 مصادر: الإفراج عن ناشطات سعوديات بعد عام من الاعتقال | أخبار | DW | 28.03.2019

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

أخبار

مصادر: الإفراج عن ناشطات سعوديات بعد عام من الاعتقال

ذكرت مصادر إعلامية وحقوقية أن السلطات السعودية أفرجت عن ثلاث ناشطات من بين 11 ناشطة تم اعتقالهن العام الماضي. وبينما التزمت السلطات السعودية الصمت، كشفت منظمة "القسط" الحقوقية عن أسماء ثلاث ناشطات قالت إنه أطلق سراحهن.

Großbritannien Amnesty Protest für inhaftierte Frauen in Saudi-Arabien (picture-alliance/Photoshot/Retna/Avalon.red./J. Ng)

نقلت وكالة رويترز عن ما وصفتها بـ "ثلاثة مصادر مطلعة" قولها اليوم الخميس 28 آذار/ مارس 2019) إن السلطات السعودية أطلقت سراح بعض الناشطات المحتجزات بتهم تتعلق بالعمل في مجال حقوق الإنسان والتواصل مع صحفيين ودبلوماسيين أجانب. وانفرد مصدر من بين المصادر الثلاثة، حسب رويترز، بالقول ستطلق سراح الناشطات الأخريات يوم الأحد المقبل. ولم تتضح شروط الإفراج عنهن.

بدورها ذكرت وكالة فرانس برس نقلا عن مصدر عائلي ومنظمة "القسط" لدعم حقوق الإنسان ومقرها لندن، أن السعودية أفرجت الخميس عن ثلاث ناشطات في مجال حقوق المرأة من أصل 11 اعتقلن العام الماضي في حملة استهدفت ناشطين حقوقيين.

وكتبت منظمة القسط في تغريدة على حسابها على موقع تويتر "أنباء عن خروج الدكتورة رقية المحارب والناشطتين عزيزة اليوسف وإيمان النفجان"، متوقعة الإفراج عن الأخريات الأحد. وأكد أقارب أحدى الناشطات الإفراج عن الناشطات الثلاث لوكالة فرانس برس.

وكانت محكمة سعودية استأنفت، محاكمة ناشطات بارزات في اتهامات تتعلق بعملهن في مجال حقوق الإنسان والاتصال بصحفيين ودبلوماسيين أجانب في قضية أثارت انتقادات حادة من الغرب. وقدمت  الناشطات المعتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ لدى استئناف محاكمتهن يوم أمس الأربعاء.

وكشف شهود حضروا المحاكمة أن الناشطات أكدن للمحكمة أنهن تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، في قضية تثير انتقادات منظمات حقوقية. وردّت 11 ناشطة على الاتّهامات الموجّهة إليهن، في الجلسة الثانية لمحاكمتهن التي منع المراسلون الأجانب والدبلوماسيون من حضورها.

وطغى التأثر على الجلسة التي حضرها أقارب الناشطات، إذ بكت بعضهن  وعانقن بعضهن بعضا أمام هيئة من ثلاثة قضاة في المحكمة الجزائية بالرياض، واتّهمنَ المحققين بصعقهن بالكهرباء وجلدهن وملامستهن أثناء اعتقالهن، وفق ما روى شخصان كانا بين الذين سُمح لهم بدخول قاعة المحكمة لوكالة فرانس برس.

أ.ح/هـ.د (رويترز، أ ف ب)

  • Samar Badawi Menschenrechtsaktivistin Saudi-Arabien (privat)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سمر بدوي: أشجع نساء العالم

    استطاعت سمر بدوي إيصال صوتها إلى العالم، إذ عُرفت من خلال مسيرتها النضالية من أجل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق وتحرير المرأة من القيود المفروضة عليها تحت غطاء العادات والتقاليد. بدوي، هي شقيقة المدون السعودي رائف بدوي، والذي اعتقل في العام 2012. كما اعتُقلت شقيقته الناشطة السعودية، الحائزة على جائزة أشجع نساء العالم، العام الماضي، ضمن حملة اعتقالات واسعة، طالت عدة ناشطات سعوديات. .

