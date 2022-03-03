 مصدر حكومي: ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.03.2022

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أخبار

مصدر حكومي: ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بصواريخ مضادة للطائرات

قالت مصادر داخل الحكومة الألمانية إن برلين تعتزم تزويد كييف بنحو 2700 صاروخ ستيريلا سوفيتي الصنع مضاد للطائرات وأن الأمر متوقف فقط على قرار مجلس الأمن الألماني الاتحادي.

جندي من قيرغستان يقوم بتجربة صاروخ ستريلا

تنحدر صواريخ ستريلا لدى ألمانيا من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة.

 أفادت مصادر حكومية بأن جمهورية ألمانيا الاتحادية تعتزم توريد مزيد  من الأسلحة إلى أوكرانيا.

وقالت مصادر من وزارة الاقتصاد الألمانية، لوكالة الأنباء الألمانية (د ب ا) ووكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب)، بأن الوزارة وافقت على تزويد أوكرانيا بـ 2700

مختارات

صدمةُ الغزو الروسي لأوكرانيا دفعت بألمانيا إلى تغيير ثوابت سياستها الخارجية والأمنية المعتمدة منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، في واحدة من تداعيات الحسابات الخاسرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وفق تعليق خبراء ألمان.

يثير غزو روسيا لأوكرانيا تساؤلاً أساسياً حول مدى استقرار حكم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وكلفة استمرار الحرب مقابل النتائج المرجوة منها. مجلة ناشيونال إنتريست الأمريكية تناولت الأمر بالتحليل.

صاروخ مضاد للطائرات من طراز "ستريلا". وأوضحت المصادر أن هذه الصواريخ سوفيتية الصنع، حيث تنحدر من مخزونات جيش ألمانيا الشرقية الشيوعية السابقة، وقد ألحقت بالجيش الوطني بعد إعادة توحيد ألمانيا في 1990.

وعلمت وكالة رويترز للأنباء من الدوائر الحكومية اليوم الخميس أن "الصواريخ جاهزة للنقل، وأن المسئولين ينتظرون قراراً من مجلس الأمن الألماني الاتحادي".

ووفقاً للقواعد، فإنه يجب اتخاذ القرارات بشأن صادرات الأسلحة من قبل مجلس الأمن الألماني الاتحادي، الذي يجتمع سراً ويضم ممثلين عن عدة وزارات بالإضافة إلى مكتب المستشار الألماني.

ووعدت ألمانيا بتسليم أوكرانيا ألف سلاح مضاد للدبابات و 500 صاروخ ستينغر مضاد للطائرات. وكانت العديد من وسائل الإعلام قد ذكرت في وقت سابق أن وزارة الاقتصاد الألمانية تفضل تسليم أوكرانيا صواريخ "ستريلا" السوفيتية الصنع.

وتخلى التحالف الحزبي الألماني الذي شكل الحكومة الائتلافية الحالية عن نهجه المتمثل في عدم تصدير الأسلحة الفتاكة إلى مناطق الحروب والأزمات، وقرر تزويد أوكرانيا بالسلاح بسبب استمرار الغزو الروسي.

وبررت الحكومة الألمانية موقفها الرافض سابقاً على أسس تاريخية، وذلك بالإشارة إلى قواعد تصدير الأسلحة المقيدة لألمانيا. كما أشارت الحكومة إلى أن أوكرانيا كان لديها إحساس زائف بالأمن ضد روسيا المتفوقة نووياً وعسكرياً.

ع.ح./ع.ج.م. (أ ف ب ، د ب أ، رويترز)

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    الكاتب: علاء جمعة


 

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