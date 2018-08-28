مصر- السجن ثلاث سنوات لفتاة تحرشت بقرد جنسياً!

نظرت محكمة المنصورة بمصر في قضية مصرية اسمها (ن. أ) تبلغ من العمر 25 عاماً، بعد توجيه الاتهام إليها ب"التحريض على الفسوق وارتكاب فعل فاحش علناً"، وفقا لما ذكرت صحيفة الأهرام المصرية نقلاً عن مصدر قضائي.

وقد ألقت الشرطة المصرية القبض على الفتاة في تشرين الأول/ اكتوبر 2018 بعد أن نشرت على يوتيوب فيديو طوله 90 ثانية تظهر فيه وهي تداعب العضو التناسلي لقرد في محل لبيع الحيوانات المنزلية بمدينة دلتا النيل وتؤكد ضاحكة لآخرين واقفين بالقرب منها وهم يعلقون ويضحكون أنّ القرد قد تناول قرص منشط (فياغرا)، وتعليقات أخرى ذات دلالات جنسية.

ولدى اعترافها بالذنب ذكرت الفتاة أنها "لم تكن تنوي أن تأتي بفعل فاحش علناً، وبأنها كانت تداعب القرد لا أكثر". واشعل الفيديو حريقاً على يوتيوب والمواقع المصرية.

فيما نقل موقع إرم نيوز المصري أنّ الفتاة اعترفت بالواقعة وقالت "إنها كانت تسير برفقة بعض أصدقائها في أحد شوارع المنصورة، ووقفوا بجوار محل لبيع الحيوانات الأليفة، وقامت بملاعبة قرد في قفص، وأمسكت بعضوه الذكري، على سبيل المداعبة، وفوجئت برد فعل القرد، وهو ما جعلها تتمادى في ذلك.

وأشارت إلى أن أحد أصدقائها قام بتصوير الفيديو، وهي تداعب القرد، ولم تكن تعلم أنه سيقوم بنشر المقطع على صفحات التواصل الاجتماعي."

م.م/ ع.ج.م (أ ف ب)