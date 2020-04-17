"مصابون بكورونا يموتون بالانسداد الرئوي".. مضادات التخثر هي الحل؟

بعث الباحث السويسري نيلس كوخر الأمل بأن تساهم مضادات التخثر في خفض الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وفقاً لما نقله موقع "إن تي فاو" الألماني عن صحيفة "تاغس شبيغل" الألمانية اليوم السبت (18 نيسان/أبريل 2020).





وينطلق طبيب القلب السويسري من فرضية أن وفيات الكثير من المصابين بكورونا لا تنتج عن ضيق النفس فحسب، بل يرى أن الانسداد الرئوي يلعب دوراً أيضاً. والانسداد الرئوي يؤدي إلى تجلط وانسداد آخر في الأوعية الدموية الرئوية.

ويفسر كوخر سبب إهمال اعتبار الانسداد الرئوي كأحد مسببات الوفاة عند الإصابة بكورونا إلى "الخوف من العدوى" عند الطواقم الطبية، وهذا ما يؤدي إلى عدم إكمال الإجراءات الطبية المعتادة كالتصوير الطبقي المحوري، على حد تعبيره. ويؤكد الطبيب كلامه بأنه وفي مدينة ووهان الصينية، البؤرة الأولى لتفشي فيروس كورونا، تم تصوير 25 مصاباً من أصل 1000 بجهاز الطبقي المحوري، وبيّنت النتيجة إصابة 10 منهم بالانسداد الرئوي، على حد قوله.

وسيجري كوخر نهاية الأسبوع القادم تجربة على 500 مصاب بكورونا ممن تجاوزوا الخمسين من العمر ويخضعون للحجر المنزلي. سيتم حقنهم بمضادات التخثر مرة يومياً على مدار أسبوعين. وستتم مقارنة أوضاعهم ب500 آخرين في نفس الظروف، ولكن بدون استخدام مضادات التخثر.

يقول الطبيب السويسري: "قد يكون ممكناً، عندئذ، ألا يكون فيروس كورونا بتلك الخطورة، في حال نجحنا بمنع حدوث الجلطات"، ويختم: "هذه هي فرضيتي".

خ.س/ م.ع.ح