 مصرـ المؤبد لمرشد الإخوان و10 من قادة الجماعة بتهمة ″التخابر″ | أخبار | DW | 11.09.2019

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أخبار

مصرـ المؤبد لمرشد الإخوان و10 من قادة الجماعة بتهمة "التخابر"

قضت محكمة مصرية بالسجن المؤبد على مرشد جماعة الإخوان المسلمين، و 10 من قيادات الجماعة في قضية التخابر والتعاون مع منظمات أجنبية. وقال القاضي إنّ "المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت باستقلال وأمن البلاد".

Mohammed Badie (picture-alliance/AA/M. El Shemy)

قضت محكمة مصرية الأربعاء بالسجن المؤبد بحق 11 قياديا في جماعة الإخوان المسلمين على رأسهم المرشد العام ونائبه بتهمة التجسس لمصلحة حركة حماس الفلسطينية، على ما أفاد مصدر قضائي. وقال المصدر الذي فضّل عدم ذكر اسمه إنّ المحكمة المنعقدة في مجمع محاكم في سجن طرة في جنوب القاهرة أصدرت أحكاما بالسجن المؤبد بحق المرشد العام للجماعة محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وتسعة آخرين. وعقوبة السجن المؤبد في مصر توازي الحبس 25 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن من 7 إلى 10 سنوات بحق خمسة أعضاء آخرين في الجماعة التي حكمت مصر بين عامي 2012 و2013 في حين برّأت ستة متهمين آخرين. ودانت المحكمة المتهمين "بارتكاب جرائم بالتعاون مع منظمات أجنبية" في إشارة لحركة حماس وحزب الله اللبناني، على ما ذكر المصدر نفسه.

كما دينوا بـ"تمويل الإرهاب" وارتكاب أفعال تقوض استقرار وأمن البلاد.

مختارات

في مقاله* لـ DW عربية يكتب علاء الأسواني عن "غضب علماء مصر وغضب السيسي". (03.09.2019)

كشفت وزارة الداخلية المصرية عن هوية منفذ عملية تفجير سيارة أمام مستشفى بالقاهرة قبل أيام أدى إلى مقتل 20 شخصا وإصابة العشرات. وحسب الوزارة فإن منفذ الحادث "عضو في حركة "طلائع الحسم" المتورطة في إحدى القضايا الإرهابية. (08.08.2019)

بوقوع الحادث الإرهابي أمام معهد الأورام يتجدد التساؤل حول مدى نجاح اتباع الحل الأمني فقط في القضاء على الإرهاب بمصر. فهناك من يؤكد على عدم كفايته ويرى أن المجتمع المدني يمكن أن يكون طرف أساسيا في كسب المعركة ضد الإرهاب. (09.08.2019)

ومن أبرز المحكوم عليهم ، محمد خيرت الشاطر( نائب المرشد) ، و محمد سعد الكتاتني، وعصام العريان، ومحمد البلتاجي، وسعد الحسيني، وحازم فاروق، ومحيي حامد السيد أحمد، وخالد سعد، وخليل أسامة، وأحمد عبد العاطي .

وقال القاضي محمد فهمي قبل النطق بالحكم إنّ "المتهمين ارتكبوا جرائم أضرت باستقلال وأمن البلاد"، وتابع أن "المتهمين خانوا الوطن وارتكبوا جريمة لا تغتفر". وأوضح المصدر أن المتهمين يمكنهم الطعن في الحكم.

وكانت القضية تشمل الرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي الذي توفي إثر سقوطه مغمى عليه خلال جلسة لمحاكمته في حزيران/يونيو الفائت. وعزل الجيش مرسي، المنتمي للإخوان المسلمين، في تموز/يوليو 2013، بعد احتجاجات شعبية واسعة ضد حكمه الذي استمر عاما واتسم باضطرابات سياسية واقتصادية.

وفي أعقاب إطاحته، شنت السلطات المصرية حملة قمع واسعة أسفرت عن مقتل مئات من أنصاره واعتقال آلاف آخرين قبل أن تتوسع لاحقا لتشمل المعارضين اليساريين والليبراليين. وصنّفت مصر جماعة الإخوان المسلمين "تنظيما إرهابيا" في كانون الأول/ديسمبر 2013.

ي.ب/ ع. ج . م (ا ف ب، د ب أ)

  • Iran-Wochengalerie KW 32 Hinrichtung (Mehrnews.ir)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إيران في الصدارة

    القدر الأكبر من حالات تنفيذ عقوبة الإعدام شهدتها إيران العام الماضي بواقع 507 حالة. ونفذت إيران في العقود الأربعة الأخيرة مئات أحكام الإعدام بتهم منها زعزعة الأمن وتهديد استقرار الدولة، ولا تزال طهران مستمرة في تنفيذ أحكام الإعدام بكثرة رغم الإدانات الدولية.

