 مصدر مقرب من الحوثيين يؤكد عقد ″محادثات سرية″ مع الرياض | أخبار | DW | 07.11.2019

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أخبار

مصدر مقرب من الحوثيين يؤكد عقد "محادثات سرية" مع الرياض

بعدما أعلن مسؤول سعودي عن وجود "قناة مفتوحة" بين الرياض ومتمردين في اليمن منذ 2016، أكد مصدر مقرب من الحوثيين عقد "محادثات سرية" بين الجانبين بهدف إنهاء الحرب وإحلال السلام.

Jemen Zerstörte Gebäude nach Kämpfen (picture-alliance/AA/A. Alseddik)

أكد مصدر مقرب من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم (الخميس السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) عن عقد محادثات غير معلنة بين الجماعة والمملكة العربية السعودية، في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك محادثات "سرية" تجرى بين قيادة انصار الله الحوثية ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في العاصمة العٌمانية مسقط عن طريق وسطاء. وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، والصليب الأحمر، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران أحمد خان، هم ضمن الوسطاء في هذه المحادثات.

ونوه المصدر بأن "هناك عدة ملفات تم وضعها خلال المباحثات للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية". ولفت المصدر إلى أن المحادثات تجرى منذ إعلان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية في جماعة الحوثي)، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن مبادرة (من طرف واحد) بوقف استهدف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف.

 

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توقيع اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي

 

وكان لهذا الإعلان الحوثي، ردود فعل من قبل السلطات السعودية، التي اعتبرت ذلك مؤشرا ايجابيا. ووصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة الحوثيين بأنها خطوة "ايجابية" للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده "منفتحة أمام جميع المبادرات للحل السياسي في اليمن، وأنها تأمل أن يحدث ذلك اليوم قبل الغد". ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي جماعة انصار الله الحوثية، منذ نحو خمسة أعوام، وخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.

ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)

 

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    غياب أدنى مقومات العيش

    منذ ثلاث سنوات والحرب مستعرة في اليمن. ومنذ بداية الحرب نزح أكثر من ثلاثة ملايين شخص. يعيش هؤلاء النازحون داخل مخيمات ميدانية، مثل تلك القريبة من مدينة عبس في مقاطعة حجة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي. يفتقر الناس هناك إلى مقومات العيش االكريم من ماء وغذاء و أدوية.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم!

    هناك 24 مليون شخص، أي حوالي 80 في المائة من اليمنيين، في حاجة ماسة للمساعدة. ووفقاً لليونيسف، يموت طفل واحد على الأقل كل عشر دقائق نتيجة للجوع وسوء التغذية. وتحتاج الأمم المتحدة مبلغ 4.2 مليار دولار لتمويل حاجات اليمنيين من المساعدات هذا العام. وتتطلع المنظمة الدولية في ذلك إلى دعم الدول الأعضاء في مؤتمر المانحين في جنيف.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    الأطفال الأكثر عرضة للخطر

    تفر العديد من العائلات من المناطق المحاصرة في البلاد باتجاه محافظة حجة، التي تضم خُمس جميع النازحين اليمنيين. المدينة ليست الأكثر أماناً. ووفقاً لمركز رصد النزوح الداخلي الدولي (IDMC)، يتعرض الأطفال للمخاطر بشكل خاص. إذ يتم استغلال الأطفال عن طريق الزواج أو تدريبهم على القتال.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    حياة النزوح..

    دخل اليمن عمليا في أزمة سياسية وإنسانية قبل عام 2015، إذ يعيش 50 في المائة من السكان تحت خط الفقر، ولا يحصل 70 في المائة من سكان البوادي على المياه الصالحة للشرب أو الرعاية الطبية. كما أدى العنف من قبل الجماعات الإرهابية إلى نزوح السكان، خاصة في جنوب اليمن. ومع بداية الحرب، ارتفعت أعداد النازحين بشكل كبير.

  • Bildergalerie Jemen Binnenflüchtlinge (Reuters/K. Abdullah)

    النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

    وباء الكوليرا

    قبل تصاعد الأزمة في اليمن، كانت البلاد تستورد 80 إلى 90 في المائة من احتياجاتها الغذائية. الآن وبعد إغلاق المطار في صنعاء وحصار الموانئ، لا تصل المساعدات للبلاد بشكل كافي. أكثر من 13 مليون شخص لا يحصلون على مياه شرب، كما تنتشر الأمراض المعدية في معظم أنحاء البلاد. وبحلول نهاية عام 2017، كان حوالي مليون شخص من اليمنيين مصاب بوباء الكوليرا.إعداد: يوليا فرجين/ ترجمة: إيمان ملوك


مختارات

السعودية تجري محادثات مع المتمردين الحوثيين في اليمن

أعلن مسؤول سعودي عن "قناة مفتوحة" بين المملكة والحوثيين منذ عام 2016 لدعم إحلال السلام في اليمن. وجاء التعليق بعدما ساعدت السعودية على التوصل إلى اتفاق تقاسم للسلطة بين حكومة عبد ربه منصور هادي والانفصاليين الجنوبيين. (06.11.2019)  

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الإمارات تعلن عودة قواتها بعد "تحرير" عدن وتسليمها للسعودية

قالت الإمارات العربية المتحدة إن قواتها العاملة في عدن عادت إلى أرض الوطن بعد "تحرير المدينة" وتسليمها للقوات السعودية". وأضاف البيان الرسمي أن الإمارات ستواصل حربها على "الإرهاب" في المحافظات اليمنية الجنوبية الأخرى. (30.10.2019)  

النازحون اليمنيون ورحلة الهروب المستمرة من الموت

خلال رحلة فرارهم من الحرب وأشكال العنف الدائر في مناطقهم، يواجه النازحون اليمنيون ظروفا قاسية تفتقد لأدنى مقومات العيش. ويعد الأطفال، الفئة الأكثر تضرراً بسبب سوء التغذية وتفشي الأوبئة، فضلاً عن كافة أشكال الاستغلال. (28.02.2019)  

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