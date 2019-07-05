مصريون "يواسون" أنفسهم بعد فوز الجزائر بأمم أفريقيا على أرضهم

أبدى مصريون لا سيما من الشخصيات العامة والشهيرة، فرحهم بفوز منتخب الجزائر بكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي استضافتها مصر في الفترة بين 21 يونيو/ حزيران و19 يوليو/ تموز 2019. وجاء فوز الجزائر عن جدارة واستحقاق مثلما يعتقد كثير من المصريين بينهم أحمد عبده، المعلق الكروي بقنوات بي إن سبورت.
لم يكن أحمد عبده وحده هو من هنأ الجزائر على مواقع التواصل الاجتماعي، فجميع زملائه المصريين في هذه القناة الرياضية، بلا استثناء، وجهوا تهانيهم لمنتخب وشعب الجزائر، مثل محمد أبوتريكه ووائل جمعة وهيثم فاروق وغيرهم.
والأكثر من ذلك أن الإعلام الرياضي المصري، والذي كان يوما ما سببا في أزمة بين البلدين، وجه هو الآخر المديح والتهنئة لفريق الجزائر، بل وأعلن دعمه لمنتخب الجزائر قبل لقاء السنغال في النهائي، الذي انتهى 1- صفر لصالح "محاربي الصحراء".
فوز الجزائر كان متوقعا، نظرا لما قدمه أبناء المدرب جمال بلماضي من أداء طوال البطولة. وقبيل انطلاق المباراة النهائية بين الجزائر والسنغال أمس الجمعة، استبق قائد منتخب مصر السابق أحمد حسن، الفائز بكأس أمم أفريقيا أربع مرات، الحدث ليذكر الجميع بأن المصريين "أسياد أفريقيا"، يقصد كروياً بالطبع.
مدافع منتخب مصر بالبطولة علي غزال، الذي اعتذر من قبل للجماهير عن الخروج المهين، كتب يطالبهم بدعم آخرين وقال "الناس دي تستحق الدعم". لكن هل كان غزال يقصد لاعبي منتخب الجزائر؟
محمد الكواليني، المعلق بقنوات "بي ان سبورت" كان يتمنى أن تفوز بلده بالبطولة، غير أن الخسارة والخروج المبكر لم يمنعه من التأكيد على أنه "المصري الفخور ببلده".
أما محمود فايز، مساعد مدرب منتخب مصر السابق هيكتور كوبر، فكتب يوجه الشكر للقائمين على تنظيم البطولة.
المعلق الكروي أحمد الطيب، الشهير بـ"قفشاته" (تعليقات مثيرة ومضحكة) أثناء التعليق على المباريات، قال إن بلده "فازت بما هو أهم" من الكأس.
أما رجل الأعمال الملياردير نجيب ساويرس فيرى أن أكبر مكسب لمصر في البطولة، هو مديرها الشاب محمد فضل.
واعترف خالد بيومي المحلل الكروي بأن منتخب مصر في تلك البطولة على أرضه "لم يُعَدّ لكي يكون بطلاً وإنما فُرِضَ عليه أن يكون بطلا دون أن تكون لديه إمكانيات البطل".
ومن المصريين أيضا من نشر مقاطع فيديو تظهر إشادة نجوم أفريقيا، وبينهم النجم الجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو مانيه، بتنظيم مصر لكأس أمم أفريقيا 2019
وهناك من نقل عن الاتحاد الأفريقي حجم الأرباح المادية للبطولة هذه المرة، مضيفا أنه "أعلى عائد في تاريخ البطولة".
صلاح شرارة
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
مرشح من بين آخرين أقوياء
قبل انطلاق النسخة 32 من كأس أمم أفريقيا بمصر 2019، اتجهت الترشيحات بقوة إلى السنغال ومصر، كأقوى مرشحين للفوز بالبطولة، مع التأكيد على ترشيح ثلاثة منتخبات أخرى للفوز باللقب هي المغرب وتونس والكاميرون. وبالطبع هناك من تحدث أيضا عن فرص الجزائر في الفوز، مثلها مثل كوت ديفوار (ساحل العاج).
