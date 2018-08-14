مصدر أمني: المشتبه به في عملية الدهس بلندن من أصل سوداني

ذكر مصدر أمني أوروبي اليوم الأربعاء (15 آب/أغسطس 2018) أن الرجل الذي اعتقلته الشرطة البريطانية بعد حادث البرلمان، بريطاني من أصل سوداني ويدعى صالح خ.، مضيفاً أنه من مدينة برمنجهام بوسط انجلترا ولم يكن معروفا لدى أجهزة الأمن. وأردف المصدر "لا يزال يجرى التعامل مع الأمر باعتباره عملاً إرهابياً لكن الدافع لم يعرف بعد". ولم تورد الشرطة مزيداً من التفاصيل عن هوية الرجل حتى لحظة تحرير هذا الخبر.

وكانت شرطة لندن "اسكتلنديارد" قد ألقت القبض على الرجل البالغ من العمر 29 عاماً بشبهة ارتكابه "أعمالاً إرهابية". وبعد ساعات من اعتقاله، قال وزير الأمن البريطاني بن والاس"إنه مواطن بريطاني. جاء من دولة أخرى في الأصل. الواقعة يُنظر إليها في الوقت الراهن على أنها عمل إرهابي".

وأوضحت الشرطة أن الهجوم تسبب بعدد من الإصابات غير أن أيا من الجرحى ليس في حال الخطر. وجاء في بيان أصدرته الشرطة "ألقي القبض عليه للاشتباه به في اتهامات بالإرهاب. لم يكن هناك غيره في السيارة التي مازالت في المكان وقيد التفتيش. ولم نعثر على أسلحة في هذه المرحلة".

خ.س/ع.ج.م (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

