 مصر: السجن 15 عاما للمتهم الرئيسي في قضية ″شهيد الشهامة″ | أخبار | DW | 22.12.2019

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أخبار

مصر: السجن 15 عاما للمتهم الرئيسي في قضية "شهيد الشهامة"

صدر الحكم في قضية "شهيد الشهامة"، واحدة من أشهر قضايا الرأي العام في مصر. وفور صدور الحكم، ضجت وسائل التواصل بالتعليقات بين تأييد للحكم وبين تعبير عن خيبة الأمل. هكذا كان رد فعل والد الضحية داخل المحكمة.

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صورة أرشيفية

أصدرت محكمة مصرية اليوم الأحد (22 كانون الأول/ديسمبر 2019)، حكما بالسجن 15 عاما بحق المتهم الرئيسي في القضية المعروفة إعلاميا باسم قضية "شهيد الشهامة". وحوكم في القضية أربعة متهمين، حكم على اثنين منهم بالسجن 15 عاما، وعلى الرابع بالسجن خمسة أعوام.

وواجه المدانون اتهامات بالقتل العمد باستخدام سلاح أبيض مع سبق الإصرار والترصد، ضد شاب عرف اسمه بمحمد البنا، وذكرت وسائل إعلامية محلية أنه يبلغ من العمر 18 عاما. وكان الضحية قد انتقد على وسائل التواصل الاجتماعي محاولة المتهم الرئيسي في القضية الاعتداء على فتاة والتحرش بها. وحظيت القضية باهتمام كبير على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر وسجلت الوسوم (هاشتاغ) المرتبطة بها الأعلى تداولا.

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وتحولت القضية إلى قضية رأي عام بعدما تمّ الترويج على وسائل التواصل الاجتماعي عن اعتزام ذوي المتهم الرئيسي استخدام نفوذهم لإنقاذه من الإعدام.

وبعد النطق بالحكم أعادت مدة العقوبات الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، كما انتشر على موقع توتير مقاطع لوالد الضحية عقب النطق بالحكم، معبرا عن خيبة أمله.

تجدر الإشارة إلى أن العقوبة الصادرة اليوم تمثل أقصى عقوبة عن جريمة القتل العمد وفقا لأحكام القانون، في وقت طالب فيه رواد وسائل التواصل طالبوا المحكمة بإصدار حكم استثنائي. وأحالت النيابة العامة القضية للمحاكمة العاجلة، واعترف المتهمون بما نسب إليهم من اتهامات.

ا.ف/ و.ب  (د.ب.أ)

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    الكاتب: وفاء البدري - القاهرة


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