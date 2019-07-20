مصر تحتج لدى بريطانيا ولوفتهانزا تعاود الطيران للقاهرة

عبر الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني المصري اليوم الأحد (21 تموز/يوليو 2019) عن استياء بلاده من قرار الخطوط الجوية البريطانية (بريتش إيروايز) تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة أسبوع، وذلك خلال لقائه مع السفير البريطاني في مصر.
وقالت الوزارة في بيان بعد لقاء الوزير المصري مع السفير البريطاني جيفري آدامز "أبدى الفريق يونس المصري استياءه لاتخاذ شركة الخطوط الجوية البريطانية قرارا انفراديا يمس أمن المطارات المصرية بدون الرجوع إلى الجهات المصرية المختصة".
وكانت الخطوط الجوية البريطانية علقت أمس السبت رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام "في إجراء احترازي" لأنها تراجع الأمن في مطار القاهرة.
وأضاف البيان "تقدم السفير البريطاني بالاعتذار إلى وزير الطيران (المصري) عن عدم إبلاغ السلطات المصرية قبل صدور هذا القرار، مؤكدا أن قرار تعليق الرحلات الجوية للشركة البريطانية لا يتعلق بالتدابير الأمنية للمطارات المصرية".
ولم يتسن التواصل حتى الآن مع السفارة البريطانية في القاهرة للتعليق.
لوفتهانزا تعاود رحلاتها للقاهرة
من جانبها، استأنفت شركة الخطوط الجوية الألمانية (لوفتهانزا) اليوم الأحد رحلاتها الجوية إلى العاصمة المصرية القاهرة بعد قطع هذه الرحلات لمدة يوم. وأقلعت طائرة اليوم من فرانكفورت متأخرة نحو ساعتين متجهة إلى القاهرة وهبطت هناك بعد ظهر اليوم، وتعتزم الشركة تسيير رحلات أخرى مساء اليوم وغدا الاثنين.
وكانت لوفتهانزا ألغت رحلاتها إلى القاهرة أمس السبت لمخاوف أمنية دون توضيح معلومات أكثر، كما كانت شركة بريتش اير وايز البريطانية أعلنت عن تعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة سبعة أيام على الأقل وقالت إن سلامة الركاب وأطقم الطائرات تمثل أعلى أولويات الشركة.
وأشارت وزارة الخارجية البريطانية في تحذيراتها من السفر إلى مصر إلى ارتفاع درجة خطر الإرهاب في النقل الجوي وحذرت الوزارة مواطنيها من السفر إلى شمال سيناء وإلى منطقة الحدود المصرية الإسرائيلية (باستثناء طابا) والمناطق النائية للصحراء.
وتمثل السياحة أحد مصادر العملات الأجنبية الرئيسية لمصر وقد بدأت تتعافى بعد تراجع عدد السائحين عقب انتفاضة 2011 وتفجير طائرة الركاب الروسية في 2015 مما أدى إلى مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 224 شخصا بعد فترة وجيزة من إقلاعها.
ح.ع.ح/أ.ح (أ.ف.ب، د ب أ، رويترز)
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
إلغاء اللون الأصفر
أكثر ما يمكن ملاحظته من تغيير شعار شركة لوفتهانزا هو إلغاء اللون الأصفر الذي يميل إلى قد يشير إلى لون "صفار البيض" على ذيل الطائرة حيث تم استبداله باللون الأزرق. ولم تعد الدائرة الصفراء القديمة التي كانت محط سخرية بعض الركاب موجودة. أيضا يمكن ملاحظة تغيير لون باطن الطائرة إلى اللون الأبيض بدلا من اللون الرمادي.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الشكل الذي اعتدناه
تظهر هذه الطائرة من طراز بوينج 737-100 والتي بدأت لوفتهازا استخدامها عام 1968، أساسيات التصميم الذي اعتدنا عليه طيلة السنوات الماضية من اللون الرصاصي أسفل الطائرة إلى الأنف الأسود ودائرة "صفار البيض" على ذيل الطائرة. وفي غضون سنوات قليلة سوف يختفي هذا الشكل التقليدى من السماء تماما.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
أول طائرة لوفتهانزا
صممت أول طائرة لشركة لوفتهانزا بشكل مختلف تماما عن الشكل الحالي. فطائرة جانكرزG24 لم تكن تحمل الدائرة ذات اللون الأصفر. ولكن من الملاحظ وجود شعار الطائر منذ البداية على سيارة نقل الركاب الخاصة بالشركة. وقد صمم هذا الشعار المهندس ومصمم الجرافيك الألماني أوتو فيريل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تصميم ما قبل الحرب والشركات
كان التصميم القديم للطائرة يتكون من مقدمة الطائرة سوداء اللون "الأنف الأسود" والمحرك الأسود مع اسم الشركة الذي يكاد أن يمكن قراءته مطبوعا على جانب الطائرة أسفل قمرة القيادة. لقد استغرق الأمر أجيالا قبل أن يفكر الناس في تغيير التصميم في لوفتهانزا وبالتأكيد في أماكن أخرى.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
التغيير في الستينيات
بعد فترة وجيزة جرت بعض التعديلات البسيطة على تصميم الطائرة. تلك الطائرة من طراز "فايكرز 814 " عام 1968 حملت صورة صغيرة لشعار الطائرعلى ذيلها. في نفس الوقت كان اسم الشركة مطبوعا بحروف ضخمة على جسم الطائرة، أما اللونان الأزرق والأصفر فقد غطيا جسم الطائرة بالكامل.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
الأبطال يحلقون
بعد فوز ألمانيا بكأس العالم في كرة القدم في البرازيل عام 2014 قررت الشركة تخصيص طائرة للأبطال بشكل مختلف. الطائرة التي كانت تحمل أبطال فريق كرة القدم الألماني تم تغيير اسمها إلى "فانهانزا" وتم طلائها بلون مخصص لتلك المناسبة. كما حلقت فانهانزا آنذاك في سماء برلين فوق الساحة التي اجتمع فيها مشجعو المانشافت.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
وقود حيوي
لم يتغير التصميم الأساسي لهذا الطراز من طائرة A321 كثيرا والتي تم اختيارها للطيران عندما قررت لوفتهانزا اختبار الطائرات التي تعمل بالوقود الحيوى. فقد وضعت فقط شعار " لوفتهانزا بايوفيول باور" والتي تعني بالعربية " الوقود الحيوي" لهويتها.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
تجديد شامل
عندما تقدم أي شركة تصميما جديدا يتطلب ذلك تغييرا شاملا وجذريا لكل شئ. فلن تغير لوفتهانزا الشكل الخارجي للطائرة فقط وإنما ستجدد كل محتويات الطائرة التي تحمل الشعار القديم. كما سيتم تغيير كل المقاعد والشعارات على مكاتب تسجيل الدخول في المطارات حول العالم حسب التصميم الجديد للشركة.
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شركة طيران "لوفتهانزا" تزهو بثوبها الجديد
سبع سنوت للتغيير
إذا كنت اعتدت على الشكل القديم لطائرات لوفتهانزا فلا يزال أمامك الوقت الكافي للتعود على الشكل الجديد. فهذه صورة لتصميم طائرة بوينج 747-8 الجديدة والتي تحمل شعار لوفتهانزا الجديد. وسوف يستغرق تغيير هذا الشعار وتطبيقه على جميع طائرات الشركة زهاء السبع سنوات. س.م