 مصادر: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قرب جزيرة يونانية | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 26.05.2022

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مصادر: أمريكا تصادر شحنة نفط إيرانية قرب جزيرة يونانية

استدعت طهران القائم بالأعمال في السفارة اليونانية عقب مصادرة شحنة نفط على سفينة ترفع علم إيران في المياه اليونانية. وقالت مصادر إن السفينة يديرها طاقم روسي وإن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة.

صورة من الأرشيف لناقلة نفط ترفع علم إيران.

صورة من الأرشيف لناقلة نفط ترفع علم إيران.

ذكرت ثلاثة مصادر مطلعة أن الولايات المتحدة صادرت شحنة نفط إيرانية كانت على متن سفينة يديرها طاقم روسي، وأضافت أن الشحنة ستُرسل إلى الولايات المتحدة على متن سفينة أخرى.

مختارات

قدم الرئيس الإيراني حسن روحاني الميزانية المالية للعام المقبل، واصفا إياها بـ"موازنة الصمود ومواجهة العقوبات". وهي الأقل اعتمادا على إيرادات النفط في تاريخ االبلاد.

تستعد ناقلة النفط الإيرانية "غريس 1" للإبحار، بعدما سمحت لها سلطات جبل طارق بذلك. ورجح مصدر ألا تتمكن الناقلة من المغادرة قبل الأحد. وتستهدف مذكرة أمريكية الناقلة، بينما تقوم إيران الآن بتغيير اسمها وطاقم البحارة عليها.

واحتجزت السلطات اليونانية في الشهر الماضي السفينة "بيغاس" التي ترفع علم إيران وعلى متنها طاقم روسي يضم 19 فردا قرب ساحل جزيرة "إيفيا" الجنوبية بسبب عقوبات الاتحاد الأوروبي.

وقالت السلطات إن السفينة احتُجزت تطبيقا لعقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا بسبب غزو أوكرانيا. لكن تم الإفراج عن السفينة في وقت لاحق بسبب الالتباس حول العقوبات على مالكيها.

وبقيت الناقلة، التي أعيد تسميتها باسم (لانا) في أول مارس/ آذار وترفع العلم الإيراني منذ أول مايو/ أيار، بالقرب من المياه اليونانية منذ ذلك الحين. وكانت قبل ذلك الحين ترفع العلم الروسي.

وقال مصدر في وزارة الشحن اليونانية اليوم الخميس (26 مايو/ أيار 2022) إن وزارة العدل الأمريكية "أبلغت اليونان بأن الشحنة على السفينة هي نفط إيراني". وأضاف المصدر "نُقلت الشحنة إلى سفينة أخرى تستأجرها الولايات المتحدة"، ولم يضف مزيدا من التفاصيل.

ويأتي هذا التطور بعد أن فرضت الولايات المتحدة أمس الأربعاء عقوبات على ما وصفته بأنها شبكة تابعة للحرس الثوري الإيراني مدعومة من روسيا لتهريب النفط وغسل الأموال، حتى في الوقت الذي تحاول فيه واشنطن إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

ولم يرد مسؤولون أمريكيون على طلبات للتعليق.

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هل يعتبر النفط الإيراني بديلاً للنفط الروسي؟

وأكد مصدر غربي مطلع آخر حدوث واقعة المصادرة، وقال إن الشحنة تم نقلها إلى الناقلة (آيس إنرجي) التي ترفع علم ليبيريا والتي تديرها شركة الشحن اليونانية ديناكوم.

وأشار مصدر في ديناكوم إلى أن "نقل النفط جار من السفينة إلى آيس إنرجي التي ستبحر بعد ذلك إلى الولايات المتحدة".

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء إرنا أمس الأربعاء أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت القائم بالأعمال في السفارة اليونانية في طهران عقب ضبط شحنة السفينة التي كانت "ترفع علم جمهورية إيران الإسلامية في المياه اليونانية. وتم إبلاغه باعتراضات (الحكومة الإيرانية) الشديدة".

ولم يتسن لمسؤولي الحكومة اليونانية تأكيد هذه المعلومات.

وأظهرت بيانات آيكون لتتبع السفن أن آيس إنرجي أبلغت اليوم الخميس عن موقعها بالقرب من إيفيا.

وكانت بيغاس من بين خمس سفن اختصتها الولايات المتحدة بالذكر في 22 فبراير/ شباط، قبل يومين من الغزو الروسي لأوكرانيا، في إطار عقوبات أوسع ضد بنك برومسفياز، الذي وصفته واشنطن بأنه يلعب دورا مهما لقطاع الدفاع الروسي. وجرى في وقت لاحق تحديد المالك الروسي للسفينة وهو شركة ترانسمورفلوت في الثامن من مايو/ أيار.

وقالت جماعة "متحدون ضد إيران النووية" الأمريكية، التي تراقب حركة الناقلات المرتبطة بإيران، إن بيغاس قامت بتحميل حوالي 700 ألف برميل من النفط الخام من جزيرة سيري الإيرانية في 19 أغسطس/ آب 2021.

وقبل هذه الحمولة، نقلت بيغاس أكثر من ثلاثة ملايين برميل من النفط الإيراني في عام 2021، وانتهى الأمر بأكثر من 2.6 مليون من تلك البراميل إلى الصين، بحسب تحليل لجماعة "متحدون ضد إيران النووية".

وفي عام 2020، صادرت واشنطن أربع شحنات من الوقود الإيراني كانت متجهة إلى فنزويلا ونقلتها بمساعدة شركاء أجانب لم يتم الكشف عنهم إلى سفينتين أخريين أبحرتا بعد ذلك إلى الولايات المتحدة.

جاءت هذه المصادرات بعد أن أمرت محكمة محلية أمريكية بمصادرة الشحنات التي يشتبه في أنها غير قانونية.

ص.ش/أ.ح (رويترز)

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