 مصر- أحكام بالسجن المشدد لعشرات اشتبكوا مع الشرطة في جزيرة الوراق | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.12.2020

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أخبار

مصر- أحكام بالسجن المشدد لعشرات اشتبكوا مع الشرطة في جزيرة الوراق

قضت محكمة في القاهرة بالسجن لمدد تتراوح بين 5 و25 عاما بحق 35 من سكان جزيرة الوراق بسبب اشتباكات مع الشرطة التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة.

صورة رمزية لمنازل على النيل في مصر

صورة رمزية لمنازل على النيل في مصر

أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة العليا أحكاما بالسجن المؤيد (25 عاما) على متهم واحد و15 عاما على 30 متهما و5 سنوات على 4 متهمين.

وكانت الاشتباكات وقعت في تموز/يوليو 2017 بين عدد من سكان جزيرة الوراق الواقعة في قلب النيل في القاهرة وبين الشرطة التي شنت حملة لتنفيذ القرار الحكومي بإزالة "التعديات" على أراضي الدولة، ما أدى الى مقتل أحد السكان واصابة 33 شرطيا والعديد من الأهالي. ويستطيع المتهمون الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف الجنائية ثم محكمة النقض.

وقرر مجلس الوزراء المصري في نيسان/ابريل 2018 نقل تبعية جزيرة الوراق التي يسكنها زهاء 100 ألف شخص، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة (الحكومية) تمهيداً للبدء في تنفيذ مخطط لتنميتها وتطويرها بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ووفق تقرير رسمي لمجلس الوزراء المصري، فإن الجزيرة التي تبلغ مساحتها "ألف فدّان" وكانت أرضا زراعية "تم التعدي عليها منذ أكثر من 15 سنة وتحويلها لمنطقة سكنية عشوائية".

وأحصى التقرير حوالى 700 حالة تعدي في الجزيرة "بالإضافة إلى تعديات أخرى لم يتم حصرها بعد".

ويرفض معظم الأهالي ترك منازلهم ويخشون من أن يكون الهدف من الاخلاء إقامة مشروع استثماري كبير يتضمن ابراجا وفنادق سياحية على حساب أراضيهم الزراعية.

م.أ.م/ ص.ش ( أ ف ب )

 

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    الكاتب: فرانسيسكا كلوس، عبد الرحمان عمار


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