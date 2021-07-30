 مصادر أمنية بحرية: احتمال تعرض سفينة ″للخطف″ في خليج عُمان | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 03.08.2021

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مصادر أمنية بحرية: احتمال تعرض سفينة "للخطف" في خليج عُمان

وسط تضارب للأنباء إزاء حادث جديد قبالة السواحل الإماراتية، أشارت مصادر أمنية بحرية إلى احتمال تعرض ناقلة لمادتي الأسفلت والبيتومين للخطف على يد قوات مدعومة من إيران. وتنفي إيران مسؤوليتها عن هذه الحوادث.

ناقلة بترول قبالة السواحل الإماراتية (أرشيف)

نفت إيران مسؤوليتها عن الهجوم على سفن في خليج عمان (أرشيف)

قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان الثلاثاء (الثالث من أغسطس/ آب 2021) إن من السابق لأوانه إصدار حكم على حادث خليج عُمان، وذلك بعد أن قالت ثلاثة مصادر أمنية بحرية إنها تعتقد بأن قوات مدعومة من إيران استولت على ناقلة نفط في الخليج قبالة ساحل الإمارات.

وكان البيت الأبيض قد أشار إلى أن الولايات المتحدة تراقب الوضع المتعلق بالناقلة.

مختارات

رغم أنه لا يعرف حتى الآن سبب الانفجار الذي تعرضت له سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية في خليج عمان، إلا أن تقديرات وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تشير إلى "مسؤولية إيران". فعلى ماذا يستند الوزير الإسرائيلي؟

بالنسبة لإدارة ترامب صار من المؤكد أن إيران هي المسؤولة عن الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان. الأدلة المتوفرة لحد الآن تتمثل في شريط فيديو و 13 صورة. ماذا تثبت هذه الأدلة؟ وما مدى صحتها؟ خبراء يوضحون لـ DW.

ذكر تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أن سفينة مملوكة لشركة إسرائيلية أُصيبت بصاروخ إيراني في بحر العرب، وفيما لم تؤكد إيران أو تنفي، قالت مصادر رسمية إسرائيلية إنها تفحص مضمون التقرير. يذكر أن هذا ليس الحادث الأول من نوعه.

قالت شركة MC الألمانية للملاحة البحرية إن قراصنة هاجموا سفينة شحن تابعة لها واختطفوا عددا من بحارتها. وأضافت الشركة أن القراصنة تسللوا إلى متن السفينة "مارمالايتا" الراسية في ميناء دوالا في أكبر مدن الكاميرون.

دعت برلين إلى ضرورة مكافحة جذور القرصنة في منطقة القرن الإفريقي وذلك بهدف القضاء عليها وضمان الملاحة البحرية في تلك المنطقة. يأتي ذلك عقب توالي أنباء مفادها أن قراصنة صوماليين قد اختطفوا سفينة وعليها متنها ألمان.

تحاول وثيقة صادرة عن "الجمعية الألمانية للسياسة الخارجية" مقاربة خيارات برلين في قضية الحفاظ على أمن وحرية الملاحة الدولية في مضيق هرمز. ما فحوى خلاصات الوثيقة وما مخاطر الخيارات المتاحة؟

جاء ذلك بعد أن ذكرت هيئة التجارة البحرية البريطانية في وقت سابق بأن "حادث خطف محتملاً" وقع قبالة ساحل الفجيرة الإماراتية الثلاثاء. وعرَف اثنان من المصادر السفينة بأنها ناقلة أسفلت وبيتومين تسمى (أسفلت برينسيس) وترفع علم بنما، وبأن ذلك حدث في منطقة ببحر العرب تؤدي إلى مضيق هرمز، الذي يتدفق عبره نحو خُمس صادرات النفط المنقولة بحراً في العالم.

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية قالت في وقت سابق إن التقارير التي تفيد بوقوع حوادث تشمل عدة سفن قرب ساحل الإمارات الثلاثاء "مثيرة للريبة"، وحذرت من أي جهود لإيجاد "أجواء زائفة" مناهضة للجمهورية الإسلامية.

وتصاعد التوتر في المنطقة بعد هجوم الأسبوع الماضي على ناقلة تديرها إسرائيل قبالة سواحل عُمان تسبب في مقتل اثنين من أفراد طاقمها. وألقت الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا بالمسؤولية على إيران، التي نفت مسؤوليتها.

وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا يوم الأحد إنهما ستعملان مع حلفائهما للرد على هجوم الأسبوع الماضي على الناقلة "ميرسر ستريت"، التي ترفع علم ليبيريا ومملوكة لشركة يابانية، وتديرها شركة "زودياك ماريتايم" الإسرائيلية.

ولم يرد الأسطول الخامس الأمريكي، المتمركز في البحرين، بعد على طلب من وكالة رويترز للتعليق على واقعة اليوم.

وأوصت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، في إشعار تحذيري سابق استند إلى مصدر من طرف ثالث، السفن بتوخي الحذر الشديد في المنطقة، التي تبعد نحو 60 ميلاً بحرياً شرقي الفجيرة.

