مصادر: ميركل تؤكد لأردوغان حرصها على اقتصاد تركي قوي

بحثت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في اتصال هاتفي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأربعاء (15 آب/ أغسطس 2018) قضايا دولية وثنائية، حسب المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن زايبرت. وأضاف زايبرت إن المباحثة الهاتفية بين الجانبين تناولت الوضع في سوريا، والزيارة الرسمية لأرودوغان إلى ألمانيا المخطط لها في يوم 28 أيلول/سبتمبر القادم.

وبالنظر إلى زيارة أردوغان، أوضح زايبرت أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع تحضيري لوزراء اقتصاد ومالية كلا البلدين. وبحسب بيانات وكالة أنباء "أناضول" التركية الرسمية، أكدت ميركل خلال المحادثة الهاتفية المصلحة الألمانية في أن يكون هناك اقتصاد تركي قوي، وأشارت الوكالة إلى أن كلا الطرفين دعوا لتكثيف التعاون بين ألمانيا وتركيا.

وكانت ميركل قد أعربت عن قلقها أول أمس الاثنين على خلفية النزاع المتصاعد حول الرسوم الجمركية بين واشنطن وأنقرة. وأكدت المستشارة الألمانية أن الاتحاد الأوروبي يستفيد من وجود وضع اقتصادي مستقر في دول جواره، وقالت: "تود ألمانيا على أي حال في أن تكون تركيا مزدهرة اقتصاديا".

كما انتقد وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير في وقت سابق وبشكل حاد، السياسة الاقتصادية للولايات المتحدة بعقوباتها ورسومها الجمركية، وقال في تصريح لصحيفة "بِلد أم زونتاغ" الصادرة الأحد الماضي: "هذه الحرب التجارية تبطئ النمو الاقتصادي وتدمره وتؤدي إلى عوامل جديدة لعدم الاستقرار".

ويشار إلى أن كلام ميركل ووزير اقتصادها لقي صدى إيجابيا في تركيا، إذ أشاد زير المالية التركي براءت البيرق بتصريحاتهما واصفا إياها بـ "تصريحات المنطق السليم" القادمة من أوروبا .

أ.ح/ع.ش (د ب أ)