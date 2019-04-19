مصر.. أبرز النقاط في التعديلات الدستورية المثيرة للجدل

يصوت المصريون في الداخل ابتداء من غد السبت (20 أبريل/ نيسان 2019) ولمدة ثلاثة أيام على تعديلات دستورية تسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي بالبقاء في الحكم حتى عام 2030. وبدأ تصويت المصريين في الخارج على التعديلات اليوم الجمعة ويستمر ثلاثة أيام أيضاً. ووافق مجلس النواب يوم الثلاثاء بأغلبية ساحقة على التعديلات التي ستعزز أيضا دور الجيش وتوسع سلطات الرئيس في مجال تعيين القضاة.

ماهي أهم التعديلات؟

زاد تعديل المادة 140 الفترة الرئاسية من أربع سنوات إلى ست سنوات. وبدلا من حظر صريح تتضمنه المادة قبل التعديل لشغل المنصب أكثر من فترتين رئاسيتين جعل التعديل القيد على الفترات الرئاسية تتالي الفترتين. وسمحت مادة انتقالية بتمديد فترة رئاسة السيسي الحالية التي فاز بها في 2018 ومدتها أربع سنوات إلى ست سنوات، وسمحت له بالترشح لفترة ثالثة في عام 2024 وذلك على أساس زيادة مدة الفترة الرئاسية. وتضمنت التعديلات إنشاء مجلس ثان للبرلمان باسم مجلس الشيوخ عدد أعضائه 180 يختار الناخبون ثلثيهم بينما يعين رئيس الدولة الثلث الباقي.

وزيدت المادة 200 الخاصة بالقوات المسلحة لتشمل مهامها - إضافة إلى حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها - مهام "صون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها ومكتسبات الشعب وحريات وحقوق الأفراد". وتضمنت التعديلات أن يكون لرئيس الدولة تعيين نائب أو أكثر له. ووفق التعديلات يعين رئيس الدولة رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام من بين أعداد من المرشحين تقترحها تلك الهيئات. وتخصص التعديلات حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمائة للمرأة.

من وراء هذه التعديلات؟

تقدمت باقتراحات التعديلات كتلة دعم مصر في البرلمان وهي كتلة مهيمنة مؤيدة للحكومة. وجاء في تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب عن التعديلات أن 155 نائبا وقعوا على الطلب الخاص بإجرائها. ووافق عليها نهائيا 531 نائبا من بين 596 عضوا في مجلس النواب الذي تؤيد الأغلبية الساحقة من أعضائه السيسي. وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال إن نوابا في البرلمان بادروا بطلب إجراء التعديلات وإن السيسي قد يقرر ألا يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة.

وافق مجلس النواب بأغلبية ساحقة على التعديلات التي ستعزز أيضا دور الجيش وتوسع سلطات الرئيس

وجاء في تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية عن التعديلات أن التعديل الذي يسمح بزيادة مدة الفترة الرئاسية للسيسي والسماح له بالسعي لفترة رئاسية ثالثة جاء "ابتداء وانتهاء من نواب الشعب تقديرا للدور التاريخي لرئيس الجمهورية". وقال مقدمو طلب التعديلات إن السيسي، الذي شغل منصب وزير الدفاع، وصل إلى سدة الرئاسة بتفويض كبير من الشعب بعد احتجاجات حاشدة على حكم سلفه محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013. ويقولون أيضا إن السيسي يستحق الاستمرار في المنصب بعد تحسن المؤشرات الاقتصادية وكذلك من أجل المزيد من تحسن الاقتصاد.

وتضمن تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية القول إن جلسات حوار مجتمعي عقدت في مجلس النواب قبل موافقة البرلمان النهائية على التعديلات أظهرت تأييدا عاما قويا لها من ممثلي الهيئات الدينية والسياسية والتعليمية والمهنية والمدنية الذين شاركوا في الجلسات.

