مصر.. الحكم بإعدام 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين"

أعلن مصدر قضائي الخميس (29 يوليو/تموز 2021) أن محكمة جنايات دمنهور في البحيرة شمال مصر أصدرت أحكاما بالإعدام بحق 24 عضوا في جماعة "الإخوان المسلمين".

ودانت المحكمة المتهمين بجرائم عدة بينها اعتداء بقنبلة على حافلة لنقل الشرطيين في محافظة البحيرة في العام 2015، والذي أوقع ثلاثة قتلى في صفوف الشرطيين وعددا كبيرا من الجرحى.

أما القضية الثانية فهي جريمة قتل شرطي في عام 2014.

وصدرت أحكام بحق ثمانية متّهمين غيابيا، وأوضح المصدر القضائي أنه يمكن الطعن بهذه الأحكام.

وفي مصر تطبّق عقوبات الإعدام الصادرة بحق مدنيين شنقا.

وفي حزيران/يونيو أيدت محكمة النقض المصرية أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الإخوان المسلمين في إطار قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013.

وفي وقت سابق من العام الحالي نددت منظمة العفو الدولية بما وصفته "موجة محمومة" من تنفيذ أحكام الإعدام في مصر، مؤكّدة أنّه في العام 2020 تم تنفيذ أحكام بالإعدام بحق 107 مدانين في مصر، مقابل 32 في العام السابق.

وكان القضاء المصري قد صنّف "الإخوان المسلمين" في العام 2013 "تنظيما إرهابيا" بعد الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي الذي حكم البلاد عاما واحدا.

ع.ج.م/ع.ش (أ ف ب)