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
"نحن هنا" بينما الآخرون يتراجعون
مع انطلاق البطولة في 21 يونيو/ حزيران ظهر منتخب مصر فريقا يعاني من مشاكل كثيرة. أما منتخب السنغال فكان بعيدا عن مستواه، وكذلك المغرب والكاميرون، في أولى المباريات. بينما لم تكن تونس مقنعة اطلاقا في دور المجموعات. وقع منتخب الجزائر في المجموعة الثالثة مع السنغال وتنزانيا وكينيا، وفاز في أولى مبارياته على كينيا ليقول محاربو الصحراء "نحن هنا".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بلماضي يصنع منتخبين
بعد تجربة دامت نحو 8 سنوات في قطر عاد المدرب الجزائري جمال بلماضي (43 عاماً) لتدريب منتخب بلاده في أغسطس/ آب 2018. ويظهر دور بلماضي جليا عند المقارنة مع أداء الجزائر في البطولة السابقة بالغابون 2017 والتي أقصي منها من دور المجموعات بعد تعادلين وهزيمة. واستطاع المدرب الوطني أن يكون منتخبين للجزائر في آن واحد في مصر 2019، لاعبو أحدهما فوق أرض الملعب أما الآخر فلاعبوه على مقاعد البدلاء.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
فريق العلامة الكاملة بحق
وعلى عكس بطولة الغابون، حققت الجزائر العلامة الكاملة في دور المجموعات فبعد الفوز على كينيا فازت على السنغال 1- صفر، ثم على تنزانيا 3-صفر، علما أن الفريق أدى أمام تنزانيا بـ9 لاعبين من البدلاء. ورغم أن مصر والمغرب حققتا أيضا العلامة الكاملة إلا أن الجزائر كانت الأكثر اقناعا في كل شيء: أداء ونتيجة.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
ثلاثية جديدة في دور الـ16
حمل دور الـ16 مفاجآت غير سارة للفرق العربية فخرج المغرب أمام بنين بركلات الترجيح وخرجت مصر أمام جنوب أفريقيا بهدف في الوقت القاتل. وفي حين نجحت تونس في الفوز على غانا بركلات الترجيح، خطف منتخب الجزائر قلوب كل المتابعين عندما فاز بجدارة على غينيا 3- صفر.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
صعود دراماتيكي إلى نصف النهائي
في دور ربع النهائي واجهت الجزائر كوت ديفوار، وتقدمت بهدف فيغولي في الدقيقة 20. وفي الدقيقة 48 أهدر بغداد بونجاح (الصورة) ركلة جزاء كانت كفيلة بـ"قتل المباراة". وتعادل كوت ديفوار في الدقيقة 61، ليعود بونجاح ويهدر فرصة هدف آخر، ويبكي بحرقة، وهو على مقاعد البدلاء، لكن فريقه يتغلب في النهاية بركلات الترجيح لينهمر اللاعبون والمدرب بالبكاء من الفرح. ويصرح بلماضي أن فريقه "لن يفرط في التتويج باللقب".
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
محرز يخطف التأهل في آخر ثانية
في نصف النهائي تقابلت الجزائر مع نيجيريا. هنا أيضا تقدمت الجزائر بهدف في الشوط الأول وتعادلت نيجيريا في الشوط الثاني. ومن كثرة المجهود البدني بدا أن لاعبي الفريقين يفضلون الذهاب للوقت الإضافي. غير أن الجزائر حصلت على ركلة حرة قرب منطقة جزاء نيجيريا سددها النجم رياض محرز باقتدار في مرمى الحارس النيجري ليعلن الحكم بعدها انتهاء المباراة وصعود محاربي الصحراء للنهائي للقاء السنغال التي فازت على تونس.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
هدف الدقيقة الثانية والوحيد
في مباراة القمة بين الجزائر والسنغال نجح الجزائري بغداد بونجاح بتسجيل هدف التقدم لمنتخب بلاده في الدقيقة الثانية من المباراة النهائية، مانحاً فريقه اللقب الأفريقي الثاني له بعد اللقب الأول على أرضه عام 1990.
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الجزائر تظفر بلقبها الأفريقي الثاني بجدارة.. رحلة الذهب في صور
بن ناصر يلحق بماجر في القائمة الذهبية
وخطف الجزائري إسماعيل بن ناصر جائزة أفضل لاعب في البطولة، وذلك بعد تقديمه أداء رائعاً خلال البطولة، حيث صنع ثلاثة أهداف لزملائه، وكان آخرها الهدف الذي سجله زميله بغداد بونجاح في مرمى السنغال. وبذلك يصبح إسماعيل بن ناصر، لاعب إيمبولي الإيطالي، ثاني جزائري يفوز بها على مدار تاريخ كأس الأمم الأفريقية بعد مواطنه رابح ماجر الذي أحرز اللقب عام 1990. إعداد: صلاح شرارة
الكاتب: صلاح شرارة