مصر تحيل الخلاف حول سد النهضة إلى مجلس الأمن الدولي

قدمت مصر إلى مجلس الأمن طلبا "دعته فيه إلى التدخّل من أجل تأكيد أهمّية مواصلة الدول الثلاث، مصر وإثيوبيا والسودان، التفاوض بحسن نية، تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضيّة سد النهضة الإثيوبي"، حسب ما جاء في بيان للخارجية المصرية. يأتي ذلك في وقت تتعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وفشلت الدول الثلاث في التوصل إلى اتفاق فيما بينها، ولا سيما على آليّة تقاسم المياه.
وأضاف البيان أن مصر اتخذت هذا القرار في ضوء"تعثّر المفاوضات التي جرت مؤخّراً حول سدّ النهضة، نتيجة للمواقف الإثيوبيّة غير الإيجابيّة" و"عدم توفر الإرادة السياسيّة لدى إثيوبيا وإصرارها على المضي في ملء سد النهضة بشكل أحادي".
وكان السودان اقترح إحالة المفاوضات مع مصر واثيوبيا حول سد النهضة الى رؤساء وزراء الدول الثلاث بعدما لم يتم تحقيق تقدم في الجولة الأخيرة من المحادثات.
وتقول إثيوبيا إن الكهرباء المتوقع توليدها من سد النهضة الذي تبنيه على النيل الأزرق لها أهمية حيوية من أجل الدفع بمشاريع تنمية البلد البالغ عدد سكانه أكثر من 100 مليون نسمة.
لكنّ مصر تقول إن السد يهدد تدفق مياه النيل التي ينبع معظمها من النيل الأزرق، مع أثار مدمرة على اقتصادها ومواردها المائية والغذائية.
وبدأت إثيوبيا في بناء السد عام 2011، ومع الانتهاء منه، سيصبح أكبر سد هيدروكهربائي في إفريقيا. خلال الاسبوع الماضي، استؤنفت المباحثات مع التفاوض حول أكثر النقاط الخلافية وهي كيفية تشغيل السد في فترات الجفاف وآلية حل النزاعات.
ويوفر النيل 90 بالمئة من مياه الشرب والري التي تحتاجها مصر، البالغ عدد سكانها 100 مليون نسمة. وحذّرت مجموعة الأزمات الدولية ومقرها بروكسل من أنه في حال عدم التوصل لاتفاق خلال الأسابيع المقبلة سيؤدي ذلك "لتصاعد التوترات بين الدول الثلاث ما يزيد صعوبة توصلها لتسوية".
م.م/ع.ج (أ ف ب)
-
أكبر سدود القارة السمراء
سد النهضة في إثيوبيا يُعرف أيضاً باسم سد الألفية العظيم ويقع على مقربة من المنطقة الحدودية مع السودان على النيل الأزرق. بدأت عمليات الإنشاء في عام 2011 و يولد السد حالياً ستة آلاف ميغاوات من الكهرباء سنوياً.
-
أكبر سدود القارة السمراء
تشكلت خلف سد النهضة بحيرة تقدر مساحتها بحوالي 63 مليار متر مربع من المياه، وتعتبر أكبر خزان للمياه العذبة في القارة الإفريقية. تبلغ مساحة سطح البحيرة 1680 كيلومتراً مربعاً ويبلغ ارتفاع جدران السد 145 متراً، بينما تمتد قاعدته على طول 1800 متر.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يقع السد العالي في أسوان جنوب مصر. يحجز السد وراءه بحيرة ناصر التي تبلغ مساحتها 169 كيلومتراً مربعاً، وتولد التوربينات 2100 ميغاوات من الكهرباء، ويعتبر السد العالي في أسوان ثاني أكبر السدود في إفريقيا، وقد استغرقت عمليات إنشائه 11 عاماً وتم تدشينه عام 1971.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يعتبر سد "كاهورا باسا" الذي شُيد في جمهورية موزمبيق واحداً من أكبر السدود في العالم. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 2975 ميغاوات، ويُصَدَر معظم الطاقة الكهربائية إلى جمهورية جنوب إفريقيا. خلال الحرب الأهلية في عام 1981 تعرض السد لعمليات تخريب أدت إلى توقف توليد الكهرباء لعشر سنوات.