  • Infografik Karte Top 5 Länder Hinrichtungen TUR

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    أكثر منطقة في العالم تنفذ حكم الإعدام

    يعزو أحدث تقرير لمنظمة العفو الدولية تراجع عدد حالات الإعدام في العالم إلى انخفاضه في عدد من بلدان الشرق الأوسط، بيد أن دولا مثل إيران والسعودية والعراق ومصر ما تزال تتصدر لائحة منظمة العفو للدول التي تنفذ حكم الإعدام. بينما احتلت دولا أخرى مراكز متقدمة في القائمة، مثل الصين وباكستان.

  • Aktion gegen Folter und Todesstrafe (Picture-alliance/dpa/W. Steinberg)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية في الصدارة عربيا

    الفترة بين عامي 2015 و2018 كانت الأكثر "دموية" في السعودية، ووصلت أحكام تنفيذ الإعدام في عام 2015 إلى 157، فيما انخفضت بشكل طفيف العام الماضي ووصلت إلى 146 حكما. أحكام الإعدام ارتبطت جلها بقضايا القتل والمخدرات حسب السلطات السعودية.

  • Saudi Arabien Protest gegen Hinrichtung von bangladeschischen Arbeitern (picture-alliance/dpa/A. Abdullah)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    السعودية مستمرة بتنفيذ الإعدامات

    نفذت الداخلية السعودية منذ يومين حكم الإعدام بحق أحد اليمنيين، بعد أن أدين بمقتل رجل أمن في مدينة أبها. التحقيق مع اليمني أسفر عن توجيه لائحة اتهام طويلة له شملت "قتل رجل الأمن عمداً وعدواناً، والانتماء لأحد التنظيمات الإرهابية ... وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام عن طريق الشبكة المعلوماتية" حسب الداخلية السعودية. (الصورة لاحتجاجات بنغال على إعدام مواطنهم في السعودية).

  • Irak verurteilte IS-Angehörige vor Hinrichtung (Reuters/Ministry of Justice Iraq)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    الإعدامات في العراق

    العراق ثالث أكثر دولة في العالم في عدد تنفيذ حالات الإعدام بـ129 حالة في 2018، وخلال السنوات العشر الأخيرة نفذت السلطة التنفيذية أحكام إعدام بحق 729 شخصًا، بنسبة تشكل 40% من مجموع الأحكام التي أُقرت من قبل المحاكم العراقية، وفقًا لمنظمة العفو الدولية. الإعدامات في العراق مرتبطة أغلبها بقضايا تتعلق بالإرهاب وفقا لما نشرته وسائل اعلام محلية.

  • Ägypten Muslimbrüder zum Tode verurteilt (Reuters/Al Youm Al Saabi Newspaper)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    تراجع أحكام الإعدام في مصر رغم "مزاعم التعذيب"

    سجلت منظمة العفو الدولية في تقريرها الأخير حالات تخفيف أحكام الإعدام أو العفو عن المحكومين بالإعدام في 29 بلدا منها مصر، بيد أن مديرة حملات شمال أفريقيا في منظمة العفو كانت قد ذكرت في وقت سابق أن محاكمات لمدانين "شابتها مزاعم التعذيب" وهي "شهادة على مدى وقوع الظلم في البلاد".

  • Somalien Armee (Getty Images/AFP/P. Moore)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    إعدامات "علنية" في الصومال

    عدد حالات الإعدام انخفض إلى نحو النصف في الصومال، من 24 حالة إعدام في عام 2017 إلى 13 في عام 2018. في حين ارتفعت الإعدامات العلنية والميدانية والمعلنة وخاصة التي نفذها الجيش الصومالي.

  • Iran Öffentliche Hinrichtung (MIZAN)

    دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

    دول لم تذكر وأخرى خارج القائمة السوداء

    لم يذكر تقرير منظمة العفو الدولية أعداد أحكام الإعدامات في دول تشهد صراعات سياسية وحروبا داخلية كسوريا واليمن وليبيا، في حين لم تورد المنظمة في كل من البحرين والكويت والأردن وفلسطين والإمارات العربية المتحدة وقوع أية حالات إعدام في عام 2018. الكاتب: حمزه الشوابكه


مختارات

دول شرق أوسطية تتصدر قائمة أمنستي السوداء للإعدامات

انخفضت حالات الإعدام في العالم لأدنى مستوى لها خلال عقد، وفق منظمة العفو الدولية (أمنستي)، وذلك بسبب انخفاض حالات الإعدام في دول شرق أوسطية ما زالت تتصدر القائمة السوداء عالميا. (10.04.2019)  

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