ماذا يقول المعارضون؟

أقر تقرير اللجنة الدستورية والتشريعية بوجود بعض المعارضة للتعديلات من أعضاء في السلطة القضائية واثنتين من منظمات المجتمع المدني ومعارضين سياسيين. كما صوت ضد التعديلات 22 نائبا. ويقول المعارضون إن مكتسبا أساسيا من مكتسبات انتفاضة 2011 التي أطاحت بحسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم وهو الانتقال السلمي للسلطة بات مهددا. ويقولون إن السيسي والدائرة المحيطة به وقادة الأجهزة الأمنية والمخابرات يقفون وراء التعديلات. وعبروا عن مخاوف من توغل القوات المسلحة في الحياة المدنية بعد التعديلات التي أعطتها دور حماية الديمقراطية.

وقال هيثم الحريري أحد النواب المعارضين للتعديلات أمام البرلمان هذا الأسبوع "إذا أردتم أن يعيش أبناؤكم في دولة مدنية ديموقراطية حديثة فيها تداول سلمي للسلطة، فلا أعتقد أن هذا التعديل هو الذي نطمح إليه". ورغم أن رئيس مجلس النواب قال إن مختلف وجهات النظر تقريبا أبديت في الحوار المجتمعي في البرلمان يقول معارضون ونشطاء إن إجراء حوار حقيقي حول التعديلات يبقى مستحيلا في ظل الحملة الواسعة على المعارضة السياسية.

وينفي المسؤولون المصريون أن السلطات تضيق الخناق على المعارضة، ويقولون إن المصريين من مختلف المشارب أتيحت لهم فرص إبداء الرأي في التعديلات، ويضيفون أن مختلف وجهات النظر ممثلة فيها. كما نفى عبد العال أن التعديلات تتضمن دورا جديدا للقوات المسلحة. ونقلت صحيفة الأهرام قوله في البرلمان إن القوات المسلحة هي العمود الفقري للدولة، وإن مدنية الدولة المصرية "تعني أننا لسنا دولة علمانية ولا عسكرية ولا دينية".

وقال ستيفن كوك من مجلس العلاقات الخارجية، وهو مركز أبحاث مستقل في الولايات المتحدة "هذا جزء من تعزيز السيسي لسلطته". وأضاف "من منظور مؤسسي .. الثورة المضادة في مصر اكتملت بشكل كبير".

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى محاصرة الإرهاب في سيناء استطاعت مصر خلال فترة رئاسة السيسي أن تحصر بؤرة الحركات المسلحة في سيناء. وحققت، حسب مراقبين، نجاحات عديدة فيما يخص مكافحة الإرهاب. وبالرغم من اعتماد استراتيجيات جديدة، كـ "قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب"، في فبراير 2018، لا تزال مصر تشهد هجمات إرهابية بين فترة وأخرى.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى تنويع الشركاء الاقتصاديين تمكن السيسي خلال أربع سنوات من تنويع شركائه الإقتصاديين. إذ قام بعدة زيارات لبلدان عرفت علاقتها بمصر فتورا منذ ثورة 25 يناير، وكانت فرنسا وأمريكا من أهمها. وشهد التعاون بين الجيشين المصري والأمريكي تقدما ملحوظا، وهو ما أشار إليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أيضا. كما تعتبر صفقات الأسلحة بين مصر وفرنسا وكذلك روسيا من النجاحات التي حققها السيسي.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى تحسن الوضع الاقتصادي شهد الاقتصاد المصري تحسنا خلال السنوات الأربع الأخيرة. وقد رصدت صحيفة "اليوم السابع" مؤشرات مهمة على ذلك، أبرزها: تراجع العجز في الميزان التجاري بمعدل 5 بالمائة مقارنة بالسنة الماضية، وارتفاع حصيلة صادرات السلع الاستهلاكية بمعدل 11 بالمائة لتصل إلى نحو 5,8 مليار دولارا بالإضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتسجل نحو 6 مليارات دولار.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى إطلاق مشاريع ضخمة عرفت المشاريع في مصر قفزة نوعية خلال فترة رئاسة للسيسي، فقد تم إطلاق مشاريع عملاقة مثل توسيع قناة السويس، فضلا عن بناء عاصمة إدارية جديدة في شرق القاهرة،ن تتضمن بناء 240 ألف وحدة سكنية جديدة خلال خمس سنوات. كما تمت زيادة الرقعة الزراعية عبر مشروع "المليون ونصف فدان".

