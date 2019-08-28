مصدر مقرب من الحوثيين يؤكد عقد "محادثات سرية" مع الرياض

أكد مصدر مقرب من جماعة أنصار الله الحوثية في اليمن اليوم (الخميس السابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 2019) عن عقد محادثات غير معلنة بين الجماعة والمملكة العربية السعودية، في مسعى لإنهاء الحرب في اليمن.

وقال المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، إن هناك محادثات "سرية" تجرى بين قيادة انصار الله الحوثية ومسؤولين سعوديين رفيعي المستوى في العاصمة العٌمانية مسقط عن طريق وسطاء. وأوضح المصدر أن الولايات المتحدة الأمريكية، والمبعوث الأممي مارتن غريفيث، والصليب الأحمر، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران أحمد خان، هم ضمن الوسطاء في هذه المحادثات.

ونوه المصدر بأن "هناك عدة ملفات تم وضعها خلال المباحثات للوصول إلى حل نهائي للأزمة اليمنية". ولفت المصدر إلى أن المحادثات تجرى منذ إعلان مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية في جماعة الحوثي)، في أيلول/ سبتمبر الماضي، عن مبادرة (من طرف واحد) بوقف استهدف الأراضي السعودية بالطيران المسير والصواريخ البالستية وكافة أشكال الاستهداف.

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وكان لهذا الإعلان الحوثي، ردود فعل من قبل السلطات السعودية، التي اعتبرت ذلك مؤشرا ايجابيا. ووصف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان مبادرة الحوثيين بأنها خطوة "ايجابية" للدفع باتجاه حوار سياسي أكثر جدية في اليمن، مؤكداً في الوقت ذاته أن بلاده "منفتحة أمام جميع المبادرات للحل السياسي في اليمن، وأنها تأمل أن يحدث ذلك اليوم قبل الغد". ويشهد اليمن صراعاً مسلحاً بين القوات الحكومية مدعومة بقوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية، ومسلحي جماعة انصار الله الحوثية، منذ نحو خمسة أعوام، وخلف خسائر مادية وبشرية كبيرة فضلاً عن جر البلاد نحو أسوأ ازمة إنسانية في العالم.

ح.ز/ ح.ح (د.ب.أ / أ.ف.ب)