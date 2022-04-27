مصادر سورية: إصابة عسكريين في قصف إسرائيلي قرب دمشق

أصيب عسكريان بجروح جراء قصف جوي إسرائيلي طال ليل الأربعاء/الخميس مواقع في محيط دمشق، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع السورية في بيان باسم مصدر عسكري.

ووفقا لوزارة الدفاع السورية فإن القصف أسفر عن إصابة عسكريَين اثنين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية ". وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) "وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها".

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره في بريطانيا، إن الضربات استهدفت "مواقع للميليشيات التابعة لإيران جنوب العاصمة السورية" مضيفا "تسبب القصف بتدمير موقع واحد على الأقل للميليشيات".

وأفاد مراسل لوكالة فرانس برس بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس عن سماع دوي انفجارات في دمشق.

ونُسبت لإسرائيل خلال الأعوام الماضية مئات الضربات الجوّية في سوريا التي طالت مواقع للجيش السوري، وأهدافًا إيرانيّة وأخرى لحزب الله اللبناني بينها مستودعات أسلحة وذخائر في مناطق متفرقة.

ونادرا ما تؤكّد إسرائيل تنفيذ ضربات في سوريا، لكنّها تكرّر أنّها ستواصل تصدّيها لما تصفه بمحاولات إيران لترسيخ وجودها العسكري في سوريا. والأسبوع الماضي، تعرض مطار حلب الدولي في شمال سوريا لقصف نسب لإسرائيل، وكان الثاني خلال شهر آذار/مارس، واستهدف بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان مستودع أسلحة لمجموعات موالية لطهران، ما أدى إلى خروج المرفق الحيوي من الخدمة ليومين.

ا.ف/ ع.ج.م (أ.ف.ب، د.ب.أ، رويترز)