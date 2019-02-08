 مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي وسط مخاوف حقوقية | أخبار | DW | 10.02.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مصر تتسلم رئاسة الاتحاد الأفريقي وسط مخاوف حقوقية

في كلمة تسلمه رئاسة الاتحاد الأفريقي تطرق السيسي إلى التحديات أمام القارة السمراء، واعد بمواصلة الإصلاحات، لكن محللين يرون أن مصر لم تنس تعليق الاتحاد لعضويتها. ومخاوف حقوقية من تأثير مصر على وضع حقوق الإنسان بأفريقيا.

Äthiopien Gipfeltreffen der Afrikanischen Union in Addis Abeba Abdel Fattah al-Sisi (picture alliance / Xinhua News Agency)

تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم (الأحد العاشر من فبراير/ شباط 2019)الرئاسة الدورية للاتحاد الافريقي في جلسة افتتاح القمة التي تستمر يومين في أديس أبابا عاصمة إثيوبيا. وقال السيسي، خلال الجلسة الافتتاحية للقمة الثانية والثلاثين للاتحاد الأفريقي اليوم، إن مصر ستعمل "جاهدة على مواصلة الطريق للإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ما تحقق من إنجازات، ترسيخاً لملكية الدول الأعضاء لمنظمتهم القارية، وسعياً نحو تطوير أدوات وقُدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية".

 وأكد السيسي على أهمية ترسيخ مبدأ "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية"، ورأى السيسي في كلمته "الطريق أمامنا لا يزال طويلاً" في سبيل تحقيق هدف الاتحاد الإفريقي "بإسكات البنادق في كافة أرجاء القارة بحلول عام 2020"، معلناً عن إطلاق "النسخة الأولى من مُنتدى أسوان للسلام والتنمية المُستدامة خلال عام 2019". 

 ويريد السيسي التركيز خلال فترة رئاسته على الأمن وإعادة الإعمار بعد النزاعات وهي قضايا ترتبط بشكل وثيق بالشعار الذي اختاره الاتحاد الافريقي ل 2019 سنة "اللاجئين والمرحلين والنازحين".

والسيسي ملتزم في متابعة الإصلاحات التي بدأها سلفه، بدءاً بتطبيق مشروع المنطقة الحرة في القارة الإفريقية، أحد المشاريع المفتاحية للاتحاد الإفريقي لتعزيز التكامل في القارة. وفي مجال الإصلاحات المؤسساتية الذي كان من القضايا التي اهتم بها كثيرا كاغاميه منذ 2016 يتوقع ان يكون لنهاية رئاسة هذا الأخير  تأثيراً كبيراً على التقدّم في هذا المجال. ومع أن مصر أعلنت أنها ملتزمة عملية الإصلاحات وفرض ضريبة نسبتها 0,2 بالمئة على الواردات لاتاحة استقلالية الاتحاد الافريقي الذي تشكل المنح الاجنبية 54 بالمئة من ميزانيته للعام 2019، فأنه قد لا يكون من السهل تجاوز تردد الدول الاعضاء وأولها القاهرة.
 

مشاهدة الفيديو 02:40
بث مباشر الآن
02:40 دقيقة

التعديلات المقترحة في الدستور المصري- خطوة ليتمكن السيسي من بسط يده على جميع السلطات!

كما اكد السيسي أن "الإرهاب يظل سرطاناً خبيثاً يسعى للتغلغل في أجساد الأوطان الأفريقية، ويهاجم مفاصل الدولة الوطنية، ويختطف أحلام الشعوب وأبناءها ، مشيرا إلى أن "مكافحة الإرهاب بشكل شامل تتطلب منا تحديد داعميه ومموليه، ومواجهتهم سوياً في إطار جماعي وكاشف". وقال السيسي.

ورغم سعيها الى التأثير في الامور، إلا أن المراقبين لا يتوقعون أن تكون مصر، التي ستخلفها إفريقيا الوسطى عام 2020، بالنشاط الذي كان عليه كاغاميه باعتبار أن القوى الكبرى الإقليمية على غرار مصر عادة ما تكون مترددة إزاء جعل الاتحاد الإفريقي قوي أكثر من اللازم ويتدخل أكثر من الضروري. 
وبحسب دبلوماسي إفريقي، فإن مصر لم تنس تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي. وكان الاتحاد الأفريقي قد علق أنشطة مصر فيه بعد إعلان السيسي، عندما كان وزيرا للدفاع وقائدا للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي وتعطيل العمل بالدستور في يوليو تموز عام 2013. وأنهى الاتحاد تجميد عضوية مصر بعد إصدار دستور جديد للبلاد وانتخاب السيسي رئيسا عام 2014.

وعلى هامش القمة عقد السيسي والرئيس السوداني عمر البشير ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قمة ثلاثية. وهناك خلافات قائمة منذ سنوات بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي الذي تخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.

