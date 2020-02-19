 مصادر: العثور على مقطع مصور وخطاب اعتراف باعتداءي هاناو | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 20.02.2020

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أخبار

مصادر: العثور على مقطع مصور وخطاب اعتراف باعتداءي هاناو

حتى لحظة إعداد هذا الخبر لم تتضح بعد دوافع جريمتي هاناو اللتين أوقعتا 11 قتيلاً. دوائر أمنية ألمانية أكدت أنه تم العثور مقطع فيديو وخطاب اعتراف.

Tote durch Schüsse in Hanau | SEK-Beamte (Reuters/K. Pfaffenbach)

أكدت دوائر أمنية في ألمانيا اليوم الخميس (20 شباط / فبراير 2020) أنه تم العثور على مقطع فيديو وخطاب اعتراف بجريمتي هاناو اللتين أفضتا إلى مقتل 11 شخصاً. وحسب هذه الدوائر فإن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.

يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء / الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه. كما عثرت القوات الخاصة في شقة الجاني المحتمل على جثة شخص آخر.

ولم يكشف المحققون عن خلفيات هذه الجريمة بالغة الغرابة، حتى الآن.

في هذه الأثناء عبرت الحكومة الألمانية، صباح اليوم، على اللسان الناطق باسمها، شتيفن زايبرت، عن شعورها ببالغ الحزن والأسى جراء الجريمة.

كما عبر عمدة مدينة هاناو، كلاوس كامينسكي، عن شعوره بصدمة بالغة إزاء الجريمة، وقال: "لقد كان مساء مخيفا، سيظل يشغلنا وسيبقى في ذاكرتنا طويلا بالتأكيد".

خ.س/ح.ز(د ب أ، رويترز)

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