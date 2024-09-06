مصدر أمني: مهاجم قنصلية إسرائيل على صلة ب"هيئة تحرير الشام"

ذكرت مصادر أمنية أن النمساوي، الذي أحبطت السلطات محاولته لاستهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونخ وهو من أصل بوسني، هو على صلة بجماعة "هيئة تحرير الشام" (جبهة النصرة سابقا) المسلحة التي تركز نشاطاتها عادةً في سوريا.

علمت وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) من مصادر أمنية أنه من المرجح أن النمساوي، الذي أحبطت السلطات الألمانية محاولته لاستهداف القنصلية الإسرائيلية في ميونخ أمس الخميس (الخامس من سبتمبر / أيلول 2024) على صلة بالمليشيا الإسلامية المتشددة "هيئة تحرير الشام".

وذكر المكتب الإقليمي لحماية الدستور (الاستخبارات الداخلية) في ولاية بافاريا أن "هيئة تحرير الشام" ظهرت في عام 2017 وهي نتاج اندماج فرع سابق لتنظيم القاعدة وعدد من الجماعات السورية المسلحة الأصغر. وعلى عكس تنظيم القاعدة -الذي يواصل التخطيط لهجمات في الغرب- تركز هيئة تحرير الشام على سوريا وتريد الإطاحة بالرئيس الحالي بشار الأسد.

وقُتِل صباح أمس الخميس شابٌ نمساوي -عمره 18 عاما- برصاص الشرطة أمام القنصلية الإسرائيلية في ميونخ (ميونيخ)، وكان يحمل مسدسا ويطلق النار. وتبين حاليا أن الشاب المنحدر من البوسنة -والذي كان يعيش في ولاية زالتسبورغ النمساوية- تم التحقيق معه العام الماضي 2023 للاشتباه في أنه أصبح متطرفا دينيا. ومع ذلك تم إيقاف التحقيقات في تهمة الانتماء المحتمل لمنظمة إرهابية.

مقتل شاب نمساوي خلال محاولته ارتكاب اعتداء في ميونيخ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

وفرضت السلطات النمساوية ضد الشاب حظرا يتعلق بحيازة الأسلحة، والذي لن ينتهي سريانه حتى عام 2028 على أقصى تقدير، بحسب بيانات شرطة زالتسبورغ.

ويفترض المحققون أن حادثة أمس كانت محاولة لشن هجوم إرهابي ضد المنشأة الإسرائيلية.

وصادف أمس الخميس الذكرى السنوية الثانية والخمسين للهجوم على الفريق الأولمبي الإسرائيلي في دورة الألعاب الأولمبية في ميونخ عام 1972. ووفقا للشرطة الألمانية فقد تم تعزيز حماية المؤسسات اليهودية والإسرائيلية في ميونخ بعد الهجوم الذي تم إحباطه أمس.

ع.م / خ.س (د ب أ)