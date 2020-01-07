مصادر: إيران تطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد

ذكرت مصادر إيرانية أن الحرس الثوري أطلق عشرات الصواريخ على قاعدة عين الأسد غرب العراق. فيما أعلن البيت الأبيض أنّ الرئيس دونالد ترامب يتابع عن كثب تعرض القاعدة الأميركية للقصف الصاروخي.
ذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية للأنباء فجر اليوم الأربعاء (الثامن من كانون الثاني/ يناير 2020) أن الحرس الثوري الإيراني أطلق عشرات الصواريخ الباليستية على قاعدة عين الأسد التي تضم قوات أمريكية، غربي العراق. وذكرت الوكالة أن القصف الصاروخي جاء ردا على مقتل قائد فيلق القدس الجنرال قاسم سليماني في بغداد فجر الجمعة الماضية. ولم ترد تقارير بعد عن حدوث خسائر جراء القصف الصاروخي.
كما ذكر البيت الأبيض في بيان أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تقارير عن هجمات على منشآت أمريكية في العراق. وأضاف أن ترامب يتابع الوضع عن كثب مع فريقه للأمن القومي في البيت الأبيض.
ع.خ/ (د ب أ ، رويترز)
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