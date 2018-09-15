مصر: القبض على جمال وعلاء مبارك بتهمة "التلاعب بالبورصة"

قررت محكمة مصرية السبت (15 أيلول/ سبتمبر 2018) حبس علاء وجمال مبارك، نجلي الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وخمسة آخرين على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"التلاعب في البورصة". وأمرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، بالقبض على علاء وجمال مبارك وخمسة آخرين على ذمة القضية.

يشار إلى أن علاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري. وينفي المتهمون ارتكاب أي من المخالفات المنسوبة إليهم.

وقال مصدر قضائي إنه تم أيضاً إلقاء القبض على ثلاثة آخرين، من بينهم ياسر الملواني، العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية "هيرميس"، وحسن هيكل، نجل الكاتب الصحافي المعروف محمد حسنين هيكل، العضو السابق في مجلس الإدارة. وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم بكفالة وتقرر منعهم من السفر. كما أخلي سبيل علاء وجمال مبارك في 2015.

وأجلت المحكمة النظر في القضية إلى العشرين من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل مع إرسال التقرير الوارد من لجنة الخبراء إلى اللجنة مرة ثانية بعد أن اكتشفت المحكمة بأن التقرير منقوص.

ويواجه جمال وعلاء مبارك والمتهمون الآخرون اتهامات بالتربح بشكل غير شرعي على أموال قدرت بنحو 500 مليون جنيه في بيع البنك الوطني. وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بسجن علاء وجمال مبارك ووالدهما ثلاث سنوات في قضية فساد أخرى معروفة باسم "القصور الرئاسية"، وخرجوا جميعاً في كانون الثاني/ يناير 2015 بعد قضاء مدة العقوبة.

وكان جمال مبارك يرأس اللجنة السياسية للحزب الوطني الحاكم إبان حكم والده، وكان ينظر إليه على أنه مرشح لخلافته. أما شقيقه علاء فكان بعيداً عن الشأن السياسي لكنه متهم بجمع ثروة كبيرة مستغلاً علاقات والده. وقد تم توقيفهما عام 2011 في عدة قضايا وخضعا للتوقيف الاحتياطي عدة مرات قبل الافراج عنهما قبل ثلاث سنوات.

ح.ع.ح/ ي.أ (د.ب.أ/أ.ف.ب/رويترز)



