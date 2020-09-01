مصادر: قياديون يطالبون الغنوشي بعدم تجديد رئاسته لحركة النهضة

قال نائب عن حزب حركة النهضة الإسلامية اليوم الأربعاء (16 سبتمبر/ أيلول 2020) إن مائة شخصية قيادية في الحركة وقعت وثيقة تطالب زعيم الحركة راشد الغنوشي بعدم التمديد لرئاسته في مؤتمر الحزب المقرر هذا العام. وذكرت مواقع تونسية أن بين الموقعين شخصيات بارزة مثل سمير ديلو ونور الدين العرباوي ومحمد بن سالم.

وأفاد النائب عن الحركة سمير ديلو أحد الموقعين على الوثيقة،بأنها تتضمن طلبا صريحا موجها للغنوشي رئيس البرلمان، بأن يعلن بشكل صريح عدم الترشح مرة أخرى لرئاسة الحركة وعدم تنقيح الفصل 31 من النظام الداخلي.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" عن ديلو قوله في تصريح لوكالة الأنباء التونسية "إن الموقعين على الوثيقة قد التزموا بعدم التعليق عليها إلى حين أن يبادر الطرف الموجهة إليه الوثيقة وهو رئيس الحركة أو من ينوب عنه، بالتفاعل معها والتعليق عليها".

ويتزعم الغنوشي (79 عاما) حركة النهضة منذ بداية نشاطها قبل نحو خمسين عاما ومنذ إعلان تأسيسها أيضا رسميا عام 1981 قبل أن تنال اعتراف السلطة بعد ثورة 2011 التي أطاحت بخصمهم الرئيس الراحل زين العابدين بن علي.

ويقضي الفصل 31 من النظام الأساسي لحركة النهضة بأنه لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحزب لأكثر من دورتين متتاليتين.

ويخشى قياديون مخضرمون وسياسيون من الجيل الجديد في الحركة، بأن يبادر المقربون من الغنوشي بتقديم مقترح لتعديل الفصل من أجل ولاية جديدة له بعد ولايتي 2012 و2016.

وعرف الحزب الفائز بانتخابات 2019، خلافات داخلية غير معلنة واستقالات بسبب النقاش الدائر حول هذه النقطة، حيث يتوقع أن تتصدر جدول أعمال المؤتمر الحادي عشر نهاية العام الجاري، وهو المؤتمر الثالث للحركة منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 وبدء أنشطتها السياسية علنا.

بقي أن نشير إلى أن الغنوشي لم يعلق على المعلومات المتعلقة بالوثيقة الموجهة إليه حتى ساعة إعداد هذا الخبر.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)