 مصر- السجن ثلاث سنوات لفتاة تحرشت بقرد جنسياً! | عالم المنوعات | DW | 28.12.2018

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منوعات

مصر- السجن ثلاث سنوات لفتاة تحرشت بقرد جنسياً!

أصدر محكمة مصرية حكماً بالسجن ثلاث سنوات على فتاة بسبب "تحرشها جنسياً" بقرد في مكان عام. المرأة اعترفت بواقعة التحرش، التي نشرت كفيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، محاولة تبرير ما قامت به.

Schimpanse in Landauer Zoo isst Eis (picture-alliance /dpa)

نظرت محكمة المنصورة بمصر في قضية مصرية اسمها (ن. أ) تبلغ من العمر 25 عاماً، بعد توجيه الاتهام إليها ب"التحريض على الفسوق وارتكاب فعل فاحش علناً"، وفقا لما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية نقلاً عن مصدر قضائي.

وقد ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتاة في تشرين الأول/ اكتوبر 2018 بعد أن نشرت على يوتيوب فيديو طوله 90 ثانية تظهر فيه وهي تداعب العضو التناسلي لقرد في محل لبيع الحيوانات المنزلية بمدينة دلتا النيل وتؤكد ضاحكة لآخرين واقفين بالقرب منها وهم يعلقون ويضحكون أنّ القرد قد تناول قرص منشط (فياغرا)، وتعليقات أخرى ذات دلالات جنسية.

ولدى اعترافها بالذنب ذكرت الفتاة أنها "لم تكن تنوي أن تأتي بفعل فاحش علناً، وبأنها كانت تداعب القرد لا أكثر". واشعل الفيديو حريقاً على يوتيوب والمواقع المصرية.

فيما نقل موقع إرم نيوز المصري أنّ الفتاة اعترفت بالواقعة وقالت "إنها كانت تسير برفقة بعض أصدقائها في أحد شوارع المنصورة، ووقفوا بجوار محل لبيع الحيوانات الأليفة، وقامت بملاعبة قرد في قفص، وأمسكت بعضوه الذكري، على سبيل المداعبة، وفوجئت برد فعل القرد، وهو ما جعلها تتمادى في ذلك.

وأشارت إلى أن أحد أصدقائها قام بتصوير الفيديو، وهي تداعب القرد، ولم تكن تعلم أنه سيقوم بنشر المقطع على صفحات التواصل الاجتماعي."

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)

  • Giraffes (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يزداد النشاط الجنسي المثلي بين ذكور الزرافات مقارنة مع النشاط بين الإناث والذكور، إذ بيّنت الدراسات أن من خلال متابعة أكثر من 90 في المائة من السلوك الجنسي لدى الزرافات، أن لديها ميلاً إلى الجنس نفسه. وتعرف الذكور كيفية ملاطفة الطرف الآخر الذي يبدأ عادة بعناق الرقاب الذي يمكن أن يدوم لأكثر من ساعة.

  • Bottlenose dolphins (picture-alliance/Mary Evans Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تظهر إناث وذكور الدلافين ميولاً مثلية إلى الجنس نفسه، ويترافق ذلك مع استخدام خطومها القارورية الشكل. وعادة ما تكون الميول الجنسية لدى ذكور الدلافين موجهة إلى الجنسين، غير أنها تمر بفترات تصبح فيها حصرية للجنس ذاته.

  • Lions (ARTIS/R. van Weeren)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    الميول المثلية شائعة بين الأسود أيضاً، إذ يقوم ذكران أو أربعة ذكور بتشكيل تحالف يجمع بينهم، ويتم تعزيز هذا التحالف بإقامة علاقات مثلية فيما بينهم. لكن العديد من الباحثين يشيرون إلى أن طبيعة هذه العلاقة أقرب ما تكون إلى العلاقة القوية بين ذكرين بعيداً عن المثلية.

  • Bisons (imago/Nature Picture Library)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    النشاط الجنسي المثلي بين ذكور ثيران البيسون هو أكثر شيوعاً من العلاقة بين ذكور وإناث ثيران البيسون، لأن إناث البيسون تتزاوج مرة واحدة في السنة، وإذا لم تُشْبِع ذكور البيسون رغبتها خلال موسم التزاوج، فإنها تلجأ إلى إقامة علاقة مثلية مع ذكور آخرين.

  • Macaques (picture alliance/robertharding)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تنخرط ذكور وإناث قرود المكاك في علاقات مثلية مع بعضها البعض، ولكن بينما تستمرالعلاقة المثلية بين القرود يوماً واحداً فقط، نلاحظ أن العلاقة المثلية بين إناث قرود المكاك تشكل رابطاً قوياً يجمع الإناث ويساعدها على البقاء معاً والدفاع عن بعضها البعض ضد الأعداء.

  • Layson albatrosses (imago/Mint Images)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تُعرف أعشاش طيور القطرس في جزيرة هاواي بأنها تضم تجمعاً كبيراً من الطيور مثلية الجنس، إذ ما يقارب 30 في المائة من كل الأعشاش في جزيرة هاواي تشغلة أنثيان من طائر القطرس تبقيان معاً طوال حياتهما، وتتحملان معاً عبء رعاية الفراخ التي نتجت من علاقة بطيورٍ ذكور هي بالأصل على علاقات بإناث طيور أخرى.

  • Female bonobos having sex (picture-alliance/F. Lanting)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    تعتبر حياة قرود البابون الأشبه بحياة الإنسان، ويُعرف عن هذه القرود سعيها للمتعة الجنسية، إذ تقيم ذكور وإناث قرود البابون علاقة مثلية مع نفس الجنس، وأكثر من ثلثي العلاقات المثلية تمارسها إناث قرود البابون، كما تنشط العلاقة المثلية بين هذين الذكرين من قرود البابون.

  • Swans (picture-alliance/blickwinkel/P. Frischknecht)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    مثل العديد من الطيور، يكتفي طائر البجع بزوجة واحدة ويظل الزوجان معاً طوال حياتهما، غير أن ذكرالبجع يقوم باختيار شريك من نفس جنسه، ويعتبر نحو 20 في المائة من أزواج طيور البجع من المثليين جنسياً، وهم ينشئون عائلات مع بعضهم البعض، وأحياناً تقوم الأنثى بإقامة علاقة مع أنثى أخرى وتنتهي العلاقة بوضع تلك الأنثى الأخرى لبيضها فتطردها من العش وتحتض بيضها في عملية تُعرف بتبني البيض.

  • Homosexualität im Tierreich | Walrosse (imago/Nature in Stock)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    يصل ذكر حيوان الفظ المائي إلى سن البلوغ في الرابعة من عمره، ولحين وصوله إلى سن البلوغ يعيش حصراً حياة المثليين، غير أنه فور وصول معظم الذكور إلى سن البلوغ يبدأ بإقامة علاقة مع الإناث خلال موسم التكاثر، بينما يتابع الذكور إقامة علاقة مثلية مع بقية الذكور طوال بقية العام.

  • Domestic sheep (Getty Images/M. cardy)

    أمثلة على المثلية الجنسية في الطبيعة...

    .تشير الدراسات إلى أن ما يُقارب 8 في المائة من ذكور الأغنام تفضل إقامة علاقة مثلية مع ذكورأغنام أخرى حتى ولو كانت إناث الأغنام في فترة الخصوبة. وبينت الدراسة أن بُنية الأدمغة لدى الأغنام المثلية الجنس تختلف عن بُنية أدمغة نظرائها التي تفضل الجنس الآخر. كما أن تفرز كميات أقل من الهرمونات الجنسية. غ.د/ ي.أ


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