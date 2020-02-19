مصادر: العثور على مقطع مصور وخطاب اعتراف باعتداءي هاناو

أكدت دوائر أمنية في ألمانيا اليوم الخميس (20 شباط / فبراير 2020) أنه تم العثور على مقطع فيديو وخطاب اعتراف بجريمتي هاناو اللتين أفضتا إلى مقتل 11 شخصاً. وحسب هذه الدوائر فإن الخبراء المعنيين يعكفون في الوقت الحالي على تحليل الخطاب ومقطع الفيديو.
يشار إلى أن مدينة هاناو بولاية هسن شهدت مقتل تسعة أشخاص في موقعين مختلفين، مساء أمس، ثم عثرت الشرطة بعد الجريمة بساعات، ليلة الأربعاء / الخميس على جثة الشخص الذي يشتبه بأنه هو من أطلق النار على الأشخاص التسعة، في مسكنه. كما عثرت القوات الخاصة في شقة الجاني المحتمل على جثة شخص آخر.
ولم يكشف المحققون عن خلفيات هذه الجريمة بالغة الغرابة، حتى الآن.
في هذه الأثناء عبرت الحكومة الألمانية، صباح اليوم، على اللسان الناطق باسمها، شتيفن زايبرت، عن شعورها ببالغ الحزن والأسى جراء الجريمة.
كما عبر عمدة مدينة هاناو، كلاوس كامينسكي، عن شعوره بصدمة بالغة إزاء الجريمة، وقال: "لقد كان مساء مخيفا، سيظل يشغلنا وسيبقى في ذاكرتنا طويلا بالتأكيد".
خ.س/ح.ز(د ب أ، رويترز)
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
حوالي أربعمائة منزل مبني من الطين والخشب، لا يزال موجودا في ولاية هيسن الألمانية. وتبدل سلطات المدينة مجهودات كبيرة للحفاظ عليها. وتحيل هذه المنازل على الفن المعماري الذي كان سائدا في القرون الوسطى، والذي كان يمزج بين الطين والخشب لضمان بناء ثابت ومستدام. ويمكن لزوار مدينة فريتسلر، الواقعة شمال ولاية هيسن الاستمتاع بليلة هادئة ورومانسية في مثل هذه المنازل الخشبية الواقعة وسط المدينة.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
الأخوان يعقوب وفيلهلم غريم، المشهوران بقصصهما الشعبية الألمانية، مثل سندريلا والأمير الضفدع والأقزام السبعة..مولودان في ولاية هيسن، وبالتحديد في مدينة هاناو ضواحي فرانكفورت. الأخوان غريم درسا في جامعة ماربورغ، حيث اكتشفا هناك انجذابهما للقصص الشعبية الألمانية، والتي كرسا حياتهما من أجلها.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
تزخر ولاية هيسن بمناظرها الطبيعية. وقد تم، قبل حوالي قرن من الآن في هيسن بناء أكبر بحيرة اصطناعية بألمانيا، ويبلغ طولها 27 كيلومترا. وتحيط جبال كثيرة بالولاية، ففي الجنوب توجد جبال أودنفالد (Odenwald) وفي الغرب تنتشر جبال تاونوس (Taunus) أما في الشرق فتوجد أكبر قمة جبلية في الولاية ضمن سلسلة جبال روهن (Rhön).
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
في ولاية هيسن وبالتحديد بمدينة كاسل يقام كل خمس سنوات أهم معرض للفن المعاصر (Documenta). وتستضيف المدينة أعمال فنية متميزة يعرض جزء منها في حديقة كارلساو، التي تعتبر واحدة من أجمل المنتزهات الداخلية في ألمانيا.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
حوالي 350 ألف لتر من الماء تتدفق من شلالات المنتزه الجبلي (Wilhelmshöhe) بمدينة كاسل، والذي يعتبر أكبر منتزه جبلي في أوروبا. وقد أدرجته منظمة اليونسكيو عام 2013 ضمن التراث العالمي.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
تشتهر مدينة باد هيرسفيلد الواقعة شمال شرق ولاية هيسن بأطلالها القديمة، والتي تتحول كل صيف إلى ساحة للعروض الفنية. وتتميز هذه الأطلال بسقفها المتحرك الذي صممه المهندس المعماري فراي أوتو. فخلال دقائق معدودة يمكن تغطية الأطلال بسقف متحرك، وبالتالي حماية المتفرجين بشكل كامل من الأمطار والرياح.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
كل من زار مدينة دارمشتات بولاية هيسن إلا وانبهر بما يسمى برج الزفاف، وهو عبارة عن مبنى شامخ يتخد شكل يد في اتجاه السماء. ويتم في هذا المبنى، الذي يرجع تاريخه إلى عام 1900، مراسم زفاف 500 شخص سنويا.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
مدينة فيسبادن، عاصمة ولاية هيسن، تحولت منذ القرن 19 إلى منتجع صحي شهير بفضل ينابيعها المائية المعدنية. واعتاد الزوار الروس، وخاصة النبلاء منهم على زيارة المدينة منذ فترة طويلة للاستمتاع بجمالها الفريد. وتقف الكنيسة الروسية الموجودة بالمدينة شاهدة على ذلك.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
احتفل متحف شتيدل بمدينة فرانكفورت عام 2015 بمرور 200 عام على إنشائه. ويشتهر المتحف بلوحة الأديب والشاعر الألماني غوته، والتي رسمها الرسام جون فيلهيلم تيشباين، المولود أيضا في ولاية هيسن.
-
عشرة أسباب تغريك بزيارة ولاية هيسن
مدينة فرانكفورت هي أكبر مدن ولاية هيسن، وتوجد بالمدينة 500 مبنى بارتفاع يزيد عن ستين مترا. وبشرق المدينة يوجد مقر البنك المركزي الأوروبي، وهو عبارة عن ناطحة سحاب يبلغ ارتفاعها 185 مترا.