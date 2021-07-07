 مصادر: روسيا تتوسط للتقريب بين السعودية والإمارات | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 07.07.2021

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

مصادر: روسيا تتوسط للتقريب بين السعودية والإمارات

بعد أن ظهر خلافهما للعلن، كشفت مصادر أن روسيا تتوسط للتقريب بين السعودية والإمارات. وفيما يجري الحديث عن خلاف حول النفط، يرى خبراء أن الإمارات ترغب في "الخروج من ظل السعودية ورسم مسارها الخاص على الساحة الدولية".

محمد بن سلمان ومحمد بن زايد، أرشيف

هل انتهى التحالف بين محمد بن سلمان ومحمد بن زايد أم أن الأمر مجرد خلاف نفطي؟

نقلت وكالة رويترز عن "ثلاثة مصادر بأوبك بلاس" قولها اليوم الأربعاء (السابع من يوليو/ تموز 2021) إن روسيا تقود مساع لإيجاد تسوية للخلاف العلني الذي ظهر لأول مرة على السطح، بين السعودية ودولة الإمارات حول حصص النفط.

مختارات

إعلان الحوثيين إسقاط طائرة تركية الصنع يعزز تكهنات حول دعم تركي للسعودية في اليمن يشمل إرسال مرتزقة سوريين للقتال ضد القوات الحوثية، ما خلفيات التقارب التركي السعودي وهل سيكون على حساب الإمارات؟

وأضافت الوكالة نقلا عن مصادرها "الثلاثة" أن روسيا تسعى من خلال مساعيها للمساعدة في إبرام اتفاق لزيادة إنتاج النفط في الأشهر المقبلة بعد فشل الدول الأعضاء في المنظمة النفطية في التوصل لاتفاق بسبب الخلاف السعودي الإماراتي.

وفيما لم تحدد "أوبك بلاس" حتى الآن موعدا للاجتماع القادم، أضافت المصادر أن موسكو، التي تحث على زيادة في الإنتاج، تعمل الآن خلف الكواليس لجلب كل من الرياض وأبوظبي إلى الطاولة للتوصل إلى اتفاق.

ومن المعروف أنّ لروسيا علاقات سياسية واقتصادية قوية مع كل من السعودية ودولة الإمارات.

ونقلت رويترز عن "أحد المصادر الثلاثة" قوله: "لدينا وقت للتوصل لقرار ويحدونا الأمل بأننا سنجتمع الأسبوع القادم وسيتم إبرام اتفاق." في المقابل نقلت الوكالة عن "المصدرين الآخرين" أن الكويت، وهي بلد خليجي آخر عضو في منظمة أوبك وفي مجلس التعاون الخليجي، تعمل أيضا لتسوية الخلافات بين السعودية والإمارات.

ويشار إلى أن مصار في أوبك ذكرت في وقت سابق أنه لم يحدث تقدم في المفاوضات ولم يتم اقتراح موعد جديد للاجتماع المقبل، إذ "لا يوجد تطور جديد في هذه المرحلة."

مشاهدة الفيديو 01:18

الخلافات تؤجل اجتماع أوبك بلس

وكان أعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وحلفاؤهم العشرة في تحالف "أوبك بلاس" فشلوا في تجاوز خلافاتهم وغادروا آخر اجتماع لهم "غاضبين من الإمارات" التي حملوها مسؤولية عدم الاتفاق.

وعبرت أبوظبي، التي كانت لفترة طويلة في ظل الرياض، عن صوت معارض ما أدخل آخر قمة لـ "أوبك بلاس" في طريق مسدود. وتحتل الإمارات المرتبة الرابعة في صفوف منتجي "أوبك بلاس" الثلاثة والعشرين خلف روسيا والسعودية، ثاني وثالث منتجين عالميين، والعراق.

وعلقت حليمة كروفت من "آر بي سي RBC"، قائلة "يبدو أن هذا الخلاف يتجاوز السياسة النفطية" ورأت فيه رغبة في"الخروج من ظل السعودية ورسم مسارها الخاص على الساحة الدولية".

ويقول سامويل بورمان من "كابيتال ايكونوميكس" إن إرجاء قمة "أوبك بلاس" مرتين متتاليتين الخميس والجمعة ثم الغاءها الاثنين يثيران شبح "انهيار كل" هذه المنظومة.

أ.ح/ع.ج.م (رويترز، أ ف ب)

مشاهدة الفيديو 23:29

السعودية والإمارات مختلفتان.. هل تفرط "أوبك" عقد تحالفهما؟

مختارات

في صور.. معتقلو رأي وملفات حقوقية ساخنة في الخليج

يوم 17 يونيو 2012 شهد اعتقال رائف بدوي. ليس هذا المدون السعودي معتقل الرأي الوحيد في الخليج، بل هناك العشرات غالبيتهم تتركز في السعودية والإمارات والبحرين. ورغم كل المناشدات إلاّ أن عددا منهم لا يزالون رهن الاعتقال.  

مواضيع ذات صلة

بعد أزمة أوبك.. إلى أين تتجه العلاقات الإماراتية السعودية؟ 07.07.2021

بعد الخلاف الاماراتي السعودي بشأن خفض انتاج النفط في اوبك، الى اين تتجه العلاقات بين البلدين، وهل يؤدي التوتر المستشري بينهما على خلفية ملفات عديدة منها اليمن والمصالحة الخليجية مع قطر، إلى تحولٍ في طبيعة العلاقات الرسمية بين الحليفين الخليجيين؟

السعودية والإمارات مختلفتان.. هل تفرط "أوبك" عقد تحالفهما؟ 05.07.2021

خلافٌ نفطيٌّ نادرٌ بين الرياض وأبو ظبي حول تمديد قيود الإنتاج.. وتأجيلٌ يُنبئُ بالتصعيد لاجتماعات "أوبك بلس".. السعودية تعدّل قواعد الاستيراد من الخليج والإمارات تطالب بالعدالة.. فهل خلافات أوبك ستزعزع التحالف بين الجارتين؟ وأي مصير ينتظر أسواق النفط في حال استمرار الخلاف؟

Logo OPEC

للمرة الأولى... خلاف علني بين السعودية والإمارات 05.07.2021

"إنها كل المجموعة مقابل دولة واحدة". بهذه الكلمات عبر وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان، عن خلاف علني نادر مع حليفتها التقليدية الإمارات بشأن اتفاق لإنتاج النفط. ما خلفيات القضية؟ وما انعكاساتها على أسعار النفط؟