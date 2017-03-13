مصدر قضائي مصري: مشاجرة بين سائقين وراء حريق القطار في محطة رمسيس

قال مصدر قضائي إن ستة متهمين في قضية حريق أعقب تصادم جرار قطار بمصدات حديدية في محطة القطارات المركزية في القاهرة، أقروا اليوم السبت (الثاني من آذار/مارس 2019) بأن مشاجرة تسببت في الحادث.

وقال المصدر إن اعتراف المتهمين بأن مشاجرة تسببت في الحادث جاء في جلسة تجديد حبسهم اليوم أمام قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة علي مدحت أبو حسين. وأمر القاضي بتجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

وكانت النيابة العامة قد أمرت أول أمس الخميس بحبس المتهمين الستة وبينهم سائق الجرار المنكوب أربعة أيام على ذمة التحقيق بتهمتي القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بحسب مصادر قضائية. والخمسة الآخرون هم مساعد السائق وعامل مصاحب لهما وسائق جرار آخر ومساعده وعامل مصاحب لهما.

وأسفر الحادث الذي وقع يوم الأربعاء عن مقتل 22 شخصاً وإصابة نحو 40 آخرين بعضهم في حالة خطيرة. وكان لمقاطع فيديو أذيعت من الحادث على مواقع التواصل الاجتماعي وقع الصدمة على المصريين، وظهر فيها ضحايا يركضون على أرصفة المحطة والنار ممسكة بهم بالكامل.



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وكان سائق الجرار المنكوب قال في مقابلة مع برنامج حواري تلفزيوني إنه تشاجر مع سائق جرار آخر عندما وقع تصادم خفيف بين الجرارين خارج المحطة وإنه فوجئ بالقطار يسير بدونه مسرعاً متجهاً إلى المحطة حيث وقع الحادث. لكن السائق أضاف أنه يعتقد أنه جذب المكابح قبل أن ينزل من الجرار ليعاتب زميله لكنه فوجئ بأن المكابح لا تعمل. وأضاف مخاطبا مذيع البرنامج وائل الإبراشي "الجرارات دي أصلا زي ما قلت لحضرتك فيها نسبة بوظان (تلف)".

ولدى مصر واحدة من أقدم شبكات السكك الحديدية في العالم وتشيع فيها حوادث القطارات. وأسفر حادث تصادم قطارين بمحافظة الإسكندرية عن مقتل أكثر من 40 شخصاً عام 2017. وأكثر الحوادث دموية وقعت في عام 2002 عندما لقي 373 شخصاً حتفهم بعدما اندلعت النيران في قطار مزدحم جنوب العاصمة.

خ.س/ع.ج (رويترز، أ ف ب)