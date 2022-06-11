 مصادر سورية: مقتل ثلاثة عسكريين في غارات جوية إسرائيلية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 14.08.2022

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مصادر سورية: مقتل ثلاثة عسكريين في غارات جوية إسرائيلية

ذكرت وسائل إعلام رسمية سورية أن ثلاثة عسكريين قتلوا في غارات جوية إسرائيلية استهدفت بالخصوص "نقاطا بمحيط محافظة طرطوس" الساحلية، وعلى بعد ثماني كيلومترات عن القاعدة الروسية. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا.

أرشيف: سوريا | الصورة لهجوم صاروخي إسرائيلي مزعوم بالقرب من دمشق

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد (14 أغسطس/ آب 2022) مواقع في ريف دمشق وطرطوس

قُتل ثلاثة عسكريين وجرح ثلاثة آخرون في ضربات إسرائيلية من الأجواء اللبنانية استهدفت الأحد (14 أغسطس/ آب 2022) مواقع في ريف دمشق وطرطوس، وفق ما أفادت وكالة سانا السورية الرسمية، نقلا عن وزارة الدفاع السورية.

مختارات

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان عن مقتل ثمانية عناصر على الأقل من مقاتلي النظام السوري في ضربات إسرائيلية، أعلنت عنها وسائل إعلام رسمية سورية. من جهته لم يعلق الجيش الإسرائيلي على هذه الأنباء.

قال الجيش الإسرائيلي إنه أصاب أهدافا في سوريا بعد إطلاق صاروخ من هناك سقط جنوبي إسرائيل. ووسائل إعلام إسرائيلية تقول إن الصاروخ سقط بـ"القرب من مفاعل ديمونا".

في ثاني قصف من نوعه منذ بداية 2021، تسببت غارات طائرات إسرائيلية على مواقع في دير الزور والبوكمال شرق سوريا في مقتل 57 شخصاً من الجنود السوريين والمواليين لإيران. ويبدو أن عدد القتلى مرشح للارتفاع لوجود جرحى كثر.

بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مقتل "ثلاثة عناصر من قوات النظام وإصابة آخرين نتيجة الاستهداف الإسرائيلي لقاعدة دفاع جوي ورادار في قرية أبو عفصة" التي تقع على بعد خمس كيلومترات إلى الجنوب من مدينة طرطوس.

وأشار المرصد إلى أن المواقع المستهدفة تبعد نحو ثمان كيلومترات عن القاعدة الروسية. كذلك أفاد المرصد بسقوط "صواريخ يرجح أنها من المضادات الأرضية التابعة للنظام في منطقة القطيفة والقلمون بريف دمشق".

وكان المرصد قد أفاد بأن ضربات إسرائيلية استهدفت "مواقع عسكرية لقوات النظام وتتواجد فيها ميليشيات إيرانية في ريف طرطوس الجنوبي"، مشيرا إلى سماع دوي "انفجارات عنيفة في المواقع".

والجمعة، استهدفت القوات الإسرائيلية بقذائف دبابة أطراف قرية في محافظة القنيطرة في جنوب سوريا، ما أدى الى إصابة مدنيين اثنين بجروح، وفق "سانا".

والشهر الماضي، قُتل ثلاثة عسكريين سوريين وأصيب سبعة آخرون بجروح في غارة جوية إسرائيلية طالت أهدافاً في محيط العاصمة السورية دمشق، وفق الوكالة السورية.

ومنذ بداية الحرب في سوريا في 2011، شنّت إسرائيل مئات الغارات الجوّية في سوريا طالت مواقع للجيش السوري وأهدافاً إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني. ونادراً ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفها بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا.

ويبرّر الجيش الإسرائيلي هذه الهجمات باعتبارها ضرورية لمنع عدوّته اللدودة إيران من الحصول على موطئ قدم لها عند حدود إسرائيل. وتؤكّد طهران وجود عناصر من قوّاتها المسلّحة في سوريا في مهمّات استشاريّة.

ع.ش/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)

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    الكاتب: ملهم الملائكة


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