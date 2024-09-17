مصادر: ميرتس مرشح التحالف المسيحي لمنصب المستشار

ذكرت مصادر من التحالف المسيحي أن ماركوس زودر رئيس حكومة ولاية بافاريا، قرر ترك الترشح للمستشارية في الانتخابات العامة القادمة لفريدريش ميرتس زعيم االحزب المسيحي الديمقراطي.

يعتزم زعيم المعارضة الألماني، فريدريش ميرتس، الترشح عن التحالف المسيحي (يمين الوسط) للمنافسة على منصب المستشار في الانتخابات العامة المقررة العام المقبل، حسبما ذكرت مصادر من التحالف المسيحي لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الثلاثاء (17 سبتمبر/ أيلول 2024).

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي بزعامة فريدريش ميرتس، والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بزعامة ماركوس زودر. وبحسب بيانات المصادر، فإن زودر، الذي يشغل أيضا منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا، قرر ترك الترشح للمستشارية لميرتس.

وأجرى زعيما الحزبين محادثات صباح اليوم في المقر التمثيلي لولاية بافاريا في حي ميتّه ببرلين، وأعلنا عزمهما المشاركة في مؤتمر صحفي ظهر اليوم. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ القرار النهائي بشأن الترشح لمنصب المستشار من قبل اللجان القيادية للحزبين، والتي ستجتمع يوم الاثنين المقبل.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)