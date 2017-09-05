مصدر إيراني يتحدث عن خطوة إيجابية في العلاقات مع السعودية

قالت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية "إرنا" اليوم الأحد (الخامس من آب/ أغسطس 2018) إن السعودية وافقت على دخول دبلوماسي إيراني لرئاسة مكتب لرعاية المصالح الإيرانية في المملكة وذلك في خطوة نادرة منذ انقطاع العلاقات بين البلدين عام 2016.

ونقلت الوكالة عن مصدر دبلوماسي إيراني مطلع قوله اليوم الأحد إن "السعودية وافقت علي منح تأشيرة دخول للمشرف على مكتب رعاية المصالح الإيرانية... ويرى المراقبون أن منح التأشيرة هذه يمثل خطوة دبلوماسية إيجابية في العلاقات بين طهران والرياض".

ومن المتوقع إقامة المكتب داخل البعثة الدبلوماسية السويسرية في السعودية بموجب اتفاقية موقعة عام 2017. ولم يرد حتى الآن رد فعل رسمي سعودي على التقرير الإيراني.

وكانت الرياض قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع طهران بعد قيام متظاهرين إيرانيين باقتحام السفارة السعودية في طهران إثر إعدام المملكة لرجل الدين الشيعي نمر النمر في مطلع كانون الثاني/ يناير 2016.

ورحبت السعودية بقرار الرئيس دونالد ترامب في أيار/ مايو الماضي بانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي مع ايران وإعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران.

ص.ش/أ.ح (رويترز)