مصر- الموت يغيب سعد الدين إبراهيم أحد أبرز معارضي مبارك

عن عمر ناهز 84 عاماً، توفي الجمعة (29 سبتمبر/أيلول 2023)، الدكتور سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية.

ونعى إبراهيم حسان، المدير التنفيذي لمركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية الدكتور سعد الدين ابراهيم عبر صفحته بموقع فيسبوك قائلا: "رحل اليوم الأستاذ الدكتور سعد الدين إبراهيم أستاذ علم الاجتماع السياسي ومدير مركز ابن خلدون للدراسات الإنمائية، عن عمر يناهز 84 عاما".

ولد سعد الدين إبراهيم في عام 1938، بمحافظة الدقهلية، وحصل على شهادة الثانوية من مدرسة الملك التام بالمنصورة في عام 1956، وفي عام 1960 التحق بكلية الآداب بجامعة القاهرة قسم علم الاجتماع وحصل منها على شهادة الليسانس وعين معيداً بالجامعة.

وفي عام 1964 حصل الراحل على شهادة الماجستير في علم اجتماع التنمية، ثم درجة الدكتوراه في عام 1968 في علم الاجتماع السياسي، وواصل دراساته العليا في جامعتي واشنطن وكاليفورنيا، حيث كان مبتعثاً من مصر إلى الولايات المتحدة، وعمل كمدرس مساعد في جامعة واشنطن منذ عام 1964 وحتى عام 1967.

وكان سعد الدين إيراهيم أحد معارضي الرئيس الراحل حسني مبارك وهو صاحب تعبير "الجملكية" ويقصد بها الجمهوريات التي تورث أبناء الرؤساء الحكم، واعتقل بتهمة تلقّي أموال من الخارج دون إذن من الدولة والإساءة لصورة البلاد.

وفي عام 2000 وجَّهت النيابة المصرية إليه تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة، لكن محكمة النقض المصرية برأته من كل الاتهامات لاحقاً.

تولى الدكتور سعد الدين ابراهيم عدداً من المناصب منها منصب مدير لمركز دراسات الوحدة العربية ومقره القاهرة، كما عين رئيسًا لرابطة الاجتماعيين المصريين في عام 1980.

ع.ح./ف.ي. (مواقع إخبارية مصرية)