مصر- اغتصاب الزوجة يخرج من العتمة إلى الفضاء العام

النقاش حول الاغتصاب الزوجي ليس بالأمر الجديد في مصر، بيد أن ناره حميت في الأسابيع الأخيرة وتحول لقضية رأي عام. وقد سلط مسلسل "لعبة نيوتن" الذي عرض في رمضان الضوء على القضية، ثم جاءت مصممة الأزياء ندى عادل لتعطيه دفعاً في الفضاء العام بعد حديثها عن "تعرضها للاغتصاب الزوجي" من قبل طليقها تميم يونس في فيديو لها نشر على إنستغرام.
تفاعل النشطاء ورجال الدين
صفحة اتكلم/ي Speak up على الفيسبوك تبنت الدفاع عن "الناجيات" وتوثيق قصصهن وشهادتهن. وهي بالأصل "مبادرة نسوية لدعم ضحايا العنف بكل أشكاله".
الممثلة المشهورة سمية الخشاب رأت أن الاغتصاب الزوجي "جريمة":
على الجانب الآخر، الداعية المثير للجدل عبدالله رشدي اتهم الناشطين والناشطات بأنهم "منبطحين فكرياً للغرب" واعتبر أن الممتنعة عن زوجها "ملعونة" و يحق للزوج "تأديبها".
آلاء حمدان مؤثرة على مواقع التواصل ويتابعها على تويتر أكثر من 142 ألف شخص ترى أن الدين الإسلامي لا يبيح إكراه الزوجة على العلاقة الحميمية:
الأزهر الشريف نشر بياناً يتضمن عشر نقاط "يصحح فيه بعض المفاهيم الخاطئة حول الحديث النبوي "إذا باتت المرأة هاجرة فراش زوجها لعنتها الملائكة حتى تصبح".
وأكد الأزهر أن تحريم الشرع "امتناع الزوجة عن زوجها بغير عذر"، بيد أنه أكد أيضاً على تحريم امتناع الزوج عن زوجته بغير عذر. وشدد الأزهر على عدم وجود دلالة في الحديث المشار إليه على جواز إيذاء الزوجة ووجوب النظر إلى الحقوق الزوجية على أنها "مرتبطة ومتشابكة ومرتبة على بعضها". واعتبر أن الحديث المشار إليه هو "ترغيب" للزوجة في "رعاية حق زوجها عليها" وأن الإسلام أوصى الزوج بحسن عشرة زوجته.
ماذا يقول القانون؟
يبقى النقاش والجدل حول الاغتصاب الزوجي في مصر والدول العربية بشكل عام بلا احصاءات ولا دراسات تحدد حجم الظاهرة ومداها.
وفي منتصف شهر نيسان/أبريل الماضي قالت الأمم المتحدة في تقرير إن واحدة من كل امرأتين تقريباً في 57 دولة من دول العالم محرومة من الحريات المتعلقة بجسدها، إن لجهة العلاقات الجنسية أو من حيث استخدام وسائل منع الحمل أو الحصول على رعاية صحية. وأحصى التقرير 43 دولة لا تتوفر فيها تشريعات بشأن الاغتصاب الزوجي.
اقرأ أيضاً: مغربيات يروين قصة الاغتصاب على "فراش" الزوجية
وتجرم كل القوانين العربية الاغتصاب، لكنها لا تقترب من قريب ولا من بعيد من الاغتصاب الزوجي ولا تجرمه. في لبنان كان هناك محاولة للاقتراب من هذه القضية في مسودة قانون العنف الأسري الذي أقر في 2014، غير أن تدخل رجال الدين المسلمين والمسيحيين أخرج القانون بصيغته النهائية دون أي إشارة للقضية، حسب تقرير للصحيفة الإلكترونية المصرية "اليوم السابع".
وانسحبت تركيا من اتفاق إسطنبول الموقع عام 2011 والذي يلزم الحكومات بإصدار تشريعات تعاقب العنف الأسري والانتهاكات المماثلة، بما في ذلك الاغتصاب الزوجي وختان الإناث في آذار/مارس الماضي.
