مصادر: اشتداد المعارك في مأرب وسقوط أكثر من مئة قتيل

قالت ثلاثة مصادر إن حدة الاشتباكات اشتدت مساء يوم السبت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالغاز وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها في شمال البلاد وذلك في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن طائرات التحالف شنت 13 ضربة جوية مساء السبت. وقال أحد المصادر وهو مسؤول محلي "استمر القتال حتى الساعات الأولى من الصباح. هذه أعنف اشتباكات منذ أسابيع".

وأسفرت المعارك عن 111 قتيلا بين الخميس وصباح الأحد، بعدما شن الحوثيون هجمات مكثفة لم تؤدّ إلى اختراق، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وبحسب مسؤول في القوات الحكومية، أسفرت المعارك عن مقتل 29 من القوات الحكومية و82 من المتمردين الحوثيين منذ الخميس وحتى صباح الأحد. وأكد مسؤولان آخران الحصيلة.

وتحاول حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحارب تحالفا عسكريا بقيادة السعودية منذ ست سنوات انتزاع السيطرة على مأرب في هجوم وصفته واشنطن بأنه أخطر تهديد للجهود الرامية لإرساء هدنة.

وخلّف النزاع الدائر منذ عام 2014 عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وأصبحت مأرب التي تستضيف حوالي مليون نازح من مناطق أخرى في اليمن محور الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى ودفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

ويشهد الصراع الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران جمودا على الصعيد العسكري منذ سنوات مع سيطرة الحوثيين على معظم المراكز العمرانية الكبرى.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب)