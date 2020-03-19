مصر.. الإفراج عن نشطاء سياسيين بارزين بينهم نافعة وعبد العظيم

قال مصدر قضائي في مصر اليوم الخميس (19 مارس/ آذار 2020) إنه "تقرر الإفراج عن 15 ناشطا" سياسيا، موضحا أن من بينهم ثلاثة من أبرز معارضي الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، وحازم عبد العظيم العضو السابق في حملة السيسي للانتخابات الرئاسية (عام 2014) الذي أصبح فيما بعد من أشد منتقديه، وشادي الغزالي حرب وهو طبيب كان عضوا في "ائتلاف شباب الثورة" الذي لعب دورا بارزا إبان ثورة 25 يناير التي أسقطت الرئيس الراحل حسني مبارك عام 2011

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ولم توضح نيابة أمن الدولة العليا سبب إطلاق سراح النشطاء الـ 15، لكن القرار أتى بعد دعوات كثيرة لتقليل الاكتظاظ في السجون كإجراء احترازي في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكانت الشرطة أوقفت أمس الأربعاء 4 ناشطات مصريات بارزات، من بينهن 3 من أسرة الناشط علاء عبد الفتاح، أثناء وقوفهن أمام مقرّ رئاسة الوزراء للمطالبة بالافراج عن بعض السجناء لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.

وليل الاربعاء الثلاثاء، قررت النيابة بعد التحقيق معهن إخلاء سبيلهن بكفالة. وسددت الناشطات الكفالة إلا أنه لم يتم إطلاق سراحهن بعد، وفق الشقيقة الصغرى لعلاء عبد الفتاح، سناء عبد الفتاح.

والناشطات الأربعة هنّ والدة علاء عبد الفتاح الأستاذة بجامعة القاهرة ليلى سويف، وشقيقته الباحثة منى سيف، وخالته الأديبة المصرية-البريطانية أهداف سويف والأستاذة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة رباب المهدي.

وتم نقل ليلى سويف بعد ظهر اليوم الخميس إلى نيابة أمن الدولة العليا حيث سيتم التحقيق معها مجددا، بحسب ابنتها سناء عبد الفتاح.

وقررت وزارة الداخلية اليوم الخميس استمرار منع الزيارات للسجناء حتى 31 آذار/ مارس. وكانت الوزارة قد منعت الزيارات منذ التاسع من الشهر الجاري للحد من فرص انتقال فيروس كورونا المستجد داخل السجون.

ع.ج/ ص.ش (د ب أ، أ ف ب)