-
أكبر سدود القارة السمراء
سد "جيبي الثالث" في جمهورية إثيوبيا يقع على بعد 350 كيلومتراً جنوب عاصمة البلاد أديس أبابا. تولد توربينات السد طاقة كهربائية تبلغ 1870 ميغاوات، وترتفع جدران السد إلى 243 متراً، ويعتبر ثالث أكبر سد في القارة الإفريقية. بدأت الأعمال الإنشائية في عام 2007 ودُشن السد في عام 2016.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يتضمن مشروع "إنجا" في جمهورية الكونغو الديمقراطية إنشاء سدين هما "إنجا 1"، الذي يولد 351 ميغاوات من الكهرباء، و"إنجا 2" الذي يولد 1424 ميغاوات من الكهرباء. توقف العمل بالسدين خلال الأعوام 1972 و1982 نتيجة فشل خطط التنمية إبان حكم موبوتو سيسي سيكو، وحالياً يعمل السدان بنصف استطاعتهما نتيجة غياب عمليات الصيانة اللازمة للسدين في السنوات الأخيرة.
-
أكبر سدود القارة السمراء
تقع سدود إنجا على نهر الكونغو في غرب جمهورية الكونغو على بعد 225 كيلومتراً جنوب غرب العاصمة كينشاسا. وتُخَطط حكومة الكونغو لإنشاء سد "إنجا 3" لتوليد 4800 ميغاوات من الكهرباء، وستبلغ تكاليف إنشاء هذا السد قرابة 13 مليار يورو.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يعتبر سد "أكوسومبو" في جمهورية غانا أحد أكبر السدود في القارة الإفريقية وقد شُيدَ على قاعدة بحيرة فولتا. تبلغ مساحة سطح البحيرة 8502 كيلومتراً مربعاً وتعتبر من أكبر خزانات المياه العذبة في العالم. تولد التوربينات 912 ميغاوات من الكهرباء، ويسهم السد في تنظيم السيطرة على الفيضانات. تشتهر بحيرة فولتا بكونها جسراً طبيعياً للتجارة والسفر.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يقع سد "كينجي" على نهر النيجر، ويعتبر هذا السد سادس أكبر السدود الكهرومائية في إفريقيا. استغرقت عمليات إنشائه أربع سنوات ودُشِنَ في عام 1968. يبلغ ارتفاع جدران السد 65 متراً ويبلغ عرض قاعدة جسمه 550 متراً، وتولد التوربينات 760 ميغاوات من الكهرباء.
-
أكبر سدود القارة السمراء
يعتبر سد "تيكيزه" في إثيوبيا سابع أكبر السدود في إفريقيا، إذ يبلغ ارتفاع جدران السد 188 متراً وهو من أكثر سدود إفريقيا ارتفاعاً. تولد توربينات السد 300 ميغاوات من الكهرباء - وهي تساوي خمسة في المائة من القدرة الكهربائية التي يولدها سد النهضة العظيم. استغرقت عمليات إنشاء هذا السد سبع سنوات ودُشِنَ في عام 2009.
-
أكبر سدود القارة السمراء
أقيم سد "بوجاجالي" في أوغندا على نهر النيل بالقرب من بحيرة فيكتوريا، وتولد توربيناته طاقة كهربائية قدرها 250 ميغاوات. يعمل السد منذ عام 2012 وهو من أكبر السدود الكهرومائية في أوغندا. ويُخشى من أن إنشاء سدين جديدين هما سد "كاروما" وسد "سيمبا" سيؤدي إلى إعادة توطين الآلاف من المزارعين وغمر مناطق المحميات الطبيعية. غالية داغستاني
الكاتب: غالية داغستاني