من جهتها، عبرت منظمة العفو الدولية عن خشيتها من تأثير الرئاسة الدورية المصرية على آليات تقييم حقوق الانسان في افريقيا متهمة مصر بأنها كانت شنت حملات على المفوضية الافريقية لحقوق الانسان في السنوات الاخيرة.
ح.ز/ع.ج.م  (د.ب.أ / رويترز، ا ف ب، د ب أ)

  • Ägypten Sinai Sicherheit Polizei Terror (picture-alliance/dpa/Gharnousi/Alyoum)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    محاصرة الإرهاب في سيناء

    استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

  • Frankreich ägyptischer Präsident Al Sissi in Paris (H. Tiruneh)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تنويع الشركاء الاقتصاديين

    تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

  • Ägypten Börse in Kairo (picture-alliance/AP Photo/A. Nabil)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحسن الوضع الاقتصادي

    شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

  • Bildergalerie Ägypten Neuer Suezkanal (picture-alliance/dpa/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    إطلاق مشاريع ضخمة

    عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

  • Berlin Treffen al-Sisi Gabriel German-Egyption Joint Economic Committee (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي

    كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

  • Ägypten Tourismus Architektur (picture-alliance/dpa/F. El-Geziry)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تراجع السياحة في مصر

    توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

  • Ägypten Slum von Ramlet Bulaq in Kairo (Picture alliance/dpa/EPA/K. Elfiqi)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار

    لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

  • Ägypten Pumpe mit Dieselbetrieb an einem Bewässerungskanal in der Naehe von Qena am Nil (Imago/photothek)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    أزمة مياه

    في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

  • Ägypten Die Inseln Sanafir und Tiran (Getty Images/AFP/Str)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    جدل حول جزيرتي تيران وصنافير

    أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

  • Ägyptische Polizei schafft neue Rollen (DW/M. Hashem)

    السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

    انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان

    عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش.

    الكاتب: مريم مرغيش


مختارات

من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ـ ماذا سيقدم السيسي للقارة السمراء؟

تسعى مصر لتعزيز نفوذها في أفريقيا من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لكنها لن تهتم كثيرا بالإصلاحات الإدارية والمالية التي يحتاجها الاتحاد. وخبراء يرون أن السيسي يريد أن تُعتبر مصر جزءا من أفريقيا وليس العالم العربي فقط. (08.02.2019)  

"مدى الحياة"... التشبث بالكرسي دَيدن معظم الرؤساء العرب!

التمسك بتلابيب الحكم والتشبث بكرسيه حتى آخر نفس ظاهرة عربية تنتعش هذه الأيام بعد كل الظن أنها أصبحت من الماضي. ما المسوغات التي يسوقها مروجوها؟ وما تبعاتها على الديمقراطية والتنمية السياسية وفكرة التداول السلمي للسلطة؟ (05.02.2019)  

علاء الأسواني: لماذا يحتقر السيسي إرادة المصريين ..؟

في مقاله* لـDW يتساءل علاء الأسواني عن سبب احتقار السيسي لإرادة المصريين. (05.02.2019)  

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى

سجل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال السنوات الأربع الماضية، يتضمن نجاحات على صعد مختلفة مثل حصار الإرهاب في سيناء وإطلاق مشاريع عملاقة. لكنه لا يخلو من الإخفاق أيضا خاصة فيما يتعلق بالوضع المعاشي وحقوق الإنسان. (26.03.2018)  

تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

التعديلات المقترحة في الدستور المصري- خطوة ليتمكن السيسي من بسط يده على جميع السلطات!  

مواضيع ذات صلة

Malabo Gipfel Afrikanische Union Sisi Rede 26.06.2014

من خلال رئاسته للاتحاد الأفريقي ـ ماذا سيقدم السيسي للقارة السمراء؟ 08.02.2019

تسعى مصر لتعزيز نفوذها في أفريقيا من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقي، لكنها لن تهتم كثيرا بالإصلاحات الإدارية والمالية التي يحتاجها الاتحاد. وخبراء يرون أن السيسي يريد أن تُعتبر مصر جزءا من أفريقيا وليس العالم العربي فقط.

Ägyptens Präsident al-Sisi für zweite Amtszeit vereidigt

لجنة برلمانية توافق على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي 05.02.2019

وافقت اللجنة العامة في البرلمان المصري على تعديلات دستورية اقترحها نواب موالون للسيسي. وتتيح هذه التعديلات، وفق مصادر إعلامية، للسيسي البقاء في الحكم حتى عام 2034. كما تمنحه صلاحيات أوسع خصوصا فيما يتعلق بالقضاء.

Kolumnisten Al-Aswani

علاء الأسواني: لماذا يحتقر السيسي إرادة المصريين ..؟ 05.02.2019

في مقاله* لـDW يتساءل علاء الأسواني عن سبب احتقار السيسي لإرادة المصريين.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  