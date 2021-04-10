 مصادر: اشتداد المعارك في مأرب وسقوط أكثر من مئة قتيل | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 27.06.2021

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أخبار

مصادر: اشتداد المعارك في مأرب وسقوط أكثر من مئة قتيل

كثفت ميليشيات حركة الحوثيين من هجماتها على محافظة مأرب، بشمال شرق اليمن، في سعيها للسيطرة على آخر معقل للقوات الحكومية في شمال البلاد، وذكرت مصادر أن عدد القتلى بين الطرفين يتجاوز المئة، وسط جمود في مفاوضات السلام.

قوات حكومية في مأرب - أرشيف

قوات حكومية في مأرب - أرشيف

قالت ثلاثة مصادر إن حدة الاشتباكات اشتدت مساء يوم السبت بين الحكومة اليمنية والمتمردين الحوثيين في محافظة مأرب الغنية بالغاز وهي آخر معقل للحكومة المعترف بها في شمال البلاد وذلك في وقت تسعى فيه الأمم المتحدة والولايات المتحدة إلى التوصل إلى اتفاق سلام.

وقالت قناة المسيرة التلفزيونية التي يديرها الحوثيون إن طائرات التحالف شنت 13 ضربة جوية مساء السبت. وقال أحد المصادر وهو مسؤول محلي "استمر القتال حتى الساعات الأولى من الصباح. هذه أعنف اشتباكات منذ أسابيع".

مختارات

مجلس الأمن الدولي يطالب بإجماع أعضائه بـ "وقف فوري للأعمال العدائية" في اليمن "خصوصاً في مأرب" (وسط) حيث اشتدت الاشتباكات في الآونة الأخيرة بحسب مبعوث الامم المتحدة. والحوثوين يعلنون عن استهداف جديد لمواقع سعودية.

في تطور جديد على جبهات الحرب باليمن، كثفت جماعة الحوثي هجماتها بشكل متزامن عبر طائرات الدرونز على مناطق نفطية جنوب السعودية وبراً باتجاه مدينة مأرب، ومصادر تتحدث عن سقوط قتلى بالعشرات.

لا يتم الحديث عن قضية النزوح الداخلي في اليمن بما يتناسب مع حجم الكارثة؛ فهناك أسر نزحت حتى خمس مرات وسط التصعيد بين حكومة "الشرعية" وجماعة "الحوثي". DW عربية تسلط الضوء على معاناة النازحين بمأرب ومصاعب أعمال الإغاثة.

وأسفرت المعارك عن 111  قتيلا بين الخميس وصباح الأحد، بعدما شن الحوثيون هجمات مكثفة لم تؤدّ إلى اختراق، حسبما أفادت مصادر عسكرية.

وبحسب مسؤول في القوات الحكومية، أسفرت المعارك عن مقتل 29 من القوات الحكومية و82 من المتمردين الحوثيين منذ الخميس وحتى صباح الأحد. وأكد مسؤولان آخران الحصيلة.

وتحاول حركة الحوثي المتحالفة مع إيران والتي تحارب تحالفا عسكريا بقيادة السعودية منذ ست سنوات انتزاع السيطرة على مأرب في هجوم وصفته واشنطن بأنه أخطر تهديد للجهود الرامية لإرساء هدنة.

وخلّف النزاع الدائر منذ عام 2014 عشرات آلاف القتلى ودفع نحو 80 في المئة من السكّان للاعتماد على الإغاثة وسط أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة.

وأصبحت مأرب التي تستضيف حوالي مليون نازح من مناطق أخرى في اليمن محور الحرب التي سقط فيها عشرات الآلاف من اليمنيين قتلى ودفعت بالبلاد إلى شفا المجاعة.

ويشهد الصراع الذي يعتبر على نطاق واسع حربا بالوكالة بين السعودية وإيران جمودا على الصعيد العسكري منذ سنوات مع سيطرة الحوثيين على معظم المراكز العمرانية الكبرى.

ع.ا/ع.ج.م ( رويترز، أ ف ب)

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