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى حل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي كان ملف الطاقة من بين الملفات الشائكة في مصر، لكنه عرف نوعا من التحسن مؤخراً. لا سيما مشكلة انقطاع الكهرباء التي عرفت انفراجا مهما بعد توقيع شراكات دولية، بينها أربع مذكرات تفاهم مع شركة سيمنس الألمانية لإقامة مشروعات في مجال الطاقة بإجمالي استثمارات تصل إلى عشرة مليارات دولار. وقال بيان لوزارة الكهرباء المصرية إن الشراكة شملت إنشاء محطات لتوليد الكهرباء بنظام الدورة المركبة.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى تراجع السياحة في مصر توفر السياحة في مصر عائدات مالية مجزية، لكنها شهدت تراجعا في السنوات الأخيرة بسبب غياب الاستقرار الأمني حسب ما ذكر تقرير مجلس السياحة والسفر العالمي سنة 2016. وكان لسقوط الطائرة الروسية عام 2015، تأثير كبير على تراجع توافد السياح الروس إلى مصر. وتحاول القاهرة استقطاب السياح مجددا.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى تحرير الجنيه وارتفاع الأسعار لم تنعكس بعض القرارات الهامة التي اتخذت في السنوات الأخيرة إيجابيا على المصريين. فقد أدى تحرير سعر صرف الجنيه المصري إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية وخاصة الفقيرة، فضلا عن ارتفاع التضخم لمستويات قياسية، بالرغم من القروض التي حصلت مصر عليها من الصندوق الدولي.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى أزمة مياه في حين يتحدث خبراء وتقارير إعلامية عن وجود أزمة مياه في مصر، قال السيسي في تصريح له مؤخرا، إن الدولة والحكومة لن يسمحا بحدوث أزمة مياه في البلاد! وكانت مصر على خلاف مع إثيوبيا بشأن بناء سد النهضة، وهو مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية قيمته أربعة مليارات دولار، وتخشى القاهرة أن يقلص السد كمية المياه التي تصل لحقولها من إثيوبيا عبر السودان.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى جدل حول جزيرتي تيران وصنافير أثارت موافقة مصر عام 2016 على تسليم السعودية جزيرتي تيران وصنافير الاستراتيجيتين في البحر الأحمر، انتقادات واسعة في مصر لا يزال صداها يتردد حتى الآن، ويعتبر الكثير من المصريين الأمر تنازلا عن أراض مصرية. وكان القضاء الإداري قد أصدر أحكاما بعدم قانونية تسليم الجزيرتين اللتين تقعان في مدخل خليج العقبة، إلا أن المحكمة الدستورية العليا في مصرأبطلتهما في 3 مارس/ آذار 2018.

السيسي- نجاح في حصار الإرهاب وإخفاق في ملفات أخرى انتقادات دولية لملف حقوق الإنسان عرف ملف حقوق الانسان في مصر تدهورا في السنوات الأخيرة. ويعتبر كثير من منتقدي السيسي أن تراجع شعبيته جاء نتيجة تكميم أفواه المعارضين والنشطاء ووسائل الإعلام المستقلة، حسب ما نقلت عنهم رويترز. بالإضافة إلى إصدار عقوبات بالإعدام ضد المئات. وفي هذا الإطار، وجهت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية انتقادات للقاهرة بخصوص الاعتقالات وتخويف المعارضين. إعداد: مريم مرغيش. الكاتب: مريم مرغيش



ماذا سيحدث بعد ذلك؟

كان أمام الناخبين المصريين في الداخل والخارج أربعة أيام فقط لقراءة التعديلات الدستورية واستيعابها بعد الموافقة النهائية عليها من طرف مجلس النواب قبل أن يتوجهوا إلى صناديق الاقتراع. ولم يذكر لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات الذي أعلن مواعيد الاستفتاء في الداخل والخارج يوم الأربعاء متى سيتم فرز الأصوات وإعلان النتائج. وقبل أكثر من أسبوع من التصويت النهائي للبرلمان على التعديلات غصت شوارع العاصمة بالملصقات واللافتات التي تدعو الناخبين للمشاركة في الاستفتاء وبعضها يدعو للموافقة على التعديلات رافعة شعار "اعمل الصح".

ع.اع. /ع.ش (رويترز)