية في السابع من الشهر الجاري.

وأثار نائب وزير الخارجية الإسرائيلي السابق داني أيالون الجدل في مصر بعدما قال في تصريحات لقناة الجزيرة مؤخراً: "توجد مساحات لا نهاية لها تقريباً في صحراء سيناء على الجانب الآخر من غزة ويمكنهم (الفلسطينيون) أن يتركوا (قطاع غزة) إلى تلك المساحات المفتوحة حيث سنعد نحن والمجتمع الدولي للبنية الأساسية ومدن الخيام وسنمدهم بالماء والغذاء".

وتقول مصر، كغيرها من الدول العربية، إنه يتعين بقاء الفلسطينيين على أراضيهم مع تصاعد الحرب وإنها تعمل على تأمين إيصال المساعدات لهم.

من جانبه، أكد السيسي أن التاخير في حل القضية الفلسطينية أدى لتفاقم الغضب، وأن رد الفعل الإسرائيلي تجاوز مبدأ حق الدفاع إلى العقاب الجماعي. وأوضح السيسي خلال جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في القاهرة مساء اليوم الأحد: "إننا نبذل جهوداً لاحتواء الموقف في غزة وعدم دخول أطراف أخرى للصراع"، وفقا للهيئة الوطنية للإعلام في مصر.

تعيين موفد أمريكي للمساعدات إلى غزة

ومن جانبه أكد بلينكن أنه واثق من أن المساعدات الإنسانية ستعبر من مصر إلى غزة، وهو الشرط الذي وضعته القاهرة لإتاحة خروج الرعايا الأمريكيين من القطاع عبر معبر رفح.

وأعلن بلينكن كذلك أنه عين الدبلوماسي الأمريكي المخضرم والخبير بالشرق الأوسط ديفيد ساترفيلد موفدا للمساعدات إلى غزة. وأضاف "سيكون على الأرض في إسرائيل اعتبارا من غد لتنسيق" نقل المساعدات.

وقال بلينكن إن معبر "رفح سيفتح"، وهو الممر الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل بين قطاع غزة والعالم الخارجي. وأضاف "إننا نضع مع الأمم المتحدة ومصر وإسرائيل آلية لإيصال المساعدات لمن يحتاجون إليها"، فيما أولى قوافل المساعدات تنتظر في سيناء فتح المعبر الذي قصفته إسرائيل الأسبوع الماضي ثلاث مرات.

بحسب وسائل إعلام، تربط القاهرة مرور مواطنين أجانب من غزة عبر القطاع بتسهيل إيصال المساعدات إلى غزة.



وكانت الولايات المتحدة أعلنت التوصل إلى اتفاق لخروج رعاياها من غزة السبت عبر معبر رفح ولكن مصر أبقت المعبر مغلقا وقالت إنه لا يمكن أن يستخدم "فقط" لعبور الأجانب. ويتطلب عبور معبر رفح عادة أذونات ودفع مبالغ مالية.

ونقلت وسائل الإعلام المصرية المقربة من السلطات عن مصادر لم تسمها أن أحدا لن يمر عبر المعبر مادامت المساعدات لم تتمكن من الدخول الى غزة.

وزار بلينكن عدة دول عربية إضافة إلى إسرائيل، التي يستعد للعودة إليها الاثنين، وأكد أن حلفاء الولايات المتحدة العرب لا يريدون اتّساع نطاق النزاع مع إسرائيل.

وقال الأحد قبيل مغادرته القاهرة في طريقه إلى إسرائيل: "لا ينبغي أن يصب أحد الزيت على النار في مكان آخر"، فيما أثار القصف المتبادل على الحدود بين لبنان إسرائيل مخاوف من أن تتحول الحرب بين إسرائيل وحركة حماس إلى نزاع إقليمي. وأضاف أن الدول العربية التي زارها "تستخدم قنواتها الخاصة للتأكد من أن ذلك لن يحدث".

يذكر أن ألمانيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وإسرائيل تصنف حركة حماس منظمة إرهابية.

جهود مصرية لإيصال المساعدات لغزة

بدورها، أعلنت مصر أنها ستكثف الجهود لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. جاء ذلك في بيان صدر بعد أن ترأس الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اجتماع مجلس الأمن القومي في البلاد لاستعراض تطورات التصعيد العسكري في غزة.

وقالت مصر اليوم إنها ستكثف الاتصالات مع منظمات وجماعات المعونات لتوفير إمدادات إنسانية للقطاع.

وتتكدس مساعدات من دول عديدة في شبه جزيرة سيناء المصرية بسبب الفشل في التوصل إلى اتفاق يتيح توصيلها بأمان إلى غزة وإجلاء بعض الأجانب عبر معبر رفح إلى مصر. وقال مارتن جريفيث مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة‭‭‭ ‬‬‬أمس السبت إن الوضع الإنساني في غزة وصل إلى "مستوى خطير غير مسبوق".

وتسبب القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من معبر رفح في تعطيل العمل بالمعبر. وتشارك الولايات المتحدة في الضغط الدبلوماسي لتسهيل إيصال المساعدات وإجراء عمليات الإجلاء عبر معبر رفح، وأبلغت مواطنيها في غزة أمس السبت بأن عليهم أن يقتربوا من المعبر في حال فتحه.

وتفيد مصادر أمنية بأن ثماني طائرات محملة بمساعدات من تركيا والإمارات والأردن وتونس ومنظمة الصحة العالمية حطت في مطار العريش بسيناء في الأيام الأخيرة، كما تنتظر قافلة تضم أكثر من 100 شاحنة في المدينة المصرية للحصول على تصريح بدخول غزة.

ع.ح./ص.ش. ك.م (ا ف ب، ، د ب أ ، رويترز)