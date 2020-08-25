 مصر.. القضاء يأمر بتوقيف شبان متّهمين باغتصاب فتاة في فندق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 25.08.2020

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مصر.. القضاء يأمر بتوقيف شبان متّهمين باغتصاب فتاة في فندق

أمرت النيابة العامة المصرية بتوقيف مجموعة من الشبان متّهمين باغتصاب فتاة جماعياً في أحد الفنادق الفخمة في القاهرة قبل 6 سنوات. القضية خرجت إلى العلن بعدما نشرت تفاصيلها حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي في الشهر الماضي.

صورة من الأرشيف: من مظاهرة في القاهرة عام 2014 ضد التحرش والاعتداء الجنسي ضد النساء في مصر

أمرت النيابة العامة المصرية بتوقيف مجموعة من الشبان متّهمين باغتصاب فتاة جماعياً (الصورة من حملة في مصر ضد التحرش عام 2014)

قالت النيابة العامة أمس الاثنين (24 آب/ أغسطس 2020) في بيان مقتضب إنّها "أمرت بضبط المتّهمين في واقعة التعدّي على فتاة بفندق فيرمونت عام 2014، ووضعهم على قوائم المنع من السفر وترقّب الوصول، لاستجوابهم في المنسوب إليهم".

ووقعت هذه الجريمة المفترضة قبل ستّ سنوات وظلّت طيّ الكتمان إلى أن بدأت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدّث عنها في تمّوز/ يوليو الفائت، ومن بين هذه الحسابات واحد على إنستغرام يطلق على نفسه اسم "شرطة الاعتداء".

ووفقاً لهذا الحساب فقد خدّر ستّة رجال فتاة واغتصبوها في الفندق الفخم. وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أسماء وصور للمشتبه بهم الذين يتحدّرون من أسر ميسورة، لكنّ وكالة فرانس برس قالت إنها لم تتمكّن من التحقّق من صحّة هذه البيانات.

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وكانت النيابة العامة المصرية أعلنت في مطلع آب/أغسطس الجاري أنّها فتحت تحقيقاً بالواقعة بعدما تلقّت "كتاباً من المجلس القومي للمرأة مرفقاً بشكوى قدّمتها إحدى الفتيات إلى المجلس عن تعدّي بعض الأشخاص عليها جنسياً عام 2014 داخل فندق فيرمونت نايل سيتي بالقاهرة".

وأشار البيان أيضا إلى تلقي "شهادات مقدّمة من البعض حول معلوماتهم عن الواقعة". ويومها أعلن فندق "فيرمونت نايل سيتي" أنّه فتح بدوره تحقيقاً داخياً بشأن هذه الاتهامات، مشدّداً في الوقت نفسه على عدم ورود أيّ شكوى بهذا الشأن، لا إليه ولا إلى شرطة السياحة.

وبحسب دراسة أجرتها في 2013 "هيئة الأمم المتّحدة للمرأة" فإنّ 99% من النساء في مصر تعرّضن لتحرّش جنسي، لفظي أو جسدي، في وقت ما من حياتهن.

ع.ش/ ع.ج.م (أ ف ب)

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    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


 

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