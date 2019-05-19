مصر تدخل موسوعة غينيس مجدداً بأطول مائدة طعام

بمائدة يتجاوز طولها ثلاثة آلاف متر، سجلت مصر رقماً قياسياً عالمياً لأطول مأدبة طعام في وجبة إفطار رمضانية. وأكل على المائدة ما يقرب من سبعة آلاف شخص في حفل الإفطار الذي نُظم بالعاصمة الإدارية الجديدة لمصر يوم أمس السبت (الأول من يونيو/ حزيران 2019) في الصحراء شرقي القاهرة.

وقال وليد عبد الرحمن، الممثل الإعلامي لموسوعة جينيس للأرقام القياسية في مصر: "العاصمة الإدارية تقدمت بطلب لغينيس وطلبوا أن يسجلوا أكبر مائدة في العالم. وحصلت قياسات ومراجعات للمراجع الموجودة والمسجلة موسوعة غينيس بالفعل، ووجدنا أنها ستكون بالفعل أكبر مائدة".

أكبر مائدة في العالم

وكان الرقم القياسي العالمي السابق قد سُجل في 2018 لبلدية عجمان في دولة الإمارات العربية المتحدة بمأدبة طولها 2983 متراً و64 سنتيمتراً، أكل عليها ستة آلاف شخص. وتجاوزت المائدة المصرية المائدة السابقة بنحو مائتي متر، لتسجل3189 متراً و83 سنتيمتراً.

وتناول كثيرون معاً وجبة الإفطار التي شملت عصائر ومياه وطعام مقدم من العاصمة الإدارية الجديدة. يأتي هذا الرقم العالمي الجديد بعد أن افتتحت مصر أعرض جسر معلق في العالم، والذي يعبر النيل شمال وسط القاهرة، ويعتبر حلقة وصل رئيسية على طريق سريع يمتد من البحر الأحمر في الشرق إلى الساحل الشمالي الغربي لمصر.

ي.أ/ ز.أ.ب (رويترز)