  • Souad Al-Shammary (S. Al-Shammary)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    سعاد الشمري: انتقاد رجال الدين

    إلى جانب تأسيسها مع رائف بدوي، موقع "الشبكة الليبرالية السعودية الحرة"، الذي ينتقد الهيئة الدينية، غُرفت الشمري أيضاً من خلال نشاطها على مواقع التواصل الاجتماعي. وبالأخص من خلال تغريداتها المنتقدة لرجال الدين. اعتقلت الناشطة السعودية في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2014 بتهمة "التطاول على الإسلام". وبعد ثلاثة أشهر من السجن، أفرجت السلطات السعودية عنها، بحسب ما أعلنت ابنتها في شباط/ فبراير 2015.

  • Saudiarabien, Nassima al-Sadah (picture-alliance)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    نسيمة السادة: تحدي "ولاية الرجل"

    ناشطة سعودية من مدينة القطيف الساحلية، عملت لفترة طويلة من أجل إلغاء نظام "ولاية الرجل" ورفع حظر قيادة المرأة للسيارة. وهي عضو مشارك في تأسيس مركز العدالة لحقوق الإنسان، الذي لم ينجح في الحصول على تصريح للعمل بالسعودية.كما شاركت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة في الحملة المطالبة بحق المرأة في قيادة السيارة في السعودية، واعتُقلت العام الماضي إلى جانب سمر البدوي وأسماء أخرى في مجال حقوق الإنسان.

  • Deutschland Frankfurter Buchmesse 2017 Manal Al Sharif (DW/S. Slimi)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    منال الشريف و"القيادة نحو الحرية"

    منال الشريف من مواليد مدينة مكة، وتعتبر من أبرز الوجوه النسائية التي كافحت وخصوصا عبر مواقع التواصل الإجتماعي من أجل تحرر المرأة السعودية من القيود الإجتماعية والدينية وتمكينها من حقوقها الاجتماعية والسياسية. وخاطرت بنفسها مرات عديدة وقادت سيارة في العاصمة الرياض، وتم إيقافها مرتين. وألفت كتاب "القيادة نحو الحرية"، وصدر الكتاب باللغة الألمانية بعنوان: Losfahren.

  • Saudi Arabien Protest Hinrichtung Scheich Nimr al-Nimr Archiv (Getty Images/AFP/Str)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إسراء الغمغام ومظاهرات المنطقة الشرقية

    ارتبط اسمها في السعودية بالعمل السياسي والحقوقي، وهي ناشطة سعودية شيعية، عُرفت من خلال مشاركتها في المظاهرات، التي انطلقت عام 2011 في المنطقة الشرقية، المطالبة برفع التهميش والتمييز ضد الشيعة. وعلى إثر نشاطها اعتقلت الغمغام مع زوجها في 2015 وطالبت النيابة العامة بإعدامها. في الصورة جانب من مظاهرات المنطقة الشرقية احتجاجا على إعدام رجل الدين الشيعي نمر النمر.

  • Al Fassi Hatoon Saudi Arabien (privat )

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    هتون الفاسي: صوت المرأة الخليجية

    الأكاديمية والناشطة الدكتورة هتون الفاسي..أستاذة التاريخ بجامعة الملك سعود، ومؤلفة كتب حول تاريخ المرأة الخليجية. تعرضت للاعتقال بسبب آرائها النقدية للسلطات الدينية والسياسية، ودورها في الدفاع عن حقوق المرأة بالسعودية، وفي الحملة من أجل السماح للسعوديات بقيادة السيارة.

