مشرّعون أميركيون يقدّمون مشروع قانون لحظر تيك توك

صوّتت لجنة من المشرّعين الأمريكيين الأربعاء (الأول من مارس/ آذار 2023) لصالح تقديم مشروع قانون من شأنه تسهيل حظر تطبيق تيك توك للفيديوهات القصيرة والذي تملكه شركة صينية، وسط انتقادات بأنّ الاقتراح يهدّد حرية التعبير.

وأقرّت لجنة الشؤون الخارجية التي يقودها الجمهوريون في مجلس النواب مشروع قانون "ردع الخصوم التكنولوجيين لأميركا" (DATA)، لكنّه سيواجه معارضة من ناشطين في مجال حرية التعبير والديموقراطيين عندما يُطرح للتصويت في مجلس النواب والشيوخ.

ووافق المشرعون بأغلبية 24 صوتا مقابل 16 على مشروع القانون الذي يمنح الرئيس بايدن سلطات جديدة لحظر تطبيق تيك توك المملوك لشركة بايت دانس والذي يستخدمه أكثر من 100 مليون أمريكي بالإضافة إلى تطبيقات أخرى يُعتقد أنها تشكل مخاطر أمنية. وعارض الأعضاء الديمقراطيون في اللجنة مشروع القانون، بينما دعمه مايكل مكول رئيس اللجنة المنتمي إلى الحزب الجمهوري.

وقال رئيس اللجنة مايكل ماكول "يفرض مشروع القانون على الإدارةحظر تيك توك أو أي تطبيقات برمجية تهدّد الأمن القومي للولايات المتحدة". وأضاف "لا نخطئ، تيك توك يشكل تهديداً أمنياً. إنه يسمح (للصين) بالتلاعب ومراقبة مستخدميه بينما يجمع بيانات الأمريكيين لاستخدامها في أنشطتهم الخبيثة".

وتيك توك مملوك لشركة باي تدانس التي تخضع للتحقق في العديد من الدول بسبب مخاوف تتعلّق بالخصوصية والمراقبة.

ويهدف التشريع إلى مواجهة تعديل الثمانينات، الذي يمنع الحكومة من تقييد التدفّق الحر للترفيه المرئي بين الدول الأجنبية، عبر إضافة استثناء يتعلّق بـ"البيانات الشخصية الحساسة".

ويطلب التشريع من الإدارة الأمريكية فرض عقوبات - بما في ذلك الحظر - على الشركات المصمّمة على إعطاء بيانات مستخدم تيك توك عن قصد إلى "أي شخص أجنبي" له صلات بالحزب الشيوعي الصيني.

وقال مسؤول في تيك توك إنّ الشركة شعرت بـ"خيبة أمل لرؤية هذا التشريع المتسرّع يمضي قدماً في الكونغرس".

وأضافت المتحدثة باسم الشركة بروك اوبرويتر في بيان أنّ هو حظر لتصدير الثقافة والقيَم الأميركية إلى أكثر من مليار شخص يستخدمون خدمتها حول العالم".

أشهر صانع محتوى تيك توك في ألمانيا

من جهته، قال اتحاد الحريات المدنية الأميركية في رسالة إلى اللجنة، إنّ التشريع قد ينتهك حقوق الأميركيين المنصوص عليها في التعديل.

وما يزال مصير مشروع القانون غير معلوم إذ يتعين أن يوافق عليه مجلس الشيوخ ومجلس النواب بالكامل قبل إحالته إلى بايدن.

وقال مكول لرويترز بعد التصويت إنه يعتقد أن مشروع قانون تيك توك سيُطرح على مجلس النواب "قريبا جدا" وسيصوت عليه المجلس بكامل هيئته هذا الشهر.

ع.أ.ج/ أ.ح (أ ف ب، رويترز)