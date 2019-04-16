 مصريو المهجر يصوتون على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي | أخبار | DW | 19.04.2019

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أخبار

مصريو المهجر يصوتون على تعديلات دستورية تمدد حكم السيسي

توجه مصريون المهجر إلى قنصليات وسفارات بلادهم للاستفتاء على تعديل دستوري يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي في تمديد حكمه حتى عام 2030. فيما سيبدأ الاستفتاء داخل مصر يوم غد السبت.

Kairo Referendum Verfassung Ägypten (Reuters/M. Abd El Ghany)

بدأ الناخبون المصريون في الخارج الإدلاء بأصواتهم اليوم الجمعة (19 نيسان/ أبريل 2019) في استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي حتى عام 2030.

وكان مجلس النواب قد وافق يوم الثلاثاء الماضي وبأغلبية كبيرة على التعديلات التي تشمل أيضا إنشاء غرفة ثانية للبرلمان هي مجلس الشيوخ وتعطي القوات المسلحة دورا أكبر في الحياة المدنية وتخصص حصة من مقاعد مجلس النواب نسبتها 25 بالمئة للمرأة.

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في مقاله* لـ DW عربية يجيب علاء الأسواني عن السؤال: "لماذا لم ينته الارهاب في مصر؟" (16.04.2019)

أقر البرلمان المصري تعديلات مقترحة على دستور 2014، يمكن أن تبقي الرئيس السيسي بالسلطة حتى عام 2030. وفي حين يرى نواب ضرورة تلك التعديلات، يرفضها آخرون وقال ممثل شهير "إنها ستعيدنا إلى ديكتاتورية مناسبة للعصور الوسطى". (16.04.2019)

وبدأ التصويت في الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي لكل دولة ويستمر حتى التاسعة مساء ويمتد ثلاثة أيام. وأقيمت مراكز الاقتراع في سفارات مصر وعدد من قنصلياتها. ويبدأ التصويت في الداخل غدا السبت ولمدة ثلاثة أيام أيضا.

وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية أن التصويت انطلق في السعودية والسودان والإمارات والبحرين والعراق ولبنان والنمسا. وتوجه المصريون قبل ذلك في أستراليا ونيوزيلندا إلى قنصليات بلادهم للاستفتاء.

وطبقا للدستور الساري حاليا تنتهي فترة رئاسة السيسي الثانية‭‭‭‭‭‭ ‬‬‬‬‬‬والأخيرة ومدتها أربع سنوات في عام 2022. ووفقا للتعديلات ستمدد فترة رئاسته الحالية سنتين إضافيتين ويحق له الترشح لفترة أخيرة مدتها ست سنوات بعد تعديل مدة الفترة الرئاسية.

ويقول أنصار السيسي إن التعديلات ضرورية لمنحه مزيدا من الوقت لإكمال مشاريع تنموية كبرى وإصلاحات اقتصادية بدأها، في حين يرى معارضوه أنها تركز مزيدا من السلطات في يدي رئيس تقول جماعات لحقوق الإنسان إن عهده يشهد حملة لقمع الحريات. ولا بد من موافقة الناخبين على التعديلات لتدخل حيز التنفيذ.

ع.خ/ ح.ع.ح (رويترز، د ب ا)

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