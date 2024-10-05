مصادر: فقدان الاتصال مع زعيم حزب الله المحتمل هاشم صفي الدين

قالت مصادر أمنية لبنانية إن الاتصال مفقود منذ الأمس مع هاشم صفي الدين الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله اللبناني وأن الغارات الإسرائيلية المتواصلة تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع الغارة التي يشتبه في أنها قتلته.

قالت ثلاثة مصادر أمنية لبنانية لرويترز اليوم السبت (5 أكتوبر/تشرين الأول 2024) إن الضربات الإسرائيلية المكثفة على الضاحية الجنوبية لبيروت منذ أمس تمنع رجال الإنقاذ من تمشيط موقع ضربة إسرائيلية يُشتبه في أنها أدت إلى مقتل الزعيم المحتمل الجديد لحزب الله هاشم صفي الدين.

وقال أحد المصادر الأمنية إن الاتصال فقد مع صفي الدين منذ ضربة أمس الجمعة. وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يخلف الأمين العام للجماعة حسن نصر الله الذي قتلته إسرائيل.

وأكدت مصادر أمنية لبنانية أن حزب الله لم يتلق حتى الساعة أية أنباء تتعلق بهاشم صفي الدين الذي يرأس المجلس التنفيذي للحزب. وقالت المصادر، في تصريح لقناة (الجديد) اللبنانية نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم السبت، إن "كل المعلومات الواردة حول مصيره لم يتم توثيقها لصعوبة التواصل".

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني، أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

وكانت تقارير إعلامية إسرائيلية ذكرت أن غارات جوية قوية ضربت الضاحية الجنوبية لبيروت ليل الخميس/ الجمعة استهدفت هاشم صفي الدين الخليفة المحتمل للأمين العام الراحل لحزب الله حسن نصر الله الذي اغتالته إسرائيل الأسبوع الماضي .

ونقل موقع أكسيوس عن ثلاثة مسؤولين إسرائيليين قولهم إن صفي الدين، استُهدف في مخبأ تحت الأرض ببيروت، لكن مصيره غير واضح بعد.

وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أن الهدف من الغارة الجوية الإسرائيلية المكثفة - والتي وصفها مراقبون لبنانيون بأنها الأعنف على الضاحية الجنوبية منذ اغتيال حسن نصر الله - هو هاشم صفي الدين، الذي يرأس المجلس التنفيذي لحزب الله أيضاً.

ونشر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس صورة لصفي الدين ونصر الله على منصة إكس اليوم وخاطب خامنئي قائلا "خذ وكلاءك وغادر لبنان".

ع.ح/ع.ج.م/ه.د (رويترز ، د ب أ)