يشار إلى أن خمس سفن على الأقل في المنطقة بين الإمارات وإيران، حدّثت بعد ظهر الثلاثاء نظام التعريف الآلي الخاص بها إلى أنها "ليست تحت القيادة"، حسب بيانات موقع "ريفينيتيف" لتتبع السفن. وتشير مثل هذه الحالة عادة إلى أن السفينة غير قادرة على المناورة بسبب ظروف استثنائية. ولم يتسن التحقق من كون بيانات "ريفينيتيف" هذه لها أي صلة بالواقعة المذكورة.

وتبادلت إيران وإسرائيل الاتهامات بالهجوم على سفن تابعة لكلتيهما في الشهور القليلة الماضية.

ي.أ/ خ.س (أ ف ب، رويترز)

  • جنوح سفينة إيفر غيفن في قناة السويس

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  • سفينة سي إس سي إل إنديان أوشن علقت عام 2016 في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية

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    تعد "سي إس سي إل إنديان أوشن" واحدة من أكبر سفن الحاويات على مستوى العالم، إذ يمكنها نقل حوالي عشرين ألف حاوية. وفي عام 2016 علقت في قاع نهر الإلبه بمدينة هامبورغ الألمانية على الرغم من ارتفاع مناسب النهر بسبب الفيضان، ولم تتمكن سفن الإنقاذ من تحريرها إلا بعد عدة أيام. وقد تولت شركة تأمين الشركة المشغلة للسفينة دفع تكاليف إعادة تحرير السفينة والتي بلغت عشرات ملايين اليوروهات.

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  • سفينة الشحن رينا اصطدمت بشعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

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    لم يتبق الكثير من سفينة الشحن "رينا" في تشرين الأول/ أكتوبر 2011 بعد أن اصطدمت بشُعب مرجانية قبالة سواحل نيوزيلندا، إذ سرعان ما انقسمت إلى قسمين انفصلا عن بعضهما. ولم يتبق من السفينة إلا مقدمتها بعد أن غرقت باقي الأجزاء بما كانت تحمله من حاويات. وفي عام 2012 وافقت الشركة المالكة للسفينة على دفع تعويضات بلغت 38 مليون دولار للشركة التي أزالت مخلفات السفينة من المياه.

  • سفينة إم إس سي نابولي جنحت قبالة سواحل إنكلترا في 2007

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إم إس سي نابولي: نحو 165 مليون دولار

    في عام 2007 فقدت سفينة الشحن "إم إس سي نابولي" جزءاً من شحنتها بعد أن جنحت قبالة سواحل جنوب إنكلترا. وأدى ذلك إلى تحول شاطئ "سيدموث" الجميل في ديفون إلى مكب للنفايات. واستغرقت أعمال تنظيف الشاطئ وتخليصه من النفايات أكثر من سنتين ونصف، ووصلت قيمة الأضرار إلى 120 مليون جنيه إسترليني (نحو 165 مليون دولار) دفعتها الشركة المالكة وشركة التأمين.

  • Bildergalerie Containerschiffe Havarie (picture-alliance/dpa)

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    تصادم في القنال الإنجليزي

    هكذا انتهى الحال بإحدى السفن السياحية بعد تصادمها مع إحدى سفن نقل الحاويات عام 1999 في القنال الإنجليزي، إذ اخترقت بعض الحاويات الفولاذية العملاقة مقدمة السفينة. ورغم الأضرار الكبيرة واندلاع حريق على متن سفينة الشحن إلا أن الحادث لم يسفر عن إصابات كبيرة، إذ أُصيب يومئذٍ 24 شخصاً بجراح بسيطة.

  • فقدت سفينة إكسلسيور 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية عام 2007

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    إكسلسيور: غرامة للقبطان

    في عام 2007 فقدت سفينة "إكسلسيور" 31 حاوية في مناورة فاشلة بالقرب من مدينة كولونيا الألمانية، وانتشرت الحاويات على مسافة عدة كيلومترات في نهر الراين، ما تسبب بعرقلة حركة الشحن والنقل. بلغت أضرار الحادث نحو مليون يورو متجاوزة الحد الأقصى لمبلغ تأمين الشركة المشغلة التي كانت مهددة بالإفلاس. وقضت محكمة ألمانية بضرورة تشكيل صندوق لتغطية نفقات مثل هذه الحوادث. وتم تغريم القبطان بـ3200 يورو.

  • شخصان عثرا على أحذية جديدة على الشاطئ! يبدو أنها سقطت من إحدى السفن في بحر الشمال

    أشهر حوادث السفن.. كم بلغت التكاليف والتعويضات؟

    لُقى ثمينة على الشاطئ

    رغم تبعات مثل هذه الحوادث إلا أن البعض قد يستفيد منها على ما يبدو، إذ يقبل البعض على جمع محتويات الحاويات التي تجرفها المياه. هذه الأحذية الرياضية الجديدة مثلاً على شاطئ نورديرني الألمانية عام 2014، ويبدو أنها سقطت من إحدى السفن المبحرة في بحر الشمال.


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