خالد سلامة
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
ثلاث من آلاف النساء
في كويتو، عاصمة الإكوادور، نظم اتحاد لمنظمات نسائية مظاهرة احتجاجية للمطالبة بإنهاء العنف ضد المرأة. وهؤلاء في الصورة هن ثلاث نساء شاركن في المظاهرة مع آلاف من زملائهن وصديقاتهن من الناشطات النسويات.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
66 جريمة قتل ضد النساء
دعت منظمات نسائية خلال مظاهرة في عاصمة جمهورية الدومنيكان، سانتو دومينغو، إلى بداية جديدة وإنهاء العنف والقتل ضد النساء. وقبل مدة قصيرة نشرت النيابة العامة في جمهورية الدومينكان إحصائيات عن جرائم قتل النساء تشير إلى تراجعها، لكن رغم ذلك لا تزال مرتفعة إذ وصل عدد جرائم قتل النساء خلال العام الحالي 2019 إلى 66 جريمة قتل.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
مظاهرة مسائية في عواتيمالا
"571" .. رقم تمت كتابته من قبل ناشطات نسويات بالشموع في إحدى ساحات غواتيمالا العاصمة مساء يوم الأحد 24 تشرين الثاني/ نوفمبر. وهذا الرقم يشير إلى إحصائية حزينة، هي عدد جرائم القتل ضد النساء في غواتيمالا خلال عام 2019، حسب منظمات نسائية.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
إجراءات جديدة للحد من جرائم القتل
نظمت ناشطات نسويات في مدينة تولوز الفرنسية يوم السبت (23 تشرين الثاني/ نوفمبر) مظاهرة مناهضة للقتل والعنف ضد المرأة في فرنسا. فخلال عام تعرض ما لا يقل عن 130 امرأة في فرنسا للقتل من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق. ويرى الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أن ذلك "عار لفرنسا". وقد أعلنت الحكومة الفرنسية عن اتخاذ إجراءات للحد من تلك الجرائم، من بينها توسيع مراكز إيواء النساء.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
أحذية حمراء
في العاصمة البلجيكية، بروكسل، شارك 10 آلاف شخص في مظاهرة احتجاجية ووضعوا أحذية حمراء في الشارع. "الأحذية الحمراء تشير إلى النساء اللواتي قتلن من قبل رجل" تقول جولي وترز من منظمة ميرابال المدافعة عن حقوق المرأة. وأشارت إلى وجود نحو 100 جريمة قتل للنساء في بلجيكا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، ولكن يعتقد أن الرقم أعلى من ذلك بكثير.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
خط أحمر ضد العنف
اللون الأحمر رمز ضد العنف في مدينة جنوه الإيطالية أيضا. فخلال مباراة فريقي جنوه وأودينزي في إطار الدوري الإيطالي لكرة القدم، رسم اللاعبون وأطفالهم خطا أحمر على خدهم، في إشارة إلى مناهضة العنف المنزلي ضد المرأة.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
مهرجان في موسكو
للمرة الثالثة جرى الاحتفال في موسكو بمهرجان "فمفست" في الليلة التي تسبق اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. وفي المهرجان الذي أقيم في صالة كبيرة كانت تابعة لمؤسسة البريد، كانت كل الأنشطة تدور حول النسوية والمساواة بين الجنسين وحرية الانتخاب.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
مسيرة صامتة في إسبانيا
نظمت ناشطات نسويات مسيرة ليلية صامتة في مدينة ملقا، مساء يوم الأحد (24 تشرين الثاني/ نوفمبر). وحملت النساء المشاركات في المسيرة، صور نساء إسبانيات قتلهن شركاء حياتهن في السنوات الأحيرة.
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
"أرقام مفزعة" في ألمانيا
في ألمانيا وحسب إحصائيات الدوائر الأمنية، قتلت 122 امرأة من قبل شريك حياتها الحالي أو السابق، خلال عام 2018. وبلغ عدد النساء من ضحايا العنف المنزلي أو التهديد 114755 امرأة. لكن إحصائيات غير رسمية تشير إلى أن نحو ثلث النساء تعرضن لأحد اشكال العنف خلال حياتهن. وعلقت على تلك الأرقام وزيرة الأسرة الألمانية، فرانسيسكا غيفي، بأنها "أرقام مفزعة".
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
"الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!
بعد اغتصاب وقتل الطالبة أوينه مروتيانا، بمدينة كاب في جنوب أفريقيا، تعالت الأصوات التي تطالب بإنهاء العنف ضد المرأة وجرى تنظيم مظاهرات احتجاجية في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي بمدن عديدة في جنوب أفريقيا والعاصمة جوهانسبورغ، رفعت إحدى النساء (في الصورة) لافتة كتبت عليها "الرجال الحقيقيون لا يغتصبون"!
-
في يوم مناهضة العنف ضد المرأة.. احتجاجات حول العالم
مدافع بارز عن حقوق المرأة في باكستان
في باكستان النظام الأبوي متجذر في المجتمع، وينظر إلى الناشطات النسوية بدونية من قبل الرجال، وحتى الليبراليون منهم يصفون مطالب الناشطات بأنها "مبتذلة". لكن أحد أبرز النشطاء المدافعين عن حقوق المرأة في باكستان هو رجل اسمه نعيم ميرزا، الذي قال في حوار مع DW "لا يزال هناك الكثير الذي يجب فعله". لكن رغم صعوبة الوضع في باكستان، يزداد عدد الناشطات النسويات ويتعالى صوت النساء المطالبات بحقوقهن.