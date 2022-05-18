مصانع البيرة الألمانية ستعاني من نقص زجاجات التعبئة

تخشى مصانع الجعة الألمانية من أن تتضرر جراء نقص في زجاجات الجعة (البيرة)، ويرجع ذلك جزئيا إلى ارتفاع تكاليف العملية كثيفة الاستهلاك للطاقة اللازمة لإنتاجها. وقال هولجر إيشلي، الرئيس التنفيذي للاتحاد الألماني لمصانع الجعة (دويتشه براور بوند) لصحيفة بيلد الألمانية اليوم الأربعاء (18 أيار/مايو 2022): "سنشهد نقصا بحلول الصيف على أبعد تقدير". وأضاف أن الوضع "متوتر للغاية".

وأشار إلى أنه بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج، فإن نقص سائقي الشاحنات في فرع الخدمات اللوجستية يجعل من الصعب أيضا الحفاظ على سلاسل التوريد. وقال إيشيلي: "أولئك الذين ليست لديهم عقود طويلة الأجل يضطرون الآن إلى دفع 80% أكثر مقابل الزجاجات الجديدة مقارنة بالعام الماضي". وأشار إلى أن: "بعض مصانع الجعة مهددة بالتوقف، وقد لا تكون لديها زجاجات قريبا".

وأوضح أنه يجب على المستهلكين إعادة زجاجاتهم الفارغة في أسرع وقت ممكن إلى المتاجر لتخفيف الوضع.

ويدفع المستهلكون في ألمانيا وديعة على الزجاجات الزجاجية والبلاستيكية عند شرائها، والتي يتم إرجاعها عندما يعيدون الزجاجات لإعادة استخدامها. وقال شتيفان فريتشه، نائب رئيس جمعية برلين-براندنبورج لمصنعي البيرة، إن نقص الزجاجات يؤثر بشكل رئيسي على مصانع الجعة صغيرة ومتوسطة الحجم.

ص.ش/خ.س (د ب أ)