  • Twitter-Seite von Eman Alnafjan, eine saudi-arabische Frauenrechtsaktivistin (twitter/saudiwoman)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    إيمان النفجان: النضال بالقلم

    مدونة وناشطة سعودية، عُرفت من خلال مقالاتها العديدة، على صحيفة الغارديان البريطانية والتي انتقدت من خلالها وضعية المرأة داخل السعودية. كما تُعد النفجان من أبرز الأصوات المطالبة بقيادة المرأة في السعودية، وقامت بالاحتجاج على قانون حظر القيادة من خلال قيادة سيارتها بنفسها في الرياض عام 2011 خلال موجة الاحتجاجات. واعتُقلت الناشطة الحقوقية يوم 15 أيار/مايو 2018.

  • Aziza al-Yousef (picture-alliance/H. Jamali)

    سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

    عزيزة اليوسف: من الرائدات

    تُعتبر اليوسف من النساء السعوديات الأوائل، اللاتي طالبن بحقوق المرأة السعودية وتحررها. واشتهرت بدفاعها عن تمكين المرأة من قيادة السيارة. ونظمت حملة، جمعت خلالها توقيع أكثر من 14 ألف رجل وامرأة. كما كان لها عدة حملات أخرى، أهمها حملة تحت شعار "أنا ولية نفسي"، طالبت من خلالها إلغاء ولاية الرجل على المرأة في السعودية. وتعرضت اليوسف للاعتقال عدة مرات، آخرها عام 2018 رفقة أسماء أخرى. إيمان ملوك


مختارات

ناشطات سعوديات يروين تفاصيل تعذيبهن في جلسة محاكمتهن الثانية  

عشر ناشطات سعوديات أمام القضاء بدون معرفة التهم

إنها أول محاكمة لعشر ناشطات سعوديات، أبرزهن لجين الهذلول، بعد مرور عام على اعتقالهن. ورغم أن الجلسة الأولى انتهت فإن التهم بقيت غير معروفة. شقيق الهذلول أكد في مقابلة خاصة مع DW تعرض أخته للتعذيب والتحرش الجنسي. (13.03.2019)  

"رايتس ووتش": الاتهامات الموجهة ضد الناشطات السعوديات جائرة

تتوالى الانتقادات الموجهة إلى الرياض على خلفية محاكمة الناشطات السعوديات، إذ اعتبرت "رايتس ووتش" أن الاتهامات الموجهة ضد الناشطات مرتبطة أساسا بنشاطاتهن الحقوقية وبمجهوداتهن في الدفاع عن المرأة السعودية. (21.03.2019)  

سعوديات كرسن حياتهن للدفاع عن حرية المرأة

الكفاح من أجل حرية المرأة السعودية وحقوقها، هو ما يجمع بينهن جميعاً. وجوه نسائية بارزة في السعودية كرسن حياتهن من أجل بنات جنسهن، وأن يكن صوتهن العالي، لكن الثمن كان حريتهن الشخصية. بعض هذه الناشطات في صور. (07.01.2019)  

مواضيع ذات صلة

Symbolbild: Frauen in Saudi Arabien

ناشطات سعوديات يروين تفاصيل تعذيبهن في جلسة محاكمتهن الثانية 28.03.2019

قدّمت ناشطات سعوديّات معتقلات منذ أكثر من عام لوائح دفاعهنّ خلال جلسة محاكمة ثانية جرت أمس الأربعاء، حيث قلن إنهنّ تعرضن للتعذيب والتحرش الجنسي خلال التحقيقات، وفق شهود حضروا الجلسة.

Saudi-Arabien König Salman bin Abdulaziz Al Saud & Kronprinz Mohammed bin Salman

معارض سعودي: محمد بن سلمان يسير وفق رغبات والده 19.03.2019

أثار تقرير صحيفة الغارديان، الذي تحدث عن خلافات الملك سلمان بن عبد العزيز وابنه ولي عهده، تساؤلات عديدة. بيد أن تلك ما هي إلا تضليل للصورة من الملك وابنه، كما يرى حمزة الحسن، الناشط السياسي السعودي، في حواره مع DW عربية.

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  