مصادر أمنية: مقتل أربعة مدنيين في غارات إسرائيلية على لبنان

قال مصدران أمنيان لرويترز ومصدر لفرانس برس إن أربعة أشخاص قتلوا وأصيب نحو 10 آخرين في قصف إسرائيلي على جنوب لبنان ضمن تكثيف إسرائيل قصفها رداً على إطلاق صواريخ من لبنان.

قتل أربعة مدنيين الأربعاء (14 شباط/فبراير 2024) بينهما طفلان جراء الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان، وفق ما أفاد مصدر أمني وكالة فرانس برس. وقال المصدر إن سيدة قتلت مع طفلها وطفل زوجها في غارة طالت بلدة الصوانة، بينما قتل مدني آخر في غارة على بلدة عدشيت، مشيراً إلى إصابة تسعة أشخاص بجروح.

وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق أن مقاتلاته "بدأت سلسلة من الضربات الجوية في لبنان"، ما يثير مخاوف من تصعيد إضافي عند الحدود، حيث يتبادل حزب االله والقوات الإسرائيلية القصف منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر على وقع الحرب في غزة.

وجاءت الضربات الإسرائيلية بعد ساعات من قصف من الجانب اللبناني، لم تتبن أي جهة في لبنان المسؤولية عنه، أدى إلى إصابة أشخاص في شمال إسرائيل، بحسب مسعفين. وشاهد مصور من وكالة فرانس برس مسعفين وجنوداً اسرائيليين يجلون جريحا بمروحية عسكرية من مستشفى في صفد.

وطالت الضربات الإسرائيلية بلدات عدة تبعد بين عشرة و25 كيلومتراً من الحدود، بينها الصوانة وعدشيت وصليا والشهابية. وأوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منزلاً في الصوانة، ومبنى من طوابق عدة في عدشيت، ما أدى الى تدميره بالكامل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي دماراً واسعاً في البلدة وسيارات متضررة على جانب الطريق.

ومنذ اليوم التالي للهجوم الإرهابي الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 تشرين الأول/أكتوبر، تشهد الحدود اللبنانية-الإسرائيلية تبادلاً يومياً للقصف بين حزب الله وإسرائيل.

ويذكر أن حركة حماس، وهي مجموعة مسلحة فلسطينية إسلاموية، تصنفها ألمانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة ودول أخرى على أنها منظمة إرهابية.

وكان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله قال في خطاب الثلاثاء "عندما يقف العدوان على غزة ويقف إطلاق النار في غزة، سيقف إطلاق النار في الجنوب"، مضيفاً "هوّلوا وهدّدوا وافعلوا ما تريدون، حتى شنّ الحرب (على لبنان) لن يوقف هذه الجبهة".

ومنذ بدء التصعيد، قتل 247 شخصاً على الأقل في جنوب لبنان بينهم 175 مقاتلاً من حزب الله و34 مدنيا، ضمنهم ثلاثة صحافيين، وفق حصيلة جمعتها وكالة فرانس برس. وفي إسرائيل، أحصى الجيش مقتل تسعة جنود وستة مدنيين.

وتعتبر دول عديدة حزب الله اللبناني أو جناحه العسكري، منظمة إرهابية. ومن بين هذه الدول الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وبريطانيا ودول أعضاء في جامعة الدول العربية. كما حظرت ألمانيا نشاط الحزب على أراضيها في عام 2020 وصنفته كـ "منظمة إرهابية".

خ.س/ع.ش/ز.أ.ب (أ ف ب، رويترز)