 مصر.. الحكم بإعدام 24 عضوا في جماعة ″الإخوان المسلمين″ | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.07.2021

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مصر.. الحكم بإعدام 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"

كشف مصدر قضائي أن محكمة مصرية أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"، التي يصنفها القضاء المصري "تنظيما إرهابيا"، لإدانتهم بقتل شرطيين في قضيتين منفصلتين.

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أعلن مصدر قضائي الخميس (29 يوليو/تموز 2021) أن محكمة جنايات دمنهور في البحيرة شمال مصر أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين".

ودانت المحكمة المتهمين بجرائم عدة بينها  اعتداء بقنبلة على حافلة لنقل الشرطيين في محافظة البحيرة  في العام 2015، والذي أوقع ثلاثة قتلى في صفوف الشرطيين وعددا كبيرا من الجرحى.

أما القضية الثانية فهي جريمة قتل شرطي في عام 2014.

مختارات

في مصر أُطلق سراح إسراء عبد الفتاح مؤخراً، والتي أصبحت تُعرف بـ"فتاة الفيسبوك" منذ عام 2011، شأنها شأن العديد من النشطاء الآخرين الذين تم الإفراج عنهم. لكن كثيرين ما زالوا رهن الاحتجاز، بل إن بعضهم مهدد بالقتل.

نفذت مصر 49 حكما بالإعدام خلال عشرة أيام، وفقا لمنظمة هيومن رايتس ووتش، التي تطالب السلطات المصرية بـ"الوقف الفوري" للإعدامات. وبحسب المنظمة، فان مصر باتت واحدة من عشر دول في العالم يصدر بها أكبر عدد من أحكام الإعدام.

وصدرت أحكام بحق ثمانية متّهمين غيابيا، وأوضح المصدر القضائي أنه يمكن الطعن بهذه الأحكام.

وفي مصر تطبّق عقوبات الإعدام الصادرة بحق مدنيين شنقا.

وفي حزيران/يونيو أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في إطار قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وفي وقت سابق من العام الحالي نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020  تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر،  مقابل 32 في العام السابق.

وكان القضاء المصري قد صنّف "الإخوان المسلمين" في العام 2013 "تنظيما إرهابيا" بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)

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